胡，怎麼說》中共綁黎智英那條極權銬鏈，藍軍竟協力引來綑台灣！

胡文輝

香港媒體人黎智英聲援及力挺港人反送中，遭港共當局逮捕，日前並以銬鏈五花大綁、鐵甲囚車押審。這條綑綁黎智英之身的銬鏈，就是中共專制政權綑綁香港人民的「極權銬鏈」！

這條中共醜惡的「極權銬鏈」，正透過文攻武嚇企圖綑綁台灣、綑綁台灣人民、窒息民主、勒殺自由、消滅台灣未來發展的所有生機。

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圖為壹傳媒創辦人黎智英12日鐵鏈纏腰出庭照片。 （美聯社）

外在的併吞威脅，台灣必定堅決扺抗，不會屈服；最可怕、可惡、可恥、可恨、可鄙的是台灣內部的「促統協力者」，包括藍紅陣營的政、媒、學、網等，他們所做所為、一言一行，都或明或暗的在與中共政權呼應配合，協力把台灣送中，把那條極權銬鏈引來綑綁台灣。

馬英九就是促統送中協力的指標，中國國民黨則是促統送中協力陣營中出力最大的黨。藍軍促統送中之計謀，從馬英九2005年擔任中國國民黨就已開始，一路走來，隨著政情變化，這條與極權專制的協力之鏈，或明或隱，但始終沒有改變。反軍購弱化國防、外交休兵成休克、經濟統合促統送中、訴諸兩岸一家親等等，過去這樣搞、現在也是這樣搞。

以馬英九等促統協力陣營近來的動作觀察分析，可以看出其謀仍不外以下兩大項：

1，解除兵甲、弱化台灣國防。國民黨立委提案大刪甚至全刪軍事預算，遭民意嚴厲譴責之後，仍執意凍結的項目，都是台灣急需的，如潛艦國造、F-16V、高教機、新坦克等等，簡直就是要綁住台灣的國防手腳，削弱國軍戰力。請問國民黨，你是要方便迎共軍長驅直入嗎？

2，瓦解心防，鬆懈弱化台灣自衛意志。馬英九帶頭唱、藍營加力散佈：首戰即終戰、國軍一天就會投降等無恥荒唐的失敗主義，就是在與中共協力，為促統、送中、投降做先期準備，瓦解團結保衛台灣的國民意志。

馬英九就是促統送中協力的指標，中國國民黨則是促統送中協力陣營中出力最大的黨。（資料照）

最近的中天換照被NCC否決一事，馬英九、江啟臣等國民黨人大力聲援蔡旺中，統治台灣曾是最反動、反民主、反言論自由的中國國民黨，竟打著言論自由旗號大罵蔡英文政府「獨裁」，如此不知羞恥也就吧了，他們的企圖才可怕，就是要台灣解除所有限制，讓中共操控的假消息、惡意網路訊息戰、惡質的扭曲醜化消息等等，都可以長驅直入，透過在地協力者的媒體及網路等擴大操作，台灣不能設防，否則就被他們打為獨裁國家、打為專制的一言堂、打為鍍金的假民主云云。

這種操作的目的很明顯，就是打著民主反民主、打著言論自由發動網軍訊息戰入侵，正是瓦解台灣心防陰謀之一環。因被NCC阻斷，所以惱羞成怒大反彈。

回頭再看那條綑綁黎智英的野蠻、粗暴、極惡、專制醜物的極權銬鏈，更綁在香港的身上，中共把整個香港當鐵籠，在籠中，它要關押誰、判誰刑、把誰送中...，它愛怎麼鎮壓惡搞就怎麼鎮壓惡搞，反正惡法在惡霸之手、暴政工具港府港警都由它指揮。

中共這樣惡搞，除了要製造「寒蟬效應」，以銬鏈、監牢威懾港人不敢發聲，更企圖藉此「騰籠換鳥」，把不滿的異議人士不得離鄉出走，中共再移入其他大陸內地人民取而代之。

中共在西藏、新疆，就是這樣用極權的銬鏈綑綁鎖住，再予取予求的施以野蠻極惡，現在它把香港當新疆，台灣就是下一個目標，你們如果還有一點良知、人性，怎能忍心下手協力把那條中共野蠻極惡的極權銬鏈拿來綑綁台灣？

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