自由開講》宛若紅衛兵的「國民黨戰狼」？

陳慶坤

繼罷免桃園市議員王浩宇成功後，國民黨擬再下一城，全力推進「黃捷罷免案」。「獨裁政權」的中國國民黨與其黨國徒子徒孫，似乎不思痛改過去對台灣造成的傷害，依然師從宛若紅色中國紅衛兵似的批鬥，恐嚇、訛詐台灣人！

先前台北市議員羅智強，以其淫威吶喊「割萊委，下一個是吳思瑤？」煽動群狼到吳思瑤臉書留言「懸崖勒豬，別護萊豬」。而且傲慢的聲稱：經過警告，吳思瑤最近收斂很多，聯席委員會她也找藉口沒有去投票；呼籲吳思瑤繼續保持，否則若投票護航萊豬，就是「發動罷免她的時候！」

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民進黨立法委員除了吳思瑤之外，相信不少的立委可能一樣遭到在野黨戰狼的警告，以發動罷免牽制挺萊豬的立法委員，而不敢為自己的政策辯護？可以肯定，紅衛兵似的叫囂、蠱惑一般的平民大眾，是導致有六成的民眾認為「美豬是毒豬」的成功操作！

國民黨以罷王成功，全面推動罷免綠營民代行動。圖為黨主席江啟臣。（資料照）

萊豬的議題，從資訊戰的角度來看，已經達成紅色滲透「認知作戰」的方法，以「進口萊豬是真、萊豬是毒豬為假」的真偽參半，藉由錯誤、誘導性的訊息，模糊事實、強化特定觀點，確實達到國民黨作為「在野黨專制霸凌」的目的？再加上旺中集團旗下媒體以各種報導，製造輿論砲轟民進黨政府「威權獨裁」，痛批民進黨政府是「台獨法西斯」。宛若紅衛兵年輕一代的黨國徒子徒孫，其惡質程度早已超越獨裁者蔣介石！

台中市大里區立仁里長鄭伯其，響應羅智強割萊委行動，將發動罷免台灣基進立委陳柏惟。羅智強昨天在大甲鎮瀾宮接受採訪時表示，桃園市議員王浩宇挺萊豬被罷免成功，他很高興台中人站出來要罷免萊豬立委陳柏惟。意氣風發，絕對不是他有意角逐台北市長的虛張聲勢而已。

從國民黨的輿論操作策略來看，它們已經逐漸避開對台灣主體性的論述，因為深知與中國的連結是它們的致命傷。所以，以萊豬「健康的」議題，加上罷免的威脅，一樣可以成功的奪取政權。這種迂迴的轉戰策略，正是共產黨打敗國民黨的致命一擊。宛若中國紅衛兵的戰狼，以混淆界線，營造「民主和獨裁差不多」，達成模糊長期以來，透過歷史事實建立的「威權」、「獨裁」定義；轉化、營造台灣現階段民進黨政府跟「獨裁」差不多，稱為「綠色獨裁」以誤導視聽。

因此，中國國民黨已經不是民進黨黨內人士所言：「國民黨持續透過報復性的罷免激化政治對立」這樣簡單的概括詮釋而已；更不是對於「罷王」結果，民進黨會持續督促全體從政同志應堅守崗位，實踐對人民的承諾，這種膚淺的號召而已。

當中國國民黨已蛻變為中國共產黨時，紅衛兵似的戰狼，它的威力絕對不止攜帶核彈頭的巡弋飛彈！民進黨若還沉迷於過去對付國民黨的方式，不知靈活反應，就等

著國民黨成功的「復辟」吧。

（哲學博士、大學助理教授）

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