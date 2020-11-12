伊朗與西亞世界》2020年美國總統選舉與西亞世界

許多人關注未來拜登任內是否能改變些什麼、或者美國對西亞的政策是否可能改變等等問題。然而問題是，任何的改變，目標都是為了讓美國繼續在世界獨霸，因此，對西亞世界而言，什麼都不會改變。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

目前美國與西亞關係，主要圍繞著阿、以與伊朗問題打轉。拜登（Joe Biden）於今年（2020年）美國總統選舉中勝出，許多人關注未來拜登任內在西亞關係上是否能改變些什麼、或者美國對西亞的政策是否可能改變等等問題。然而問題是，任何的改變，目標都是為了讓美國繼續在世界獨霸，因此，對西亞世界而言，什麼都不會改變。再加上無論是阿以問題或者伊朗問題，美國花了幾十年時間都搞不定了，難道會因為拜登上台有所變化？

英國原本是掌握西亞世界的國家，但「日不落國」終究是走向衰微了，第二次世界大戰結束之後，便逐漸被西亞國家踢出，隨後由美國接替其位置。50年代英國在伊朗與埃及的優勢先後受到衝擊，正是值得關注的重點時期。時任伊朗首相的穆薩迪克（Mohammad Mosaddiq）擔任國會議員時，一再強調應由伊朗主導石油產業的重要性，以免石油利益落在英國手中。當1901年伊朗首相阿敏蘇潭（Amin al-Soltan）與英國資本家達西（William Knox D'Arcy）簽署石油開採的利權（concession），便給予達西的團隊在伊朗開採石油60年的時間。到了1908年石油挖掘成功，隨後1909年英國波斯石油公司（Anglo-Persian Oil Company, APOC）成立，英國開始享有伊朗龐大的石油利益。

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穆沙迪克主張石油國有化，當然衝擊英國在伊朗的重大財源。但二戰後的英國似乎已無力阻擋伊朗。1953年7月韓戰（Korean War）結束，美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）亟欲加強封鎖共產勢力的力道，當時正好有情報指出穆沙迪克可能與蘇俄發展經貿合作，在一切消息尚未確定下，美國竟運用中情局（Central Intelligence Agency, CIA）進入伊朗首都德黑蘭（Tehran），策動伊朗社會反穆沙迪克的氛圍，到了8月便將穆沙迪克及其政府拉下台。艾森豪此舉當然並非為了拯救英國，而是讓美國就此踏入了伊朗，英國石油公司（British Petroleum, BP）雖在隔年成立，但已喪失在伊朗開採石油的機會。

拜登在總統選舉中勝出，許多人關注未來拜登任內在西亞關係上是否能改變些什麼、或者美國對西亞的政策是否可能改變。但美國花了幾十年時間都搞不定的問題，難道會因為拜登上台有所變化？（REUTERS）

與此同時，受到英國控制的埃及，在二戰結束後也極力擺脫英國掌握。其中以軍人納賽爾（Abdel Gamal Nasser）勢力最強，1954年納賽爾取得總統大位後，決意將英國控制的蘇伊士運河（Suez Canal）收歸國有。但事實上，該運河在1856年由英法兩國與埃及簽署99年的利權，到了1955年納賽爾將蘇伊士運河收歸國有是期限已到而非強行收回。納賽爾此時還有另一項重要工作，就是以阿拉伯人的身份來對抗1948年建國的以色列。對於阿拉伯人來說，猶太復國主義者（Zionist）憑空建立的以色列，破壞了阿拉伯的完整性，自1917年英國《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）宣布協助猶太人在巴勒斯坦（Palestine）建立家園之後，難以解決的衝突就此開啟。反猶太等同反英，納賽爾誓言不僅要趕走英國人，還要消滅以色列人。於是1956年10月，英法聯合以色列對埃及開戰。

美國本來在西亞並沒有什麼利害關係，這區域向來是英國勢力範圍。但是，如前文所述，1950年代美國為了圍堵共產勢力，也只能改變原本的對外策略，必須踏上未知的區域。比起穆沙迪克，納賽爾對美國而言更加危險，因為納賽爾有蘇俄的支持是千真萬確的事。美國見蘇伊士運河戰爭擴大，再加上當時自身正為台海兩岸危機焦頭爛額，深怕英法以三國若無法取得優勢，等同是讓蘇俄滲透成功，埃及日後必然更加向蘇俄靠攏。美國譴責英法的行動，希望兩個老牌帝國主義國家就此收手。戰爭在11月結束，但英法在這區域已沒有太大的影響力，反而是美國隨後介入，以支持以色列的策略來抵擋阿拉伯人。

美國在50年代後期逐漸進入西亞，迫使阿拉伯國家無法再動以色列一根汗毛，連打擊以色列最不遺餘力的埃及，都只能在1979年與以色列簽署和平條約。當時最開心的莫過於美國總統卡特（Jimmy Carter），什麼都沒做，就平白獲得天上掉下來這麼大的禮物，西亞問題看似就此解決了！但卡特萬萬沒想到，同一時期，伊朗卻歷經革命，新政府在短時間內由反美的宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）所掌握。美國才剛收服了埃及，轉瞬間卻出現了反美的伊朗。1980年，伊朗與伊拉克的兩伊戰爭（Iran-Iraq War）爆發，卡特與下一任總統雷根（Ronald Reagan）便藉由支持伊拉克來打擊伊朗。

比起穆沙迪克，納賽爾對美國而言更加危險，因為納賽爾有蘇俄的支持是千真萬確的事。納賽爾與赫魯雪夫。（維基共享）

1988年戰爭結束，但伊朗竟然沒有倒，隔年上任的美國總統老布希（George H. W. Bush），準備逼著以色列與巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation, PLO）的領導人阿拉法特（Yasser Arafat）和談。美國的如意算盤是只要巴以關係一旦和緩，美國在西亞就少了個麻煩，才能無後顧之憂的來對付伊朗。只是沒想到，巴以問題並沒有因此解決。即使阿拉法特有和談意願，但其他巴勒斯坦人並不同意，抵抗以色列的行動仍然層出不窮。一晃眼到了2019年，美國承認耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都，所有的政策仍然只對以色列有利。儘管多數阿拉伯國家並沒有再與美以衝突，但巴勒斯坦人的抵抗浪潮卻始終不曾退去，而伊朗也從未改變反美的立場。

拜登選前曾說過，若他當選，將恢復與伊朗的對話。但近期伊朗外交部長薩里夫（Zarif）卻說，「對伊朗而言，美國要做的是實際行動，而不只是嘴上說說。」這句話具有「美國不要再嘴砲了啦！」的意涵。而拜登也說過他「不會將美國大使館從耶路撒冷遷回特拉維夫（Tel Aviv）」，也意味著往後巴勒斯坦人若有抵抗行動也不令人意外。伊朗現任精神領導人哈梅內意（Ayatollah Khamene’i）在推特上強調過他希望所有穆斯林，「不分遜尼派與什葉派，都要團結起來對抗邪惡的美國。」伊朗「反以抗美」的路線，仍是美國收拾不了的難題。歷任「偉大」的美國總統都沒能解決上述兩大問題，拜登在美國氣勢正衰時上任，表現會比較優秀嗎？

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