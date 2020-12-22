自由開講》罷免黃捷，理由是什麼？

鄧鴻源

據說高雄2月6日要投票，韓粉說要罷免黃捷，真可笑，理由是什麼？

國民黨那些問政不認真，或涉嫌論文請槍手代寫，卻又亂抄一通的市議員不罷免，卻要罷免問政認真的黃捷，根本是非不分，善惡不辯，能過關嗎？

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圖為日前罷免黃捷團體（鳳山清捷隊）製圖嗆黃捷（中）拉市長陳其邁當擋箭牌。（記者翻攝）

去年若沒有黃捷在市議會驚天一問，誰知韓某人是那麼草包？居然一問三不知，只會空喊發大財，還想參選總統，真是不自量力，將自己的黨害得淒慘落魄，從此一翹不起 ! 黃捷可說是台灣女英雄，歌頌都來不及了，怎麼能罷免她？搞錯了吧？

請問，要罷免她的理由是什麼？

推測，韓粉可能認為草包韓參與總統選舉，最後遭受慘敗，接著市長又被罷免，罪魁禍首是黃捷，所以決定罷免她，但問題是，黃捷罷得成嗎？黃捷可是代表台灣的一股正義力量，也可說是她挽救了台灣，否則若被草包韓選上總統，如今台灣是否去了了？

畢竟韓某人曾說 : 「九二共識與一國兩制，是兩岸的定海神針，不可動搖，不可低估中國統一台灣的決心」。請問，這是一個台灣總統候選人應該說的話嗎？怎麼口氣與中國所有發言人一模一樣？

尤其是，據說他曾在中國北大國政博士班進修多年，且已經畢業，如今卻不敢承認，這樣的人一旦當上台灣的總統，那還得了，不是嗎？

總之，我對能罷韓成功的高雄人，繼續維護正義，保護好人，有充分的信心！

（大學教授）

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