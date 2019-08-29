伊朗與西亞世界》「反以抗美」的黎巴嫩與伊朗

許多輿論說，真主黨與伊朗政府都是什葉派，做為同教派相互合作的鐵證。這其實只是表象，真主黨與伊朗政府同持反美立場，比較像是直接促成兩方合作的直接原因。畢竟伊朗也支持反對以色列的巴勒斯坦哈馬斯，但哈馬斯是遜尼派，可見宗教不是友好或敵對的主要因素，政治立場才是重點意涵。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

近期黎巴嫩的真主黨（Hezb-e Allah）宣稱「若美伊兩方開戰，黎巴嫩將會轟炸以色列。」單方面看來，黎巴嫩簡直是流氓國家，和伊朗一樣都是要破壞世界和平。而英國也有意將真主黨列為恐怖組織，更強化了這個國家執政黨的妖魔性質。值得探討的是，為何眾多報導之中，總是能看到美國與以色列聯手對立伊朗及真主黨（黎巴嫩）？這四個角色之間到底有什麼糾葛？

這一切，要由阿拉伯跟以色列衝突開始談起。

從1960年代巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organisation, PLO，後文稱巴解）成立，後由阿拉法特（Yasser Arafat）領導的巴勒斯坦解放運動（FATAH，後文採其音譯「法塔赫」）引領風騷，致力在巴勒斯坦地區以武裝行動對抗1948年建國的以色列。從阿拉伯人的角度來看，以色列的建國如同是外來侵略者般搶奪土地、擠壓阿拉伯人的生存權益。諷刺的是，以色列背後有對外宣稱要解決紛爭、重視各民族追尋自主的聯合國。若從1947年聯合國的決議看來，讓猶太人居住區在巴勒斯坦的比例達到56%，但阿拉伯人僅有44%，顯然是不公平的作法。阿拉伯國家若因此想要消滅以色列，理由絕對正當充分。

黎巴嫩執政的真主黨宣稱「若美伊兩方開戰，黎巴嫩將會轟炸以色列。」螢幕中為真主黨黨主席Hasan Nasrallah。（AP）

只不過，在1967年以色列對阿拉伯國家的戰爭大獲全勝之後，佔領了約旦河西岸（West Bank）與加薩（Gaza）這兩個原本應該屬於阿拉伯人居住的地方，另外還有敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）與埃及的西奈半島（Sinai Peninsula）。巴解只能輾轉前往黎巴嫩與約旦，繼續對抗以色列。1970年9月，巴解成員挾持並炸毀美國民航機。導致約旦政府鎮壓巴解，稱為「黑九月事件」（Black September）。巴解因此不得不離開約旦，進入黎巴嫩。巴解的到來，受到黎巴嫩穆斯林的歡迎，但基督教馬龍派（Maronite）政府卻相當警戒，這導致了1975年的黎巴嫩內戰。而巴解持續對以色列進攻，以色列也不斷反擊，1982年。以色列與黎巴嫩終於開戰。對黎巴嫩馬龍派政府來說，巴解帶來的衝突本不應該是他們的責任，但以色列對巴解的回擊，卻對黎巴嫩也造成傷害，可說是1967年之後，約旦、巴解、以色列關係的升級版。此時，80年代初期由穆斯林組成的真主黨成立，目的當然就是對抗且消滅以色列。

70年代後期是阿以關係的轉折時期，原本對以色列最有威脅的埃及，在總統沙達特（Anwar Sadat）時期，轉而對以色列友好，也於1979年達成和平協議。但同樣在1979年，伊朗革命之後新成立的何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府，卻持反對美國的立場，也反對美國最支持的以色列，於是真主黨便成為伊朗支持的對象之一。

1970年9月，巴解成員挾持並炸毀美國民航機。圖為道森機場遭劫持的民航機。（維基共享）

1986年，黎巴嫩發生真主黨綁架美國人質的事件。時任美國總統的雷根（Ronald Regan）正處於焦頭爛額之際，因為蘇俄正攻打阿富汗、中美洲的尼加拉瓜很有可能「左傾」，所以雷根想要透過以色列賣武器給伊朗去攻打伊拉克，以期能和緩伊朗對以色列與美國的敵意，同時順便指示真主黨釋放人質，美國再將武器販賣所得的利潤，投資尼加拉瓜的反抗軍（Contras），然後皆大歡喜解決所有問題。

沒想到，這檯面下的運作竟然在1986年被黎巴嫩媒體報導曝光，雷根的如意算盤完全搞砸，這也就是所謂的「伊朗門事件」（Iran-Contra Affair），最後雷根什麼事情也沒有搞定。1989年著名的電影《回到未來》第二集中，有個橋段影射了「伊朗門」。男主角馬蒂從1985年來到2015年，進了一家「80年代咖啡館」，店裡前來點餐的不是店員而是一台電視螢幕，畫面上的點餐員是雷根，他正要推銷當日特餐，結果突然出現一個戴黑頭巾的宗教人士擠進畫面來，那就是伊朗的何梅尼，他一直喊著：「你一定要來份人質特餐！」（You must have the hostage special!）對80年代美國重大事件發展有涉獵的觀眾，看到這段就知道這是影射「伊朗門」事件，而那份人質特餐就是真主黨的傑作。

《回到未來》第二集中，影射「伊朗門」事件的橋段畫面。（圖：網路）

於是，自50年代以來阿拉伯世界反以色列最力的埃及，搖身一變成了和平主義者，而同一時期反美反以的伊朗與真主黨，前者成為恐怖主義的溫床，後者成為恐怖主義組織。過去有傳言稱伊朗挹注大量資金給真主黨，讓真主黨成為伊朗在黎巴嫩搞恐怖行動的代理人。這說法其實不甚恰當，畢竟伊朗與真主黨是否有任何合作，並沒有明確的證據。但即使兩方有合作，又有何不可？美國與以色列在各地必然也有支持的對象，何以輿論不去檢討美以的作法有沒有問題？真要比起來，搞不好以色列情報單位摩薩德（MOSSAD）與美國中情局（CIA）才是最大的恐怖組織？

然而，真主黨真是恐怖組織、邪惡勢力嗎？許多資料說明，真主黨擁有慈善、教育、媒體、農業、旅遊等相關機構，對社會發展有極大的貢獻。開玩笑說是「全國服務一條龍」的經營策略也不為過，哪算得上是恐怖組織？再加上2018年真主黨成為黎巴嫩國會大黨，很有可能將打造出全然反以色列與反美的國家。許多輿論也說，真主黨與伊朗政府都是什葉派（Shiite），做為同教派相互合作的鐵證。這其實也只是表象，真主黨與伊朗政府同持反美立場，比較像是直接促成兩方合作的直接原因。畢竟伊朗也支持反對以色列的巴勒斯坦哈馬斯（HAMAS），但哈馬斯是遜尼派（Sunni），可見宗教不是友好或敵對的主要因素，政治立場才是重點意涵。

此時伊朗與黎巴嫩成了「反以抗美」的政治聯盟，若真主黨得以持續執政，那對美以來說確實是很具威脅的勢力。不過，無論日後局勢如何發展，換位思考的話，就會了解沒有誰在維護或破壞世界和平，一切都只是國際間的勢力競爭罷了。

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