自由開講》國民黨要怎樣起死回生

◎陳啟濃

甫當選國民黨主席的立委江啟臣。（資料照）

江啟臣當選國民黨主席，如何讓國民黨脫胎換骨，需要許多改革。

1. 謙虛承認失敗

這是因為國民黨不得民心，背離民意，不能找理由。例如拿香港反送中，認為為這是民進黨勝選的關鍵，將大錯特錯，因為國民黨大輸，是輸在失去人民的信任。

2.先把「中國國民黨」改為「國民黨」

這樣做，當然很多具有中國意識的黨員會反對，卻可以藉機清黨，讓人在台灣、心在中國的黨員大可離開，吸引更多具有本土情懷的熱血青年加入，國民黨可讓人刮目相看。

3. 訂定黨章，守護台灣

雖然不必像民進黨的台獨黨綱，卻可以制定約束黨員言行的黨章，只要站在中共立場發言，不把台灣當主權獨立國家、不以台灣利益優先、矮化台灣為中國領土的黨員，都該黨紀處分，重則開除黨籍。讓人民相信國民黨愛護台灣的決心，爭取人民支持。

4. 支持政府進行轉型正義，同聲譴責國安單位的黑箱專制

國民黨如果能認同政府追討黨產，財散才能民聚，贏得民心。並且支持政府追查多年來殘害人權事實的真相，朝野一條心，台灣才更能順利告別悲情，團結走向未來。

5. 放棄與中國的政黨秘密交流，一致支持政府對中國的政策

以往連戰、馬英九為自己歷史地位，競相拜見中共領導人，矮化我國格，並且進行政黨密談，傷害國家利益。新主席上任，應該與政府站在同一陣線，放棄自甘成為中共利用工具的路線，停止與中共黨對黨的協商與會談。

這幾點能做到，國民黨才能重新拾取民心，起死回生，讓台灣走向國家認同不會分歧的政黨公平理性競爭，用政見與服務，各自爭取人民支持的政黨政治。

（水里國中校長）



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