自由開講》國民黨→新黨→共產黨化

陳慶坤

趙少康宣稱確定回歸國民黨，甚至對參選黨主席也表示「不排除任何可能」，對此，國民黨市議員游淑慧讚揚趙少康是「國民黨的大鯰魚」，可以為黨帶來「正向改變」。其次，國民黨從罷免王浩宇達陣之後，「報復性的罷免」已經進入「星火燎原」的態勢，其「梟叫狼嗥」顯示國民黨意欲從新黨走向共產黨化。

一、很難想像民主政治下的民意代表，對自己的政黨政策的擁護與支持，竟然成為國民黨威脅、恐嚇、罷免的對象，這不是黑道政治，要不然就是共產黨政治？將美豬汙名化為毒豬，這只是一種策略的運用，否則美國人吃萊豬怎麼沒有「死了了」？國民黨一再迴避理性的討論，其居心叵測與共產黨相呼應，阻擋、破壞台美關係是事實。

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二、受到韓國瑜大力鼓吹，新黨創黨元老趙少康回鍋國民黨，可以為黨帶來「正向改變」？新黨精神是主張「台灣是中國人」要和平統一。這些中國國民黨的餘孽，對台灣逐漸邁向主體性的自我意識，視為成亂臣賊子、牛鬼蛇神？具有黨國意識的「少康中興」，無非是帝王政治意識下的黨國復辟，趙少康回歸國民黨，將使國民黨「新黨化」，目的在深化紅色中國在台灣的政治力量。

受到韓國瑜大力鼓吹，新黨創黨元老趙少康回鍋國民黨，可以為黨帶來「正向改變」？但新黨精神是主張「台灣是中國人」要和平統一。（資料照）

三、作為互為表裡的紅色滲透，張安樂近期接受中央人民廣播電台主任編輯張彬訪問時透露，他靠過去的「江湖背景」？找過去兄弟參加活動及吸收中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，目的是成立發展一個紅色隊伍，宣揚「和平統一、陣前起義」。進行中的「報復性的罷免」都可以看到他們的身影！

中華統一促進黨總裁張安樂接受中共中央人民廣播電台主任編輯、時事評論員張彬訪問時透露，他靠過去的江湖背景，吸收過去兄弟及中南部年輕人，讓他們由綠轉紅，目的是成立發展一個紅色隊伍，宣揚和平統一、陣前起義。（翻攝張安樂粉絲團）

趙少康一九九四年以新黨黨籍參選台北市長失利後，馬英九厚以犒賞中廣龐大的黨國資源，得以專心經營媒體營造個人魅力，其政治聲量動見觀瞻，繼續為黨國「一中市場」賣命。國民黨目前的支持度僅二成二，泛藍若要在二○二二與二○二四勝出，泛藍整合度的提高勢所必然。只是「少康是否中興」或將與台灣主流民意越推越遠，有待時間檢驗？

在中國趁各國政府忙著因應武漢肺炎（COVID-19）之際，對台意圖也越來越窮凶惡極，台灣遭中國侵略已經漸漸有現實感。國民黨共產黨化，與在台第五縱隊的躁動，成為紅色中國在台灣的赤化力量，是中國國民黨在台灣僅存的價值？

（哲學博士 大學助理教授）

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