自由開講》把蔡英文比喻成慈禧太后，週刊難道忘了世上還有習皇帝在？！

鄧鴻源

日前亞洲週刊封面刊載一幅畫，將蔡總統打扮成慈禧太后，真是太可笑了，因為蔡總統是民選的，從沒有害死過任何一人，也沒有政治迫害任何一人，怎麼像慈禧太后？

最新一期《亞洲週刊》封面下標「台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象」，更以身穿龍袍的總統蔡英文作為封面人物。對此，有網友製作哏圖反擊。（圖擷取自臉書＿抓到了！這梗很綠）

眾所周知，慈禧太后屠殺政敵取得政權，連慈安太后也可能遭其毒手，之後掌握大權，胡作非為，比康雍乾三帝有權力又殘忍，如發動義和團殺害外國人，引發八國聯軍攻北京，後來涉嫌殺害光緒皇帝，可謂人神共憤，小英怎麼類比？

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反倒是，習近平才像皇帝，因為英國媒體曾報導，習近平去年修法，擴大自己權力，取消年限，有意幹萬年主席。亞洲週刊從不敢報導，其公正性已備受質疑，不批判他也罷，反而批判小英，實在太好笑了 !

圖為經濟學人曾在2013年5月的週刊封面，以習近平著龍袍、手執香檳杯作慶祝狀的照片加以諷刺。（擷取自《經濟學人》）

自去年武漢肺炎爆發後，美國眾議院共和黨領袖自今年5月起宣布將對中國進行反制。根據美媒《美國之音》列出2020年美國制定的十大抗中法案，其中甚至包含中國在國際上孤立台灣的《台北法》、《台灣保證法》等，均利於我國增加軍事防衛、自我防衛能力。如果小英想當慈禧太后，可能獲得美國援助嗎？

國民黨見獵心喜，肯定亞洲週刊的評論，也是糊塗蛋一個，因為兩蔣才是真正獨裁者，已經當了數十年皇帝，已屠殺與迫害無數人，不給予嚴厲譴責也罷，還將他們當偉人!

如今台灣民眾對小英的支持度遠超過反對者的比例，反觀亞洲週刊這次把蔡總統比喻成慈禧太后，實在令人笑掉大牙！

（大學教授）

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