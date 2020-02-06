伊朗與西亞世界》「世紀協議」？「世紀騙局」！

時至今日，巴勒斯坦仍只有自治政府的成立，其他什麼都沒有。美國歷任政府口口聲聲說要讓巴以之間和平共處，要讓巴勒斯坦人建國，但說來說去都只有對以色列有利的和平，這時推出的和平計畫也是如此。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

2020年1月28日，美國總統川普（Donald Trump）宣布「中東和平計畫」（Middle East Peace Plan），延續2019年6月底他的女婿庫許納（Jared Kushner）所發表的「世紀協議」（deal of the century），讓以色列在巴勒斯坦（Palestine）的佔領區、讓屯墾區即刻全面合法、要求巴勒斯坦人解除武裝、甚至要審查巴勒斯坦學校教科書內容。巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority, PA）總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）認為，這「計畫」應稱為「陰謀」，同時強調「將與美國、以色列斷絕關係」。川普的舉動再次掀起波瀾，看起來西亞局勢又將會有新的變動。

川普的這項計畫，重點在於完全合理化以色列的勢力範圍，進而消滅巴勒斯坦人在自己土地上的生存權益。對以色列而言，當然是和平，但對於巴勒斯坦人來說，這就是邪惡的侵略。往後提到「和平」兩字，一定要加上引號，畢竟這個字眼對不同立場的人來說，意涵大不相同。1948年5月14日猶太復國主義者（Zionist）在巴勒斯坦建國以色列後，數以萬計的巴勒斯坦人被迫離開自己的家園，5月15日成為他們的「災難日」（Nakba Day）。猶太復國主義者一再強調他們的先祖在外流浪兩千年，所以試圖回到這個《舊約聖經》中的「應許之地」（Promised Land）。然而，他們的「回歸」卻造成巴勒斯坦人的「離散」，他們的「建國」儼然是巴勒斯坦人的「災難」。

川普的「中東和平計畫」，重點在於完全合理化以色列的勢力範圍，進而消滅巴勒斯坦人在自己土地上的生存權益。對以色列而言，當然是和平，但對於巴勒斯坦人來說，這就是邪惡的侵略。（AFP）

自1917年英國外交部長貝爾福（Arthur Balfour）提出《貝爾福宣言》（Balfour Declaration），表達願意協助猶太人移民到巴勒斯坦建立家園後，便一步步開啟了當地阿拉伯人與猶太移民者的衝突。英國人本認為可以藉此在西亞地區增添幫手，以加強自己的優勢，但阿猶之間卻出人意料地水火不容。這並非族群或宗教因素，純粹是政治問題、是能否擁有生存權益的問題。猶太移民喧賓奪主，逐漸擠壓、甚至否定阿拉伯人生存的機會與空間。鄰近的阿拉伯國家則是試圖「圍毆」剛建國的以色列，但不僅未能達成目標，反而在接下來由埃及主導的幾次戰役中吞下敗仗。第二次世界大戰結束後美國日益強大，其冷戰（Cold War）對手蘇俄強力支持埃及的反西方與反以色列行動，更促使美國必須不計成本地協助以色列，以色列領土也因此越來越擴大，巴勒斯坦的土地則猶如散落的拼圖碎片一般。

沒想到，1977年年底，埃及總統沙達特（Anwar Sadat）主動與以色列和談，隔年沙達特與以色列總理比京（Menachem Begin）雙雙榮獲諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize），成為西亞地區邁向和平的重大轉捩點。由此事便可看出，所謂的「和平」是西方世界標準下的和平，為何埃及只有跟以色列和談才能得到和平獎？難道阿拉伯人長年來努力抵抗以色列的壓迫，就不值一座和平獎？對抗以色列不遺餘力的巴勒斯坦解放組織（後文簡稱巴解，Palestinian Liberation Organisation, PLO）為何就是恐怖組織？其領導人阿拉法特（Yasser Arafat）為何是恐怖份子？以色列併吞巴勒斯坦人的土地與家園、歷任政府壓制巴勒斯坦人的種種行徑，難道就不算是破壞和平的恐怖行動？

1977年年底，埃及總統沙達特（左）主動與以色列和談，隔年沙達特與以色列總理比京（右）雙雙榮獲諾貝爾和平獎。（圖：網路）

幾個阿拉伯國家對以色列莫可奈何，尤其埃及與以色列和談之後，再也沒有哪個阿拉伯國家在阿以問題上擁有話語權。巴勒斯坦人更是什麼都不是，他們能夠在阿以問題中成為主角已經是90年代之後的事，主要原因也是美國態度改變。1979年之後，伊朗出現反美的何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府，隨後與伊拉克打了八年的兩伊戰爭（Iran-Iraq War），同時期還有蘇俄侵略阿富汗的戰爭，也持續了約八年之久。美國介入這兩場戰爭，一邊是對抗反美的伊朗，一邊是對抗冷戰對手蘇俄。在兩伊與阿富汗的戰爭結束後，美國在西亞的軍事影響力已經大大提升，除了確定伊朗不會再與美國友好之外，美國在此地更需要的是如寵物般乖乖聽令的西亞地區。於是，1989年擔任總統的老布希（George W. H. Bush）願意將巴解與以色列送做堆，讓一個組織與一個政府這樣地位不平等的兩個角色坐下來對談，也希望巴解能與以色列相互友好承認，好讓美國在西亞省去許多麻煩。

然而，時至今日，巴勒斯坦仍只有自治政府的成立，其他什麼都沒有。美國歷任政府口口聲聲說要讓巴以之間和平共處，要讓巴勒斯坦人建國，但說來說去都只有對以色列有利的和平，這時推出的和平計畫也是如此。無怪乎巴勒斯坦輿論認為這是「世紀騙局」（fraud of the century），目前對抗以色列最有力的組織哈馬斯（HAMAS），譴責這份「世紀協議」是巴勒斯坦人的另一次「災難日」。前陣子受美國傷害最大的伊朗革命衛隊（Islamic Revolution Guard Corps, IRGC），也消遣這份所謂的世紀協議，將被丟入歷史的垃圾桶裡。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）則稱，這是「本世紀最卑鄙的協議」。

這一切看似讓局勢緊張程度升高，但若是再仔細思考，川普並沒有改變什麼。國際輿論認為川普一面倒向以色列，將讓部分閱聽人認定川普必須為局勢緊張負起全部責任。但事實並非如此，因為歷任美國政府都是一面倒向以色列。又有誰說得出來哪一任美國政府偏向巴勒斯坦？目前的發展，不是川普的問題，而是美國政策本質就是偏以色列。而阿巴斯揚言要與以色列、美國斷絕關係，其實也影響不了什麼，畢竟早期的巴解本就與以色列敵對。若非美國的因素，90年代以前的阿拉法特大概不會想要與以色列政府有所接觸。以色列本就掌握巴勒斯坦的一切，現在的「世紀騙局」……對不起，是「協議」，不過是來加油添醋罷了。

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