自由開講》以通匪罪名 入人於罪搶奪土地

陳啟濃

近日法院討論國民黨革命實踐研究院土地，葉家家產當年遭受不當佔有的情況，因為筆者一位好友，是當年逃過美麗島事件入罪的民主人士，幾年前他提供好多當年白色恐怖時代的資料與書籍給我參考，其中也有葉家的這一則，作者是有憑有據、鉅細靡遺地提出前因後果，當年威權時代有太多人無故入罪，也有許多人的家產遭受不當佔有。

入人於罪與占有土地是同時進行的，這是因為蔣介石在中國大陸蒙受中共的滲透致使其失去大好河山，心中產生很大的懷疑與憂慮。所以國府來台灣後，所有國政以反攻大陸為重心，各級單位更以「檢舉共匪」或僅是其同路人為重要任務，情治單位也是抱持寧可錯殺一百，不可遺漏掉任何人的霹靂手段，來進行整肅與殘害。

革命實踐研究院。（資料照）

有的情治人員或是警察，順應上意，假傳聖旨，羅織罪名；有的小老百姓，即使奉公守法，根本沒有跟中共有任何關係，只是因為仇恨或是得罪這些佔有權力的執法人員，就受到「通匪」的檢舉，甚至整個軍法體系都互相包庇掩護，單單因為私人的恩怨，造成一家人家破人亡，當然也有發生財產充公或被佔有的情況。

葉家是在遭受強迫的情況下，國家機器運用公權力，讓人受到脅迫，加以當年殺伐的風氣讓人不想惹事，不敢跟黨國提出任何意見，敢怒不敢言，只求保有性命，再求發展。這樣卑微的生活願望，是現在幸福自由的台灣人難以想像的！

司法單位在處理這些當年小老百姓受到壓迫的事件時，應該要有多一點歷史因素的背景考量，不該受到目前法律的牽絆，而對於事情的真相無法明察秋毫。當年的時空背景，人民和國家權力不對等，國家機器的暴力讓人恐懼，即使有訂下買賣契約，也是受到脅迫下不能自主的行為，不該作為合法斷案的判決依據。

如果只是因循文件，不能體恤民情為民伸冤，違背民主體制該有的司法公平正義，就根本無法替人民討回公道。空有黨產會的努力，也無濟於事！

（水里國中校長）

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