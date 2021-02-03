自由開講》國徽，國旗，國歌和台灣隊！

蕭嘉弘

台灣羽球好手陸續從曼谷「拿冠軍，倒返來」，看了有如「羽球神壇」的世界羽聯（BWF）的年終總決賽，熱血沸騰，真正第一次感覺到「身為台灣人，我好驕傲」的自信感，台灣人不分男女都太棒了，男生有連續三週在泰國摘下1000系列男雙冠軍的「麟洋配」，女生則有世界第一的球后戴資穎，奮力摘下個人在年終賽的第三面金牌，精神和實力都令人感動不已！

羽球球后戴資穎（前排中）奪下世界羽球聯盟年終賽女單冠軍，賽後與早一步拿下男雙冠軍的王齊麟（前左）、李洋（前排右）搭檔及團隊合影。（圖擷取自戴資穎臉書）

轉播畫面上有二面旗國旗和會旗，只有台灣獨有，相信大家已見怪不怪，防疫當前，當聽到大會司儀用英文唱名，恭喜屬於Chinese 的中國台北，就忍不住的感到更顯荒謬。

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Chinese？ 台灣在中國移民從17世紀大量來台之前，高山原住民以外，西部從宜蘭到屏東全是平埔族活動的區域，在各地結「社」，證明現代的台灣人除了新台灣之子，和1949年的中國逃難移民外，都是和平埔族混居數百年，怎麼會Chinese？這也對原住民族及其特長的運動好手，相當不公平；「恭喜台北」也是相當荒謬，球后「小戴」是土生土長的高雄人，也努力為家鄉高雄做代言和城市行銷，她得殊榮，怎麼世界的掌聲和肯定歸台北？

我們不是Chinese，我們也不都是台北人，像國旗，國歌，或近來引發熱烈討論的國徽一樣，現在的Chinese Taipei 隊名，是國民黨黨國時代意識形態控制和推出的產物，早改晚改，遲早都是要改，台灣人不會一直受不平等地忍氣吞聲下去。

尋求改國家代表隊的隊名，和改國徽的重要性不相上下，都不牽涉更改國號，可行性高。世界疫情當前，很多國際運動賽事都停擺，「東奧」無期，台灣運動代表隊的實力，也不容被輕忽，天時、地利和人和下，正是我們用時間當籌碼，尋求更改成全民公約數的「台灣」隊名的最佳時機！蔡政府應把握時機，團結台灣民心，在體壇上用「台灣」原本面目面對世人，讓「台灣之光」真正發光，趕緊動起來。

（語文工作者）

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