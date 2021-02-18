伊朗與西亞世界》不斷流動的巴勒斯坦界線

今年巴勒斯坦自治政府的選舉，可能又將會是法、哈的新一輪競爭。若選舉的結果是讓哈馬斯主導自治政府，對以色列來說將是個大麻煩。可以想見，埃及若不願讓以色列不爽，對法、哈的調解的方向必然將往對以色列有利的結果，巴勒斯坦的選舉肯定再度挑起新的問題，那些早已盤根錯節的界線預計也將會有新的波動。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

2021年2月初，有消息稱巴勒斯坦（Palestine）內部兩大對峙勢力－法塔赫（FATAH）與哈馬斯（HAMAS），將把和解的希望交由埃及（Egypt）的調解來實現。法塔赫與哈馬斯同為巴勒斯坦的重要勢力，兩股勢力相互鬥爭源自於雙方對以色列態度不同。至於由埃及來調解一事，之前也曾有過這樣的傳聞，只是目前看來並沒有結果。況且，埃及的調解是否會有成果？又是否能消弭法、哈兩方之間所劃下來的界線？從歷史發展脈絡來看，可能誰來都一樣會落入無疾而終的意涵。

1947年聯合國（United Nations）在巴勒斯坦設置分治方案後，約是巴勒斯坦南北方各一塊屬於猶太人區域，而約旦河西岸（West Bank）與加薩走廊（Gaza Strip）東西方各一塊屬於阿拉伯人區的界線大致成形。原本阿拉伯人與猶太人之間並不存在這樣的界線，這是外來勢力刻意區隔的結果。原本阿拉伯人對猶太人或許不具什麼敵意，但猶太人在外來勢力協助下，取代了阿拉伯人在巴勒斯坦一部份的主體性以及生存空間，阿猶之間的隔閡也愈見明顯。於是，各方勢力都想突破這樣的界線，這使得彼此都沒有和平相處的機會。該時期西亞地區經歷英法兩國的瓜分與控制後，陸續出現了敘利亞（Syria）、伊拉克（Iraq）、外約旦（Transjordan）、埃及等國，也讓不少有志之士想一統這個看似破碎地卻難以拼湊的阿拉伯世界。

請繼續往下閱讀...

塔赫與哈馬斯同為巴勒斯坦的重要勢力，兩股勢力相互鬥爭源自於雙方對以色列態度不同。（AFP）

1948年5月猶太人宣布建國以色列，翌日，為了消滅以色列這個不受歡迎的勢力，鄰近的阿拉伯國家憤而出兵。阿猶之間就此陷入要解決對方的不斷衝突，而外在勢力自以為是地來「幫忙」，結果卻更是讓雙方陷入仇恨的泥淖。不過，1949年外約旦先行與以色列達成協議，讓外約旦擁有西岸與東耶路撒冷（East Jerusalem）。此後，外約旦改名為約旦（Jordan）。約旦認為這是可以解決阿猶問題、進而一統阿拉伯的第一步。然而，許多阿拉伯人卻認為應該堅決消滅以色列。50年代初期，總統納塞爾（Gamal Abdel Nasser）領導下的埃及，一再封鎖以色列的對外聯繫，納塞爾在1956年的蘇伊士運河（Suez Canal）戰爭中因對抗以色列而成為阿拉伯人的英雄。埃及背後因有蘇俄的支持，使得美國開始支持以色列，加入阿以戰局。當時的冷戰（Cold War）氛圍，讓西亞世界形成蘇俄與埃及vs美國與以色列的態勢。阿以之間不僅有1947年以來的界線，在50年代之後還有美蘇冷戰對峙的界線。

1967年6月的「六日戰爭」（Six-Day War）中，以色列戰勝敘利亞與埃及聯軍，同時佔領西岸、加薩，還有敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）與埃及的西奈半島（Sinai Peninsula）。阿以之間的界線再度變動，一個巨無霸以色列出現在西亞地區。當時聯合國安理會的第242號決議案，重點是要求以色列退出佔領地。但這對以色列毫無影響，畢竟背後還有美國撐腰。到了1973年10月，阿以之間再度交戰，以色列又一次穩住疆土。此刻埃及與蘇俄的關係已不像過往那般緊密，總統沙達特（Anwar Sadat）思索著用戰爭以外的方案來解決阿以問題。1977年年底，沙達特決定與以色列談和。不過，沙達特的目的只是為了取回西奈半島，只要解決「埃以問題」，解決「阿以問題」並不在計畫之中。而當1982年以色列退出西奈半島之後，阿以的界線再度流動。

1977年年底，沙達特決定與以色列談和。不過，沙達特的目的只是為了取回西奈半島，只要解決「埃以問題」，解決「阿以問題」並不在計畫之中。（AP）

埃及退出阿以問題後，再無其他阿拉伯國家有能力在成為主導角色，以色列已佔有優勢，尤其還有美國協助。阿拉伯人之間對以色列尚具影響的勢力，以巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation, PLO）為主。阿拉法特（Yasser Arafat）所領導的法塔赫，是為巴解內部的重要組織，60年代後期，阿拉法特成為巴解的領導人。只是巴解終究只是個四處流竄的組織，眾多阿拉伯國家對阿以問題已無能為力，巴勒斯坦的阿拉伯人只能自尋出路。1988年，阿拉法特宣布巴勒斯坦獨立。1991年年底蘇俄解體，冷戰結束，美國成為世界唯一霸權，更是以老大姿態處理阿以問題。此際若是連巴解都能與以色列談和，就代表美國解決了阿以問題。於是，1993年，美國前任總統柯林頓（Bill Clinton）邀集阿拉法特與以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）齊聚一堂，讓雙方握手言和、相互承認，阿拉法特也得以成立巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority, PA）。

成立自治政府是阿拉法特的折衷決定，若不同意這樣的方案，在美以掌握優勢的情況下，任何權力都拿不到。然而這反倒讓許多阿拉伯人對阿拉法特的領導心生不滿，1987年成立的巴勒斯坦組織哈馬斯，於是成為不僅反以色列，也反阿拉法特的勢力。此時除了阿以之間劃分界線，就連巴勒斯坦人自己也區分你我。哈馬斯雖在2006年的巴勒斯坦選舉中勝出，但掌權沒多久時間就被法塔赫推翻，此後法塔赫主導的自治政府設在西岸，哈馬斯則佔據加薩。以色列對加薩恣意轟炸，鄰近的阿拉伯國家卻因無力與以色列及美國對抗，在情勢所逼下表現無感。

成立自治政府是阿拉法特的折衷決定，若不同意這樣的方案，在美以掌握優勢的情況下，任何權力都拿不到。（AFP）

埃及雖在近年來介入以色列與加薩衝突的調解，但埃及終究不是為了消滅以色列、一統阿拉伯世界，僅是讓情勢穩定。今年巴勒斯坦自治政府的選舉，可能又將會是法、哈的新一輪競爭。重點是，雖然法、哈都反以色列，但掌政的法塔赫礙於政治現實，尚不至於與以色列直接衝突，若選舉的結果是讓哈馬斯主導自治政府，對以色列來說將是個大麻煩。可以想見，埃及若不願讓以色列不爽，對法、哈的調解的方向必然將往對以色列有利的結果，巴勒斯坦的選舉肯定再度挑起新的問題，那些早已盤根錯節的界線預計也將會有新的波動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法