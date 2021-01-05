自由開講》奉勸國民黨不要「罵別人罵到自己」

陳啟濃

國民黨替亞洲周刊繼續炒作蔡英文總統「台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象」的報導，「國際部」副主任何志勇認為，只要蔡英文總統看起來是「民選獨裁」，且行為造成「威權主義」，那她就是了。這樣的說法，顯見國民黨不僅不懂政黨政治的內涵，更不懂何謂民主的責任政治。

既然是民選，何來獨裁。「民選」是用民主選舉制度，選出大多數民眾心中理想的候選人。這樣的選舉有託付的意義，將治理國家的責任交給信任的政黨與候選人，在任期內除了實現人民的付託，更要兌現選舉所提的理念與政見。

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「獨裁」根本不必選舉，這是政治權力的專斷，專是靠武力奪權，而後政黨專政，或是個人專制。獨裁跟民主精神大相違背，毛澤東、蔣介石、習近平以及目前的北韓領導人都是屬於這樣的政治人物。

而「威權主義」信靠的是政治強人的專斷作風，做事任憑個人意志與政黨利益，欠缺民主制度的民意基礎與合理的討論。既然蔡英文總統是靠制度做事情，任何決定都有民意機制來監督，才做出的決定。這樣的政治運作典範，自然不能牽強用「威權主義」來說明。

建議國民黨不要見獵心喜，應該回顧一下自己執政的地方縣市，針對國家法令的食安問題，公然違抗中央法令，這樣的情緒抗爭，難道不是地方的「獨裁」？對於一些地方施政的措施，政黨的意見高於民意，違背法令的公平正義，甚至排除打壓不同政治意見的公教人員，扶持自己的利益團體，這才是所謂的「威權主義」。

建議國民黨不要見獵心喜，應該回顧一下自己執政的地方縣市，針對國家法令的食安問題，公然違抗中央法令，這樣的情緒抗爭，難道不是地方的「獨裁」？圖為國民黨黨主席江啟臣（中）（資料照）

原來「民選獨裁」與「威權主義」是要在國民黨自己執政的地方縣市才能找出蛛絲馬跡，奉勸國民黨，千萬小心不要罵別人罵到自己。

（曾任國中校長）

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