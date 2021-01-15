自由開講》去除威權象徵的統一標準

洪昱睿

前一陣子，真理大學麻豆校區台灣文學資料館創館館長，已退休的榮譽館長張良澤教授，雖已退休但仍到校擔任該館志工，未料段時間之內可能肇因校方與張教授之間的溝通不良與文學資產管理問題等造成誤會，致使高年八十二歲的張教授竟欲進入該館，卻兩度因遭校方換鎖而不得其門而入的事件。

張良澤教授。（資料照）

筆者對此起事件始末並不非常清楚，但也相信已經有在進行較完備的協調了，因此本文重點是在探討張教授一些關於台灣主體性的主張方面。張良澤教授一生致力於台灣文學與文化的培育，實可謂之「人間國寶」級的大師，而在張教授早年即反對日本殖民政府高壓統治、批判皇民文學，在一片親日、哈日風氣盛行的台灣，可謂勇敢地獨樹一格。

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尤其是張教授後來更主張總統府遷離現有的日治時期總督府建築物，於2015年總統大選期間喊話「不管是誰當選，強烈建議新任總統搬出總統府建築物」，因為「那是日本帝國主義對台灣殖民高壓政權的象徵，民主時代，總統若還坐在裡面，鎮壓的態度就不會改變。」更是展現了轉型正義不是只檢討國民黨，當然國民黨政權流亡來台卻用日本總督府充當總統府亦是其心可議，但興建總統府的始作俑者，卻不折不扣地就是與國民黨在台高壓威權統治方式差異不大的日本帝國主義殖民者。

韓國（朝鮮）在被日本殖民時期，日本帝國主義殖民者在朝鮮王宮「景福宮」正前方蓋了一座龐然大建築物做為「朝鮮總督府」，居心及目的明瞭，破壞民俗上的地理風水、鎮壓住朝鮮人民的反抗意識，後來韓國成功從日本殖民統治中「光復」了，朝鮮總督府非但並無被挪作韓國總統府來使用，後來也拆除了。最近經過考證，「韓國銀行」（韓國央行）的舊總行所設置的一塊「礎石」上的「定礎」兩字是日本殖民朝鮮首任總督伊藤博文所書，於是韓國歷史與文化界也動起來要針對這塊礎石該如何處置展開新的討論。

在台灣曾控制全域並實行中央集權高壓威權統治的政權，一是中國國民黨流亡政權，一是日本帝國主義殖民政權，討論這個不分藍綠立場，只要求突顯台灣主體性，因為去除一切威權象徵，人民的心靈才能真正獲得自由！

（語文工作者）

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