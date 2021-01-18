自由開講》罷免王浩宇，並非民主之福

孔勤

上週六（1/16），眾所矚目的王浩宇罷免案，以同意票84,582票、不同意票7,128票，投票率僅28%的情況下通過罷免。繼去年6月6日「光復高雄」運動，成功罷免韓國瑜後，王浩宇則成為台灣選舉史上，第一位被罷免的市議員。

在王浩宇被罷免後，罷王總部立即高喊這個事件是「倒宇天光」，部分藍營人士甚至用「新中壢事件」來「合理化」自己的罷免行動。但值得一提的是，王浩宇被罷免的政治效應，其實負面遠大於正面，值得所有關心台灣民主的人深思。

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桃園市議員王浩宇罷免案16日投票，最終以同意票84,582票、不同意7,128票過關。（資料照）

事實上，我們必須了解的是藍營這次「罷王」行動成功的唯一原因，就只在於這是場「成功的地方政治動員」。在台灣，議員選區的制度是「複數選區」，和選市長的「單一選區」制度有相當程度的不同；前者的設計是為了保障多元聲音，而後者的設計初衷，則是要保障「贏者全拿」，讓具最大民意支持度的候選人，得以出線。

然而，弔詭的是，現行選制下的議員罷免制度，卻是採用類似選市長的「單一選區」。這樣的制度設計，使得「多數民意」得以抹殺「少數民意」，出現了成功罷免王浩宇的結果。

以這次罷免案為例，王浩宇的罷免同意票，明顯跟中壢選區的國民黨支持者，有相當程度的重疊。2020年市議員選舉國民黨在中壢得到81,096票，而通過罷免門檻的票數，則為81,940票，兩者之間只差了846票。顯示除了白、黃等政治勢力之外，「支持國民黨」並且「支持罷免王浩宇」的藍營群眾，才是這次罷免案的主力。

過去民進黨在立法院成功修改了「鳥籠公投」，讓「直接民意」能透過選舉複決展現，也出現了類似「罷韓」的成功政治動員。但是，現行選罷法卻忽略了單一、複數兩種選制的不同，不只王浩宇，也非常可能導致2月6日黃捷罷免案的通過，這是立法上的疏失，應立即改正。

其實，「罷免王浩宇」和「罷免韓國瑜」兩案，本來就有本質上的不同，不能混為一談。王浩宇雖然有諸多言行爭議，但他是地方議員，只需對地方民意負責。而韓國瑜僅選上四個月後就想選總統，更將選前諸多對高雄市民的承諾，棄之不顧。國民黨頻頻拿王浩宇是「不分區議員」來說嘴，認為他「沒在經營選區」，應該罷免。那麼，國民黨是否也應該反思：近期常常砲打萊豬議題，甚至跑到台中，揚言要「罷免陳柏惟」的羅智強議員，是不是也該列入被罷免名單？

「報復性罷免」對民主沒有好處。從近期國民黨支持度不增反降的趨勢來看，可以發現整體政黨盤面，仍然是綠大於藍。「罷王」帶來的政治能量，並不代表藍營的整體支持度上升，而國民黨仍非常需要尋找萊豬以外的政治議題。不然，即使贏了2022的地方選舉，2024選舉對國民黨仍會是一場「硬仗中的硬仗」。

（政治工作者）

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