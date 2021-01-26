自由開講》一個被竊的國家？

陳慶坤

立法院臨時會朝野黨團，昨日就內政部的預算案進行協商。有鑑於國徽與中國國民黨黨徽高度相似，立法院時代力量黨團提案，要求內政部研議更改國徽的必要性；國民黨黨徽與國徽高度相似，長期以來即被質疑有「黨國不分」之虞，過去民進黨立委提案在立法院會處理時，一樣遭國民黨立委嚴正反對，提案退回程序委員會。只是，民進黨作為立院的多數黨是不為，不是不能？

這樣黨國不分的疑慮，國民黨主席江啟臣卻說，「作為一個國民黨人最榮耀的就是我們建立了亞洲第一個民主共和國中華民國。」國民黨是中華民國創建者，國徽是根據黨徽而來？這個流亡的政黨死抱中華民國，說它是亞洲第一個民主共和國，真的令台灣人為之氣結、義憤填膺！國民黨是獨裁的政黨應無疑義，在中國它沒有實現過民主自由；到台灣更是變本加厲，以極權的恐怖政政洗腦台灣人，使得今天的台灣人陷於人格分裂的窘境？

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這樣黨國不分的疑慮，國民黨主席江啟臣（中）卻說，「作為一個國民黨人最榮耀的就是我們建立了亞洲第一個民主共和國中華民國。」國民黨是中華民國創建者，國徽是根據黨徽而來？這個流亡的政黨死抱中華民國，說它是亞洲第一個民主共和國，真的令台灣人為之氣結、義憤填膺！（資料照）

黨國的徒孫江啟臣認為，黨徽青天白日代表自由與平等，十二道光芒更是代表十二時辰、十二個月，時刻精進奮鬥，與十二地支深厚的中華文化底蘊。「中華文化」與台灣何干？歷盡滄桑被列強殖民四百餘年歷史的台灣，今天的民主自由是中華文化造就的嗎？那些飽讀詩書涵養中華文化的學者都一致倡言，中國文化沒有民主的基因，這是千真萬確的史實。

確實，中華民國是中國國民黨黨所建立的，是屬於中國國民黨的。「臥榻之側，豈容他人酣睡」，黨國所打出來的天下，哪能容台灣人侵佔、竊奪？這種家天下的觀念不正是中國帝王政治思想的翻版嗎？

屬於中國的國民黨，在台灣人追求民主自由的過程中，惡貫滿盈罄竹難書。李登輝主政期間，稍有逾越黨國的言說即遭斥責「亂臣賊子人人得而誅之」；使出中國文革的謾罵與叫囂「要你認錯下跪道歉、寫反省報告！」公開羞辱李登輝。2000年首次政黨輪替，連戰面對擁護的群眾大罵：「陳水扁竊國賊」？2006年「紅衫軍之亂」馬英九更是狂妄說：「陳總統會死得很難看」！果不其然2008年剛卸任不久的陳水扁被上銬逮捕，羞辱台灣人。

在中國國民黨的眼裡中華民國是被竊的國家，被共產黨或台灣人竊取？不去思考誰消滅它們？對於容忍接納他們的台灣卻視之如仇寇！奉勸民進黨與民進黨諸公，不要竊占中華民國！要以寄居在中華民國為「台灣人莫大的奇恥大辱！」大好的時代民進黨應思考如何將台灣邁向獨立自主的國家，才對得起台灣人，也是對台灣後代子孫免於被奴隸的責任與光榮！

（哲學博士、大學助理教授）

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