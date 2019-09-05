伊朗與西亞世界》以色列的轟炸外交

許多媒體一再強調伊朗對於各種組織與勢力的支持，形同在各地打「代理人戰爭」，那美國對以色列的協助，又何嘗不是「代理人戰爭」呢？我們必須放開某些意識型態來了解事件的本質與意涵，如果伊朗、真主黨、哈馬斯、以及伊拉克的存在對於美國與以色列不利，被視為是破壞世界和平的恐怖組織，那麼以色列與美國，對於被攻打的國家與民眾而言，難道不也是恐怖主義？他們的行動難道不也是破壞世界和平的恐怖行動？

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

近期以色列（Israel）轟炸加薩（Gaza）、黎巴嫩（Lebanon）、伊拉克（Iraq）北方邊界地區，看起來似乎到了以國年度消耗彈藥的時候了。以色列對外的武裝行動，向來沒有國際制裁，至少人們不會看到各國聯合部隊進軍以色列把特拉維夫（Tel Aviv）轟爛，美國總統川普（Donald Trump）也不可能對以色列的行動予以譴責。以近日的報導來看，以色列的說法都是為了保護自己，但這「國防」的範圍未免也越來越大。

以色列轟炸加薩，早已不是多令人意外的事。對於以色列而言，加薩，也包括約旦河西岸（West Bank）到處都是恐怖分子。但這兩塊地區原本並不屬於以色列，而是1947年聯合國（United Nations）決議案中，給予巴勒斯坦人（Palestinian）居住的地方。其實巴勒斯坦本來就以阿拉伯人為主體，當然還有一些猶太人或其他族群，但在一百年前越來越多猶太人移入，再加上英國、美國、聯合國的協助，最後讓猶太人居住區佔巴勒斯坦57%的面積。在阿拉伯國家多次奮力抵抗之下，終於在1993年談成了巴勒斯坦人建立政府的條件，1994年之後巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority, PA）成立，由著名的巴勒斯坦解放運動（Palestinian Liberation Movement）、另稱法塔赫（FATAH）的領導人阿拉法特（Yasser Arafat）執政。

對於以色列而言，加薩，也包括約旦河西岸到處都是恐怖分子。但這兩塊地區原本並不屬於以色列。（EPA）

然而，仍有為數不少的阿拉伯人與以色列人不願意承認對方存在，以致於當1993年和談完成後，以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）便在1995年遭到反對人士殺害，而當阿拉法特與以色列和談時，也有人認為他越來越「溫和」，這使得伊斯蘭抵抗運動（Islamic Resistance Movement）、另稱哈馬斯（HAMAS），更加以武力行動對抗以色列。2003年起，以色列在約旦河西岸地區興築隔離牆，以防堵巴勒斯坦的恐怖分子；後來在加薩也有了隔離牆。當2006年哈馬斯在巴勒斯坦自治政府獲得執政的機會後，美國便稱這是一場錯誤的結果，因為美方知道哈馬斯政府絕對會極力對抗以色列，這當然對美國在西亞的穩定優勢不利。不過，在哈馬斯與法塔赫交惡內鬥的情況下，2007年巴勒斯坦自治政府分裂，法塔赫主導約旦河西岸部分，哈馬斯則在加薩。

以色列雖然積極封鎖約旦河西岸與加薩，但法塔赫相較之下較不具威脅，反倒是哈馬斯仍持續以武力對抗，所以至今以色列轟炸加薩的消息從未間斷，並聲稱這是為了防止該區對以色列進行的恐怖行動。不過，法塔赫又何嘗願意如此「溫和」？消滅以色列仍是法塔赫的終極目標，在美國對以色列長期無條件付出的劣勢下，法塔赫的對抗根本就不可能有成效，若再積極抵抗，很可能連自治政府這樣一丁點成果都會消失。唯一的辦法，就只能處處與以色列妥協。儘管表面的和諧，不代表法塔赫不再對抗以色列，但看在哈馬斯眼裡，法塔赫形同是巴勒斯坦的叛徒。

2007年巴勒斯坦自治政府分裂，法塔赫主導約旦河西岸部分，哈馬斯則在加薩。（EPA）

黎巴嫩遭到以色列轟炸的地區，則是真主黨（Hezb-e Allah）的重要據點。真主黨是自1980年代以來敵對以色列的勢力，以色列對黎巴嫩穆斯林的攻擊，最後演變成兩國的戰爭，以色列不僅僅只是阿拉伯人的敵人，也等同是多數穆斯林的眼中釘。但真主黨的或哈馬斯的立場，其實都聚焦在以色列對巴勒斯坦、穆斯林土地的侵犯。無論以色列的建國有沒有合理的目的，對於阿拉伯人、穆斯林來說，都是不合理。但是，對於想要主導西亞地區的美國而言，只有保住以色列，才能保住在這區域的優勢。主流國際輿論多數持美國與以色列立場，以致於真主黨對於以色列的抵抗行動就是恐怖行動，再加上真主黨屬伊斯蘭的什葉派（Shiite），於是又得出什葉派等於恐怖主義代表的結論。

儘管許多說法批判伊朗資助真主黨與哈馬斯對抗以色列的行動，但說到底，對抗以色列又有何不可？自1979年伊朗革命之後的何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府，持反美的立場，當然就反對美國支持的以色列。西亞地區反對以色列的組織與國家，很自然地就成為伊朗欲支持的對象，真主黨、哈馬斯兩者絕對符合標準。伊朗與以色列沒有宗教、文化、人種的衝突，純然是政治立場對峙的關係。因此，主流國際輿論對伊朗也不會客氣，一再妖魔化伊朗是恐怖主義溫床的形象。今日伊拉克也遭以色列攻擊，若干報導指出，以色列認為伊朗運送武器至黎巴嫩地區，而且這裡的軍事組織背後有伊朗的支持；伊拉克則聲明，遭以色列轟炸之處，正是伊拉克政府對抗伊斯蘭國（ISIS）的區域。此外，伊拉克還強調以色列的行動是由美國主導的，同時反駁伊朗曾提供任何援助。

伊拉克政府聲明，遭以色列轟炸之處，正是伊拉克政府對抗伊斯蘭國的區域。（AP）

可思考的是，許多媒體一再強調伊朗對於各種組織與勢力的支持，形同在各地打「代理人戰爭」（proxy war），那美國對以色列的協助，又何嘗不是「代理人戰爭」呢？我們必須放開某些意識型態來了解事件的本質與意涵，如果伊朗、真主黨、哈馬斯、以及伊拉克的存在對於美國與以色列不利，被視為是破壞世界和平的恐怖組織，那麼以色列與美國，對於被攻打的國家與民眾而言，難道不也是恐怖主義？他們的行動難道不也是破壞世界和平的恐怖行動？

進入21世紀以來，美國除了前總統歐巴馬（Barak Obama）對伊朗尚有核協議的談判外，幾乎都是以軍事行動做為解決問題的主要方法。現在的情況也是，以色列逐漸與美國一樣，在西亞地區早沒有什麼外交方針了。歐巴馬不見得對伊朗友善，但至少不是小布希（George W. Bush）、川普、納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）這類只有「轟炸外交」的政治人物。

炸了若有用，問題早就解決了。

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