伊朗與西亞世界》巴勒斯坦的百年政治

阿拉伯人奮鬥近70年來，並沒有哪個阿拉伯國家能夠撼動美以關係，甚至阿拉伯國家也不得不遵守美國訂下的遊戲規則，真可謂「打不贏他，就加入他」的概念。今日巴林的和平會議，巴勒斯坦自治政府說「我們不會被收買」，可見若庫什納的作法要執行下去，將會面臨巴勒斯坦人的反擊。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

2019年6月底，美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）在巴林（Bahrain）主持中東和平會議，提及希望能藉由經濟援助，讓巴勒斯坦穩定，捨棄鬥爭路線，與以色列和平相處，這份協議稱為「世紀協議」（deal of the century）。巴勒斯坦地區的和平，依舊是「美國—以色列體系」的和平，也讓世人再次看到巴勒斯坦人的權益，始終不是國際間所謂和平談判中所重視的部份。

時間回溯至一百多年前，1917年11月，英國外交部長貝爾福（Arthur Balfour）的《貝爾福宣言》（Balfour Declaration），揭櫫協助歐洲的猶太復國主義者（Zionist）移民巴勒斯坦的意願，自此就種下禍根。並非所有猶太人如傳說中一般地流離失所，也並非所有猶太人都想回到巴勒斯坦，而巴勒斯坦與鄰近的阿拉伯地區也不是沒有猶太人定居。歐洲的猶太復國主義結合了歐洲民族主義（nationalism）的概念，試圖建立「單一族群」的「國家」，這獲得當時世界強權英國的協助。在那個時代，對於猶太復國主義者來說，《貝爾福宣言》應該可以稱為是「世紀宣言」。

我們不能斷定猶太復國主義是錯的，若歐洲有一票猶太人自認自己不受到尊重，而想移居《舊約聖經》傳說中的「應許之地」（promised land）定居，也是他們的選擇。但這概念一旦執行下去，是會爆發很多無法預料到的現實層面問題，例如猶太復國主義者遷入後，勢必影響原居該地民眾的生存權益。很顯然地，巴勒斯坦地區在1923年之前屬於鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）的領土，鄂圖曼政府沒有同意，但貝爾福讓猶太復國主義者移居該地，主要目的是希望藉由扶植移入者的勢力，加強英國在這個東地中海區域的優勢。於是，英國不管鄂圖曼反對強硬地讓猶太人移入。有人會反問：「英國不能靠當地的阿拉伯人嗎？」當然不行，因為阿拉伯人要的是建立沒有外來強權主導的阿拉伯王國，這完全違反英國要掌握西亞利益的意圖。

川普的女婿庫什納在巴林主持中東和平會議，提及希望能藉由經濟援助，讓巴勒斯坦穩定，捨棄鬥爭路線，與以色列和平相處，這份協議稱為「世紀協議」。（EPA）

然而，1918年第一次世界大戰結束之後，鄂圖曼領土就被英國與法國支離破碎地切割了。無法建國的阿拉伯人對英國人的敵意更加升高，而在越來越多猶太人移入巴勒斯坦的情況下，「反猶太」與「反英國」形同一樣的意涵。也無怪乎在第二次世界大戰期間，阿拉伯人對於德國勢力進入西亞地區相當歡迎，這搞得英國得加強軍事壓力。而巴勒斯坦的教長阿明侯賽尼（Amin Hosseini），還前往德國拜訪希勒特（Adolf Hitler），兩人一同吃蛋塔、喝奶茶，商談如何讓猶太人消失在這世界上。戰爭結束之後，德國戰敗，也使得人們以戰勝國角度來解釋那幾年的戰爭，戰敗的德國所作所為都是充滿「貪婪野心」的「邪惡霸業」。

猶太復國主義者雖然也覺得英國似乎難以讓他們安穩入主巴勒斯坦，甚至犯下多起恐怖攻擊，讓在阿拉伯地區的英國人難以再協助這個由他們一手創造的怪物，但比起阿拉伯人來說，猶太人還是幸福地多，畢竟他們隨後獲得了美國的協助，隨後又在1947年英國把巴勒斯坦問題丟給聯合國（United Nations）之後，獲得了巴勒斯坦地區57%面積的土地，阿拉伯人卻只有43%。1948年5月14日，猶太復國主義者班古里安（David Ben Gurion）宣布建國，國名以色列。自1917年到1948年這一段建國路上，猶太復國主義者固然付出許多、也犧牲許多，彼此之間也有掙扎與衝突，但在英國、美國、聯合國的相繼協助之下，以色列如從石頭迸出一般誕生在西亞地區。

當時的阿拉伯人當然也有自己的國家，問題是今日的伊拉克、約旦、敘利亞、黎巴嫩等國的建立，並非是他們預想中的阿拉伯王國，而是被英法切割出來破碎與人造的領土與疆界。在巴勒斯坦地區那僅有43%土地面積的阿拉伯人，該歸屬於誰？該何去何從？即使鄰近的阿拉伯國家都在不情不願的情況下被建立，至少也有一段形塑政府與社會的基礎了，那些因以色列建國而被迫離開家園的巴勒斯坦阿拉伯人，只能成為離散的難民。而這些阿拉伯國家又各有其相異的立場與利益，所以當1949年外約旦（Transjordan，後改名約旦）與以色列進行和談緩和兩方衝突後，協議由約旦擁有約旦河西岸（West Bank）與耶路撒冷（Jerusalem）東部，這形同外約旦承認了以色列，結果就是1951年約旦國王被巴勒斯坦的阿拉伯人暗殺。

巴勒斯坦地區的和平，依舊是「美國—以色列體系」的和平，也讓世人再次看到巴勒斯坦人的權益，始終不是國際間所謂和平談判中所重視的部份。（EPA）

其實，外約旦認為擁有西岸，等同是維護了當地阿拉伯人的權益，更何況還擁有了一部份的耶路撒冷，但是，這並非所有阿拉伯人所願。1981年埃及總統沙達特（Anwar Sadat）遭到槍殺，同樣也因為他在1977年底之後選擇與以色列走上和談之路。無論阿以之間的情況如何變化，總還是會有許多阿拉伯人不滿「同胞」之中有人承認以色列的存在。輿論多批判阿拉伯國家就是不團結，才無法對抗以色列與西方勢力。但問題是，阿拉伯人何必要團結？為什麼同文同種就意味著立場一致？更何況以色列內部也稱不上團結，不過是因為靠了美國這個爸，旁人便認為這個民族很優秀很團結。

只是，這些衝突與和談，真的照顧到了巴勒斯坦人的權益嗎？事實上，阿拉伯人奮鬥近70年來，並沒有哪個阿拉伯國家能夠撼動美以關係，甚至阿拉伯國家也不得不遵守美國訂下的遊戲規則，真可謂「打不贏他，就加入他」的概念。今日巴林的和平會議，巴勒斯坦自治政府說「我們不會被收買」，可見若庫什納的作法要執行下去，將會面臨巴勒斯坦人的反擊。1917年的《貝爾福宣言》已經遺臭百年了，2019年美國的「世紀協議」是不是要遺更長久的臭呢？

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