伊朗與西亞世界》阿以問題的變與不變

阿以問題會變，卻只是參與其中的角色會變，問題的本質與其意涵，即「以色列就是要佔有巴勒斯坦」、「聽美國與以色列的話」、「不聽話就是恐怖分子」，目前是不可能有所改變的。觀察阿以問題雖然有很多複雜面向，卻又有一些面向讓人想都不用想也知道不會有解決方案。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

在美國主導之下，近期阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）與巴林（Bahrain）先後承認以色列，同時簽署所謂關係「正常化」協議。諸多新聞報導定義這是西亞歷史的重大轉折點、分水嶺，更認為西亞世界將邁向和平的道路。但是近幾十年來，阿拉伯與以色列的衝突都找不到解決方案，難道會因為一場美國主導之下的協議簽署、外交正常化（還得先問什麼才是「正常化」的標準）畢其功於一役？此外，這樣的轉折點、分水嶺，又何以是往「好」的方向發展？難道沒有轉「壞」的可能？「好」與「壞」、「和平」與否，又是以誰的標準來判斷呢？

日前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）前往約旦河西岸（West Bank）與戈蘭高地（Golan Heights），遭到敘利亞與阿拉伯國家聯盟（Arab League）抗議，龐皮歐的造訪對於敘利亞與巴勒斯坦人來說，是具有政治意涵的挑釁。1967年6月的「六日戰爭」（Six Day War）中，以色列不但戰勝埃及（Egypt）與敘利亞（Syria），還占領了不屬於他們的土地，例如埃及的西奈半島（Sinai Peninsula）以及敘利亞的戈蘭高地。然而，究竟有哪些土地「屬於」以色列？巴勒斯坦原本也不屬於以色列人，是更早之前歐洲猶太復國主義者（Zionist）推動所謂復國運動，讓古代的以色列在巴勒斯坦起死回生，在獲得英國、美國、聯合國（United Nations）的協助後，大量移民才得進入巴勒斯坦，後於1947年由聯合國劃分巴勒斯坦的一些區塊，才出現建國的機會。但巴勒斯坦這塊土地，對於阿拉伯人來說，從來都不是屬於猶太人的。

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阿拉伯聯合大公國與巴林先後承認以色列，同時簽署所謂關係「正常化」協議。左起為以色列總理納坦雅胡、美國總統川普，巴林外長Abdullatif al-Zayani及阿聯外長Abdullah bin Zayed Al-Nahyan 。（AFP）

美國在西亞原本並無影響力，二戰結束後立即出現美國與蘇俄的冷戰（Cold War），才將美國推向西亞。埃及、敘利亞國內濃厚的反英、反法、反帝國主義的氣氛，讓蘇俄得以將觸角延伸到西亞，而阿拉伯國家中反猶太復國主義、反以色列的聲浪極大，以致於美國對西亞政策的考量，逐漸偏向支持以色列。也導致阿以問題的形成與發展帶有帝國主義的陰影，但在1950年代之後，又多了冷戰氛圍的影響。阿以之間並不存在民族或宗教問題，各族群或信徒間本來就存有一般而言可被接受的差異，人類群聚向來如此。然而，一旦出現權益的衝突時，這些差異就會被無限上綱成了不可跨越的底線，進而成了各自劃分互不往來的「隔離牆」。美蘇的冷戰導致大家必須選邊站，問題是不少西亞國家也迫於情勢選擇與歐美為伍，使得堅決反以色列的勢力無以為繼。

1977年之後埃及與以色列的接觸與和談便是一例，儘管埃及自1948年以來持續挑戰以色列，卻始終沒有顯著成果，以致於能否「消滅以色列」已經不甚重要了，「拿回西奈半島」才是能夠緩和埃及對外關係的做法。埃及總統沙達特（Anwar Sadat）表達出訪以色列的意願，讓阿以關係產生變化，還讓美國總統卡特（Jimmy Carter）高興到請沙達特與以色列總理比京（Menacham Begin）一同到大衛營（Camp David）吃蛋塔喝奶茶。當時眾家輿論也都認為阿以問題出現和平的曙光，很多人也相信阿以問題的春天來了。不過，埃以和談只是「埃以和談」，不是「阿以和談」，鄰近的阿拉伯國家並不認同，畢竟有些穆斯林就是希望以色列消失在地球表面，就連埃及人自己都對於埃以和談有相當複雜的看法。1981年10月6日沙達特遭到反對人士暗殺，於是阿以問題繞了一圈又回到原點。1994年美國搓合巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）領導人阿拉法特（Yasser Arafat）與以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）的和談，但拉賓在隔年便遭到刺殺。

1994年，美國搓合巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特（右）與以色列總理拉賓（左）的和談，但拉賓在隔年便遭到刺殺。（REUTERS）

上述的變化，其實都是因為美國與以色列處於優勢地位，阿拉伯人必須玩美以兩國的遊戲規則，才能取得一點「和平」、「好」的成果。因此「和平」是美以的標準，不是阿拉伯人的標準。阿以之間若有衝突，就是「動亂」、「壞」的結果。與美國及以色列交涉，是「和平主義者」，反之與其對抗，就是「恐怖分子」。1991年年底蘇俄解體，冷戰宣告終結，美國轉瞬間成了無人能挑戰的世界霸權，以色列擁有世界最強的靠山之後，阿以問題就什麼都不必談了。於是，阿以問題在較為強勢的阿拉伯國家難有所作為後，巴勒斯坦就成了以色列恣意蹂躪的地區。加薩（Gaza）被以色列轟炸得體無完膚，也沒得到任何國家協助，更不會有網友公開哀悼。反觀歐洲社會一有疑似穆斯林的犯行發生，各界就哀鴻遍野，同時還將有關伊斯蘭與穆斯林的一切都歸類為「恐怖主義」、「恐怖行動」。

放眼西亞，諸多阿拉伯國家都在美國的主導下，大概只剩伊朗反美態度最為強烈，於是我們看到了伊朗的下場就是制裁與封鎖，伊朗里亞（Rial）長期遭到貶低，經濟問題始終沒能好轉，往後要復甦的機會渺茫、且必然曠日廢時。這即是美國打壓特定敵對國家的策略，擠壓敵對國的生存空間。今日巴林等國家與以色列的相互承認與建交，只能說是情勢所逼，不得不對以色列妥協，畢竟美國掌握了這一區域的發展，若不乖乖聽話恐怕會落入和伊朗一樣的下場。輿論報導中各方代表開心友好合影，但心裡可能還是想捅對方一刀。

阿以問題會變，卻只是參與其中的角色會變，問題的本質與其意涵，即「以色列就是要佔有巴勒斯坦」、「聽美國與以色列的話」、「不聽話就是恐怖分子」，目前是不可能有所改變的。觀察阿以問題雖然有很多複雜面向，卻又有一些面向讓人想都不用想也知道不會有解決方案。

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