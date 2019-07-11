伊朗與西亞世界》黑海地區的百年政治

土俄合作之勢再度籠罩黑海，但卻不代表往後這些關係不會產生變化。國與國的往來是流動的，上個世代土俄經歷過對峙、友好、又對峙，此時再度友好，並不意味著往後也將如此。不只黑海地區，任何區域與國際間局勢，都是如此。而國際輿論對土俄合作諸多批判，形塑出土耳其一旦買了俄國武器就將對世界和平造成威脅的氛圍、買美國武器才有保護世界的意涵，都僅是「政治不正確」的問題而已。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

7月初，土耳其（Turkey）購得俄羅斯（Russia）的防禦飛彈，兩國的軍事合作成為國際新聞報導的焦點。美國曾試圖阻擋土耳其與俄羅斯購買武器，但以今日的態勢看來，美國的要求並不見得能改變什麼。今日艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的土耳其與普丁（Vladimir Putin）的俄羅斯，都衍生自一百多年前的新興國家，前者是凱末爾（Ataturk Mustafa Kemal）的土耳其，後者是列寧（Vladimir Lenin）的蘇俄（Soviet Russia）。這百年間土俄的關係有時友好、有時對立，形成兩國之間黑海（Black sea）地區的政治特色。

在20世紀之前，鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）與沙皇時期的俄國（Tsarist Russia），在黑海地區打得天昏地暗。尤其俄國想要往南方擴張以求得溫暖海域，若能粉碎鄂圖曼，便能掌握博斯普魯斯（Bosporus）與達達尼爾（Dardanelles）海峽，佔有黑海通往地中海（Mediterranean Sea）的優勢。

時值第一次世界大戰之際，鄂圖曼與德國為盟友，面對英國、法國、俄國的挑戰。1917年11月，俄國社會主義者列寧的蘇維埃勢力取得政權，隨後宣佈退出戰場，不願再打這場「資本主義」戰爭。蘇維埃的俄國不僅在意識形態方面迥異於英法，退出戰場等於背叛盟友，連1919年的巴黎和會（Paris Peace Conference）都沒有參與資格。鄂圖曼在1918年戰敗，隨後在1920年被戰勝國以《色弗爾條約》（Treaty of Sevres）切割得支離破碎，但戰爭英雄凱末爾卻於安卡拉（Ankara，今日土耳其首都）不斷抵抗戰勝國，也不願承認鄂圖曼伊斯坦堡（Istanbul）政府所做過的任何決定。安卡拉政府也如蘇維埃政府一樣，不受到戰勝國的承認。

土耳其購得俄羅斯的防禦飛彈，兩國的軍事合作成為國際新聞報導的焦點。（AFP）

1921年3月，蘇維埃政府與安卡拉政府簽訂友好條約，凱末爾勢力獲得了列寧承認。這等於是國際間尚未承認的兩個政府之結合，以對抗邪惡的一戰戰勝國。舊俄（沙皇時期的俄國）與鄂圖曼之間在黑海的爭執，此時已一筆勾銷。黑海南北方兩個國家浴火重生，蘇俄成為社會主義國家，土耳其轉變成共和體制，外表雖不一樣，但內心對抗強權的立場一致。由於凱末爾的抵抗，導致《色弗爾條約》無法執行，使得戰勝國不得不與凱末爾另訂新約，也就是1923年7月的《洛桑條約》（Treaty of Lausanne），凱末爾政府維持住安納托利亞（Anatolia）與伊斯坦堡部分，土耳其共和國正式成立。

1936年，土耳其藉著與英國、法國、蘇俄等強權簽署的《蒙特婁公約》（Montreux Convention），取得了黑海地區的掌控權，而蘇俄從中也取得軍事方面的優惠待遇。土蘇不再如20世紀之前那樣相互競爭，其合作態勢反而籠罩黑海。對於原本在這區域頗有影響力的英國來說，當然是相當大的衝擊。不過，30年代的蘇俄仍然是新興國家，難以與外界對抗，所以對土耳其的友好，僅是考量自身實力不足的問題。從二戰之後就可看到不一樣的黑海局勢，因為土耳其在戰爭爆發後宣布中立，而納粹德國在1941年6月起與蘇俄交戰，蘇俄領導人史達林（Joseph Stalin）認為土耳其沒有提供協助，違反了1921年以來的友好條約。

二戰結束之後，蘇俄開始向土耳其施壓希望重擬《蒙特婁公約》，開放給蘇俄更多的黑海掌控權。此時蘇俄已經不是一戰結束後那個尚未穩定的國家，而是歷經二戰後的強大國家，美英在戰爭時期為了加快結束戰爭的腳步，給予蘇俄許多權力。美蘇在剷除掉德國與日本之後，成為世界上最強大的兩個國家，反而發覺彼此竟成了對手。蘇俄對於土耳其的壓力，令美國不得不關注黑海地區的局勢。這並非美國樂於協助他國，而是不願意看到蘇俄有任何新的突破與擴張。1947年3月，美國總統杜魯門（Harry Truman）宣告，將以金錢與武力協助土耳其，稱之為「杜魯門主義」（Truman Doctrine）。

美國就此踏上了「干涉」黑海地區的不歸路，有諷刺漫畫形容美國這位山姆大叔（Uncle Sam）彷彿矇著眼睛、提著鈔票走在獨木舟上，不知道下一步是不是就直接墜海。

美國這位山姆大叔彷彿矇著眼睛、提著鈔票走在獨木舟上，不知道下一步是不是就直接墜海。（圖：網路）

過去處理黑海問題較有經驗的是英國，但這時的英國早已失去優勢。土耳其並不完全靠向美國，畢竟自凱末爾以來的目標之一就是成為歐洲的一份子，而當時美國在黑海與西亞還算不上是個重要角色。1962年古巴危機（Cuban Missile Crisis）時，蘇俄對古巴的支持，令美國備感威脅。隨後美國同意撤除在土耳其的導彈，以換取蘇俄撤除在古巴部署的導彈，這使得土耳其驚覺自己原來是美國恣意操弄的棋子。自此，土耳其開始疏離美國，甚至對美國支持的以色列保持距離。

蘇俄在1991年12月25日解體，送給了以美國為首的「自由世界」超大的聖誕禮物。可是美國僅有90年代做為世界的霸權，進入21世紀，俄羅斯的普丁又逐漸讓俄國勢力壯大，再度讓美國頭痛不已，而土耳其則進入艾爾多安掌政時期，進入歐盟（European Union）仍未有結果，也批判以色列對加薩（Gaza）的攻擊，與歐美越來越難以契合，這時的俄羅斯反而成為可以合作的對象。從今日土耳其購買俄羅斯武器，可以看到黑海地區南北兩國的合作，一如上世紀一次大戰結束後一樣不受國際肯定，攜手共同對抗著萬惡的主流世界。

土俄合作之勢再度籠罩黑海，但卻不代表往後這些關係不會產生變化。國與國的往來是流動的，上個世代土俄經歷過對峙、友好、又對峙，此時再度友好，並不意味著往後也將如此。不只黑海地區，任何區域與國際間局勢，都是如此。而國際輿論對土俄合作諸多批判，形塑出土耳其一旦買了俄國武器就將對世界和平造成威脅的氛圍、買美國武器才有保護世界的意涵，都僅是「政治不正確」的問題而已。

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