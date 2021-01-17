自由開講》罷「王」國民黨勝利嗎？

陳慶坤

桃園市民進黨議員王浩宇罷免案昨日投票，確定王浩宇遭罷免。罷免王浩宇的原因或許幾百個，其實都是掩蓋在高雄市罷韓成功以來所引發報復的仇恨心理，這早已無關民主政治問題。

中選會昨日宣布民進黨桃園市議員王浩宇（見圖）罷免案投票結果為通過。（資料照）

尤其，以桃園中壢向來是國民黨傳統票倉，眷村人口多，選民結構以往都是藍大於綠，在單一選區的立委大選，幾乎都是藍營贏得勝選。但以複數選舉，人數逾32萬人的中壢，只要超過4分之1公民投下同意票，81940張同意票即可罷免，那麼動員藍營的人口數罷免王浩宇絕對不是問題；國民黨更是傾全黨之力，罷免成功不會是意外。這種勝利也就不足為奇！

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人類作為特有的高級動物，其內心的心理活動複雜、深層莫測。政治場域更是你死我活的競逐，「報復行為」作為人類思維活動不只是一種手段，更是仇恨式動員，以「復仇者」為核心價值的宰制行動。當韓國瑜成為台灣首位遭罷免的直轄市市長，韓粉的崩潰，自然滋生出攻擊的心理，想如何把這個不舒服也還給對方陣營，桃園市民進黨籍議員王浩宇就這樣成為首要的宰殺標的。

因此，民進黨針對王浩宇罷免案昨通過，立委何志偉表示，罷免投票結果令人不安，主因是王浩宇個人經營路線風格不符該區選民結構？民進黨政府也應反省近期施政是否有激化國民黨支持者的情形？這完全是引喻失義、模糊焦點的反省！

在台灣脆弱的民主政治之下，以民主之矛攻民主之盾似乎成為國民黨可以動員操作的方式，在中共稱為「打著紅旗反紅旗」；國民黨也確實需要以此之役，打贏這一場罷免案，來為罷韓後低迷的士氣打一劑強心針。只是，國民黨這一役可以算是勝利嗎？選擇一地方性的民意代表作為他們的祭旗，算是勝利嗎？以上述這種複數選區罷免方式，不要說王浩宇，即使要罷免十個國民黨眼中釘的民意代表都沒問題。民進黨還落井下石認為罷免過關主因是在於王個人言行惹議？更何況欲加之罪何患無辭！

否則，民進黨進口萊豬不惹議嗎？要討好選民是要討好藍營的選民嗎？那要不要也討好紅色中國共產黨？

在中國語境下，儒家大一統的「正義」是成為「報復正義」的核心價值，是中國人心中根深蒂固的思想觀念。在中國歷史上這種具有破壞性，弱肉強食的叢林法則，正是朝代更迭惡性循環、社會的動盪不安的主因。罷免韓國瑜可以跟王浩宇相提並論嗎？不去思考中國國民黨在台灣荒謬主體論述，與其含藏大中國思想的價值意義，顯然只是陷入膚淺的選票盲點，這已經不是國民黨勝利不勝利的問題。

（大學助理教授）

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