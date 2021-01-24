自由開講》可笑的「保障人民生命財產安全」的罷免藉口

陳啟濃

國民黨民意代表紛紛參與鳳山罷免黃捷的遊行，這樣訴諸政黨對決的集體行動，反而會得到反效果，甚至激起民進黨的支持者，全力出動來反擊這次的罷免鬧劇。

高雄反萊豬罷黃捷遊行於昨日（23 日）下午在鳳山登場，有多位國民黨人士出席。（記者許麗娟攝）

遊行活動提出的一些訴求，都站不住腳，無法得到選民的認同。他們說台灣人是全世界吃豬肉比例最高的國家，政府讓萊豬進口，就是沒有保障人民生命財產安全。

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萊豬進口政府已經做好把關要求標示，再以台灣人吃豬肉的消費習慣，買到萊豬的情況等於是零。特別用「保障人民生命財產安全」當藉口，根本打不到執政黨的痛處，因為政府做好防疫成為國際模範生，得到購買美國許多先進防衛武器的機會，這些不正都是保障人民生命財產的安全。

再說國民黨的民代公然說出罷免黃捷，就是為了要「教訓民進黨」，要「打臉蔡英文」，不正是道出罷免欠缺正當性，以及黃捷的無懈可擊。因為地方性的民意代表，是為民喉舌，服務地方的民眾，況且台灣人很厚道，地方性的選舉習慣上是看人不看黨，投票的傾向較重視候選人的服務與經營。訴諸政黨不僅愚昧，而且是小看人民的素質。

如果要無限上綱，成為政黨對決，恐怕只會得到激情的韓粉之流的動員，得不到理性選民的認同。想想這一年來國際社會遭遇的風風雨雨，武漢肺炎的肆虐，造成世界的經濟衰退，歐美疫情一波接一波的持續嚴重，台灣的經濟卻能持續成長，而且能將疫情嚴密控制住，政府有能力守住台灣，維護人民生命財產的安全。

真要政黨對決，國民黨不僅無法自圓其說，且會自曝其短、醜態畢露。

（前國中校長 南投縣民）

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