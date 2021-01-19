胡，怎麼說》倒時中、罷免、反美豬公投，藍營三箭射台灣！

倒時中、罷免、反美豬公投，藍營射出好狠，好毒辣，好厲害的這「三箭」！

藍營射箭的目標及謀略已曝露，就是三箭射綠、更要平定台灣！

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綠營如果夸夸自信，過度輕敵而不在乎，過度自滿於治績而不警覺，有的醉位夢權，有的忙於追位弄權，有的甚至盲從隨風倒...，到時中箭一敗塗地，恐怕連怎麼倒的都不知道。

先看第一箭-倒時中。楊志良最近發砲濫射陳時中，引發各方反擊，其實，藍營政、媒、嘴、網的「楊志良們」，一路走來都在圍攻陳時中，他們「倒時中、亂防疫」為的是什麼？

藍營的陰謀就是一種「斬首戰術」，不管大大小小的事，都要問責、歸罪陳時中，以全方位攻擊逼陳時中因疲於應付而出錯，再將之擴大再擴大，做為進一步鬥倒、鬥臭抗疫團隊主帥陳時中的武器。

攻倒主帥陳時中，將會大大削弱抗疫最前線醫護的防疫戰志及決心，防疫破口一出現就難補好，台灣防疫戰線將頻臨瓦解，病毒大軍就會從破口入侵，甚至席捲台灣。

攻倒主帥陳時中，將會大大削弱抗疫最前線醫護的防疫戰志及決心，防疫破口一出現就難補好，台灣防疫戰線將頻臨瓦解，病毒大軍就會從破口入侵，甚至席捲台灣。（資料照）

在這次部桃醫護院內群聚感染事件，可隱隱看出藍營政媒網嘴「倒時中」的斬首戰術，以及台灣防疫戰線的重大危機。

大家必須提高警覺這一箭的是，如果「楊志良們」贏了，他們亂防疫的目的達成了，對疫情的算計、預測、唱衰都實踐了，就是病毒贏了，不但時中輸了，防疫團隊輸了，我們也輸了，台灣當然全都輸了。

再看第二箭-罷免遍地烽火。韓粉發動、藍營黨中央全面動員、結合民眾黨、時力等罷王（桃園市議員王浩宇）成功後，接著是下個月初投票的罷捷（高雄市議員黃捷），藍營還揚言罷免要遍地烽火，民進黨立委吳思瑤、基進黨立委陳柏惟已被藍營點名...。

選罷法對罷免的設計，造成遭到提案罷免時，不但攻守易勢、更易攻難守，特別是一選區多席次的市縣議員，舉例說，某選區選5席議員，你只要得票超過所有投出票數的1/6，就一定穩佔一席當選，但被提案罷免時，卻要面對那沒有投給你的5/6選民，只要全部選民有超過1/4的出來投票罷免你，你就被罷掉。立委則一選區一席，罷免提案門檻太低是問題，但最終對決就是。

這個罷免設計當然也是選票至上，卻是個民主不良設計，而成為發動政治鬥爭的工具，罷王可看做韓粉為韓國瑜被罷出氣、報老鼠冤，但藍營操作遍地烽火發動罷免，勢將造成兩極動員，則會毀掉台灣民主之基的理性，走向極端的民主浩劫！

無黨籍高雄市議員黃捷。（資料照）

也看第三箭-反美豬公投。藍營的第二、三箭是連珠箭，以罷免挺美萊豬立委、議員來政治動員，擴大反美萊豬公投的聲勢。萊豬在藍營親中反美的主弦律下，早已非關食安、不問科學、不管國際貿易、不理台美關係攸關台灣國安，反美萊豬公投彰彰明甚的就是意在反美。

藍營射這三箭，不但射向綠營，更直接射向台灣，意圖三箭定台灣！

如果藍營三箭都中目標，那麼，2022年的市縣長選舉將是藍黨天下，2024年大選則綠營將面對逆勢苦戰，如果也失守，那麼，台灣被送中將是「進行式」。

即使藍三箭都沒中的，藍營反正也沒輸掉什麼，而且它設想的計謀及目的，就是要裂解台灣，這三箭肯定會讓台灣

加重撕製、削弱台灣凝聚抗中共識的力量。

以上三箭，像極了中共的陰謀？！

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