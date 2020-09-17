伊朗與西亞世界》土耳其—希臘問題與英俄兩國

凱末爾政府不接受《色弗爾條約》，持續對抗戰勝國軍隊，而此時希臘軍隊已逐漸潰敗，使得戰勝國必須轉而與凱末爾政府協調。1923年7月，戰勝國與凱末爾政府簽署《洛桑條約》終止希土兩國幾年來的紛爭。儘管兩國有這段對峙的歷史，但在30年代雙方都有意盡釋前嫌攜手合作，之後，兩國也在二次大戰結束後同樣受到蘇俄壓力，這也讓美國撒下大筆鈔票金援土希兩國，以做為反共陣營的前線。國與國之間的友好與對立，在外力的介入下更顯得錯綜複雜。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）在16世紀之後，成了橫跨部分歐亞非三洲的勢力。巴爾幹半島（Balkans）為14世紀鄂圖曼勢力拓展的主要目標，比起掌握阿拉伯地區、伊斯蘭聖地麥加（Mecca）的時間來得早很多。但是，隨著鄂圖曼在近代勢力衰退之際，巴爾幹出現抵抗鄂圖曼、瓦解鄂圖曼的力量。其中，希臘的獨立運動，就是鄂圖曼分崩離析的開始。

18世紀末，黑海（Black Sea）與周邊地區早已籠罩在北方的俄國勢力之下，巴爾幹也無法避免。但並非只有俄國有意染指巴爾幹，鄰近的奧地利（Austria）也是。俄國當時的規劃是讓巴爾幹西北方劃歸奧地利勢力範圍，而在東南方扶植希臘的勢力，藉此將鄂圖曼從巴爾幹排擠出去。戰爭隨之而起，鄂圖曼最後吞下敗仗，不得不接受俄國的安排。與此同時，法國革命的影響擴大，其中的民族主義（nationalism）思潮在巴爾幹逐漸擴散，開始出現顯著的抵抗鄂圖曼管轄行動，希臘就在這樣的氣氛下於1821年走上脫離鄂圖曼之路。

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當時不少希臘人宣傳「解放祖國」的論調，也主張希臘人與鄂圖曼人分屬不同民族，鄂圖曼人是幾世紀以來的外來侵略者，應該退出歐洲。儘管不是所有希臘人都認同此一論點，然而一旦有這樣的政治氛圍存在，就成了影響鄂圖曼政府能否穩定的未爆彈。鄂圖曼政府派兵處理希臘問題，本應只是一國處理自家事務，卻逐漸演變成國際大戰。俄國認為希臘的獨立運動是打擊鄂圖曼的絕佳機會。但英國對這樣的情勢頗為擔憂，在鄂圖曼較為南方的區域，包括埃及（Egypt）、紅海（Red Sea），多在英國的掌握之下，俄國處理希臘問題，意味著其勢力得以持續南下、甚至突破黑海進入地中海（Mediterranean Sea），這對英國必然形成威脅。儘管英國向俄國表示支持希臘脫離鄂圖曼，但理想方式應是成立自治政權，同時效忠鄂圖曼權威。

鄂圖曼統治下的希臘。（圖：網路）

鄂圖曼當然不願意接受上述的安排，1828年4月俄國再度向鄂圖曼開戰。鄂圖曼戰敗，經過多次交涉，藉著《埃迪爾納條約》（Treaty of Edirne），劃定了阿爾塔（Arta）、沃羅（Volos）做為希臘與鄂圖曼的邊界線。但是希臘仍持續與鄂圖曼對抗，在後者節節敗退的情況下，英俄於1830年2月達成《倫敦議定書》（London Protocol），鄂圖曼確定承認希臘獨立。其實歐洲強權並非誠心誠意關懷希臘是否獨立，而是為了利益競爭，畢竟若俄國對鄂圖曼壓力不減，將損及英國在西亞的優勢，所以英國必須藉由參與這問題的討論來「刷存在感」。

希臘的獨立，讓巴爾幹各方勢力前仆後繼脫離鄂圖曼，當然也同樣吸引了強權介入。鄂圖曼多次鎮壓巴爾幹的獨立運動，不滿意任何歐洲強權的安排，導致1877年俄鄂戰爭再起。當鄂圖曼又是戰敗一方時，被迫必須再度接受強權的擺弄。1878年7月的《柏林條約》（Treaty of Berlin）條文中提到希臘可獲得色薩利地區（Thessalia）。1908年鄂圖曼因立憲革命而導致在巴爾幹的權威更加削弱，掀起1912年與1913年的巴爾幹戰爭（Balkan Wars）。1913年5月，鄂圖曼與巴爾幹諸多勢力簽訂簽署《倫敦條約》（Treaty of London），鄂圖曼與巴爾幹之間，以埃諾斯（Enos）與米迪耶（Midia）為界線，也把克里特島（Crete）讓給希臘。

1917年，第一次世界大戰爆發後第三年，俄國在蘇維埃（Soviet）革命後，列寧（Vladimir Lenin）政府決定退出戰場，巴爾幹頓時卸下來自北方的壓力。但這對於原本是俄國的盟友英國來說卻是不利的消息，遂促成希臘與鄂圖曼的戰爭，以加強英國陣營在巴爾幹的力量。儘管鄂圖曼在1918年10月底已宣告戰敗，希臘軍隊卻持續滲透安納托利亞（Anatolia），並將伊茲米爾（Izmir）做為重要據點。1920年4月，一戰時期著名的將軍凱末爾（Mustafa Kemal）在安卡拉（Ankara）建立政府，與已經沒有抵抗能力的伊斯坦堡（Istanbul）政府分道揚鑣。在英國的調解之下，希臘退出色雷斯（Thrace）的馬里查河（River Maritsa）以西。8月，伊斯坦堡政府與戰勝國簽署了《色弗爾條約》（Treaty of Sevres）。希臘擁有愛琴海（Aegean Sea）的小島，掌控達達尼爾海峽（Dardanelles）。

1908年鄂圖曼因立憲革命而導致在巴爾幹的權威更加削弱，掀起1912年與1913年的巴爾幹戰爭。（圖：維基共享）

凱末爾政府不接受《色弗爾條約》，持續對抗戰勝國軍隊，而此時希臘軍隊已逐漸潰敗，使得戰勝國必須轉而與凱末爾政府協調。凱末爾政府強調東色雷斯的重要性，掌握這區域帶有保障伊斯坦堡與凱末爾政府安全的意涵。若是如此，凱末爾政府與希臘的邊界，就會回到1913年「埃諾斯—米迪耶線」。希臘一再對鄂圖曼領土「蠶食鯨吞」，當然不願意放棄在東色雷斯與伊茲米爾。於是一切都亂了套，為了儘快解決問題，1922年3月英國同意凱末爾政府擁有色雷斯東部五分之二的土地，也要求希臘軍隊撤出安納托利亞。但希臘不願再受英國干涉，逕自出兵占領伊斯坦堡，卻遭到凱末爾軍隊擊敗。

英國最後只好同意讓凱末爾擁有黑海海峽的主權，以避免凱末爾有更多要求。1923年7月，戰勝國與凱末爾政府簽署《洛桑條約》（Treaty of Lausanne），終止兩方幾年來的紛爭。希臘與凱末爾政府以阿爾達河（River Arda）與馬里查河匯流處為北方分界點，沿著馬里查河下游往南劃至愛琴海。同年10月，土耳其共和國（Republic of Turkey）建立。儘管兩國有這段對峙的歷史，但在30年代雙方都有意盡釋前嫌攜手合作，之後，兩國也在二次大戰結束後同樣受到蘇俄壓力，這也讓美國撒下大筆鈔票金援土希兩國，以做為反共陣營的前線。國與國之間的友好與對立，在外力的介入下更顯得錯綜複雜。

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