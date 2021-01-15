自由開講》訪問不成改視訊，天無絕人之路！

李桐材

美國駐聯合國大使克拉夫特台灣之行，因國務院繁忙的新舊任總統交接任務而臨時喊卡，中國相關官員和台灣內部某些黨派人士正見獵心喜的當兒，克拉夫特大使和蔡總統的正式會談，改以視訊展開。

美國駐聯合國大使克拉夫特與蔡總統視訊連線會晤。（報社合成／取自總統府）

克拉芙特大使重申對台灣的支持，並表態支持台灣有意義參與聯合國體系組織，而蔡總統也藉此機會表達對克拉芙特及美國政府的感謝。

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中國外交部及國台辦對此迅即敏感反應，堅決反對任何形式的美台官方往來，「克拉夫特上述言行嚴重干擾中國內政。美方一些政客必將為其錯誤言行付出沉重代價」云云，不過是老調重彈罷了，老共自己才是干涉他國內政的老手。

蔡總統和克拉夫特大使兩位排除萬難，由正式訪問調整為視訊對話，讓吾人從一些失落惆悵感，驟升為幾許振奮欣慰，「嚴冬既至，春暖花開也為期不遠了！」並且令人感受到「德不孤，必有鄰」，真是天無絕人之路！

前總統馬英九和立院費總召等，先前對該項訪問不表善意與歡迎的人士，現在也應以寬宏大量之愛心，面對台美前途的一道曙光和展望吧！

（社會服務，南投縣民）

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