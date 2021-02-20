自由開講》美國《TIME》的台灣觀察 江啟臣勿沾沾自喜美國

林德宇

TIME《時代》雜誌於17日公布2021年度次世代百大人物名單，國民黨主席江啟臣也入選其中，《時代》直指，江啟臣對中國的態度是區域穩定與否的關鍵。江在受訪時也表示，國民黨這段期間的改革被外媒看見，他感到欣慰，然而《時代》提到最重要的問題：國民黨長期擁戴的九二共識及親中路線，並不被台灣年輕世代接受。江主席，你看見了嗎？

《時代》介紹文開頭便指出國民黨為「台灣的」國民黨（Taiwan’s Kuomintang）而不是中國國民黨，一針見血戳破國民黨的中國夢。國民黨長久以來，處處維護中國立場，跟台灣人民站在對立面，不管是當傳出台灣原向德國BNT購買五百萬劑疫苗因外力介入生變時，又或在我國海巡艦艇塗裝加「TAIWAN」字樣以避免跟中國海警船混淆等捍衛台灣主權的議題上，國民黨就只會扯後腿，批評民進黨政府操作意識型態，促使兩岸人民相互仇視。

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《時代》雜誌於17日公布2021年度次世代百大人物名單，國民黨主席江啟臣也入選其中。（本報資料照）

然而，真正操作意識型態的正是國民黨本身，連外媒都指出，國民黨主張的「台灣與中國大陸同屬一國」的論調，受到北京政府歡迎，卻逐漸疏離想要突破框架的台灣青年，國民黨如果真要吸引新世代的選民，就應該明確地告訴國人，國民黨的台灣主體路線是什麼，而不是在害怕惹怒中國政府的狀況下，背離台灣逐漸興起的台灣主體意識，威脅我國人民接受九二共識才是兩岸和平相處唯一的出路。

江啟臣入選次世代百大人物名單，並不是因為他個人的成就，他不該在入選後就沾沾自喜，而是更應該積極回應這些關鍵議題上的主流民意，才能凸顯入選的意義，否則國民黨終將被邊緣化，成為歷史政黨。

（台中市議員）

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