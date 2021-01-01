社論》善握機會之窗 蔡總統應展現領導力

台灣在防疫成績獲致世界普遍肯定，但疫情終究會結束，邁入第二任總統任期的蔡英文，不僅應展現領導力，更要能善握機會之窗。圖為總統蔡英文昨出席「民生公共物聯網海續觀測系統」啟用典禮時致詞。（記者王藝菘攝）

來自中國的武漢肺炎在去年肆虐全球，已然造成八千多萬確診病例，超過一百八十多萬人死於疫情。歐美等國家雖然陸續成功開發疫苗，但隨著變種病毒入侵多國，疫情還在加劇中。展望新的一年，情勢仍然不容樂觀，我們除繼續堅守抗疫防線外，對於快速變動的時局更要展現超前部署，且精準應處。

回顧去年元旦蔡英文總統的談話，當時尚且不知疫情將大爆發，蔡英文楬櫫來年施政重心，包括因應美中貿易戰，要為台灣經濟帶來翻轉契機。另針對台海情勢，強調要警覺中國的全面滲透，要建立民主防衛機制等。但之後疫情衝擊，台灣經濟情勢未如所期待的「脫胎換骨」；而在各國忙於抗疫之際，北京更藉機對台極限施壓，嚴重破壞台海現狀。

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因疫情放緩發展腳步，也使我們得以再度審視政策。蔡總統當時承諾要落實兆元投資，讓台灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」及「區域資金調度及理財中心」。前兩者因美國對北京採取的科技制裁措施，確實給台灣帶來發展機會，但也面臨來自中國的強力磁吸與人才利誘，學界多年來倡議建置的敏感科技保護法制，至今付之闕如，外界也擔憂台灣因此出現高階技術與人才的「破口」。

部分科技業者稱透過現有「營業秘密法」等法令即已完備，然而，台灣產業根基相對先進國家薄弱，必須來自先進國家協助始能取得敏感科技，若法律體系對戰略科技保護不足，要持續獲得先進國家科技信賴與轉移，勢必出現困難。尤其，台美新闢高階經濟對話，台灣在全球供應鏈的重組上將能扮演角色，加上雙方在軍事的頻密關係，在全球產業重組洗牌的關鍵時刻，蔡總統應展現領導力，讓台灣成為真正可信賴、安全的高科技合作對象。

在綠能發展上，台灣第一座離岸風場已在前年底正式商轉，這是產業轉型的重大進展，但不可諱言，距離二○二五年達到二十％綠能的發電比率，還有很大缺口。綠能雖是必走之途，但如何維持供電與電網的穩定性，尚待技術升級。這也是為什麼核電廠與火力電廠都陸續重啟部分機組發電。推動能源轉型若是陷於教條，衍生政治攻伐，只會治絲益棼。綠能產業關係到國際合作，蔡總統應展現領導力，不必囿於期程問題，以務實面對。

至於推動台灣成為「區域資金調度及理財中心」，主要是為處理台商資金回流。然而，做為國際金融之都香港，因北京的嚴厲打壓與控制，榮景不再，外逃的資金與金融人才，鄰近城市積極吸納並試圖取代。蔡政府在這方面的著力卻是有限，這除了國內金融法規還難完全接軌外，針對香港情勢驟變，實施二十三年的港澳條例早不敷因應，對港政策乏於戰略調整。打造台灣為區域金融樞紐地位，不流於「紙上談兵」，蔡總統還能展現更大的領導力。

中國去年爆出武漢肺炎病毒危害世人，並加速對區域的擴張威脅，台灣是首當其衝。為阻卻北京的戰狼野心，美國川普政府加大壓制力道，川普總統任內已十一度對台軍售，昨日並有美軍兩艘驅逐艦由南海航經台灣海峽向北航行，宣示在一年的最後一天，美國仍強力捍衛台海的自由航行權。

隨著美國政府進入交接時刻，下任政府如何執行印太戰略，將攸關台灣的生存，蔡總統這段時間更應積極向國際發聲，說明國家立場，展現區域領袖的高度。不同於川普政府，未來的美國政府看待中國，有戰略競爭，也有合作面向。甚至因採行多邊主義的外交政策，政策形成過程勢必納入盟邦不同利益與立場。因此，美國未來對中政策，除美中這條軸線外，還涵蓋歐洲、日本、澳洲及印度等民主國家複雜的周旋過程。

蔡總統處理台美關係，並不能僅停留在「台美共享民主自由價值」或「支持台灣是美國跨黨派的共識」的被動期待上，還要主動擴大交往範疇，包括與美國下任政府關係密切的企業與智庫人士，甚至經此人際網絡想方設法打進其他民主國家的決策環節。國際情勢變遷快速，在美國權力交替時刻，北京已應變佈局，與歐盟即將達成的雙邊投資協定即是一例，藉此鋪陳「以歐促美」。台灣在防疫成績獲致世界普遍肯定，但疫情終究會結束，邁入第二任總統任期的蔡英文，不僅應展現領導力，更要能善握機會之窗。

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