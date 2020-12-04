胡，怎麼說》有一種無恥，它叫國民黨，一邊哀香港，一邊把台灣打包送中！

胡文輝

中共將香港反送中運動的眾志3子黃之鋒、周庭、林朗彥關進監牢，力挺反送中的媒體人黎智英也隨後被押入獄。

中共顯然藉藉監禁眾志3子的人身，野蠻宣示對香港再征服、再佔領，獲得完全「勝利」，也是中共當做對香港民主自由大滅絕、大清洗的「完成儀式典禮」。

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中共將香港反送中運動的眾志3子黃之鋒（中右）、周庭、林朗彥（中左）關進監牢，力挺反送中的媒體人黎智英也隨後被押入獄。（歐新社）

一年多來，香港民主派遭中共全面、刻意、殘酷、暴力、野蠻打擊鎮壓，至今已花果飄零、零落略盡。在中共一黨專政號令下，黨、政、軍、警、司法、媒體、藍絲..，都抓在中共手中，充當專制極權的爪牙，對香港人民予取予求，要抓誰、打擊誰、關押誰、把誰送中、甚至把人民消失、滅掉，都任中共野蠻政權橫行。

在2020年末，中共對眾志3子及黎智英等再下毒手，就是藉此惡狠狠的警告香港人民：誰敢反送中？誰敢不對中共伏首拜服？誰敢爭取民主自由？誰敢發出異議挑戰黨中央權威？統統給我抓起來！中共同時野蠻告訴國際社會：中國就是這樣對付香港人民的，你們能怎樣？奈我何？

在民主自由的台灣，對香港人民的民主自由遭中共專制政權大滅絕、民主派遭到大清洗，當然寄予無限關心、同情、盡所能的聲援及協助勇敢對抗中共專制暴政力爭民主自由的港人，不過，老實說，台灣能做的實在不多，即使美國、歐盟、日本等國表示關切，中國自以為是世界最霸，也悍然不顧。

中共在香港的野蠻暴政惡行，台灣人民必須警惕及嚴防的是，千萬不要落入中共魔掌、萬萬不能被中國併吞遭中共一黨專政暗黑專政集團統治！

不過，在中共暴政對付香港反送中的過種，在台灣可以看到的是：有一種無恥，叫國民黨，它一邊哀香港反送中人士遭中共關押，一邊卻要將台灣打包送中！

馬英九對眾志3子遭中共關入監牢，說是感到「震驚」，但是，他在出任總統前，當國民黨主席時，大力「反軍購」，阻擋軍購預算69次，例如潛艦購案就被他延宕了15年以上，削弱台灣自衛力；在8年總統任上，做的更是弱化國防、放棄外交，推動跟中國經貿統合到政治統一，就是把台灣打包「送中」；卸任總統之後，馬英九更高唱「投降主義」，什麼首戰即終戰、國軍一天就會投降云云，根是要將台灣打包送中以求和。馬震驚什麼？翻臉就是在向中共屈膝下跪、荒唐無骨、無恥至極！

江啟臣對香港眾志3子遭關押，聲明中大耍文青風，說是有一種崩落，驚心動魄，卻寂靜無聲....。但是，他帶領國民黨所做所為，卻為反對台灣而反對，專門挖台灣牆腳，像藉口反美豬的反親美路線，寧願走親中路線、被中共牽著鼻子走，形同臣屬中共的「中國反對黨」。

前總統馬英九（中）與國民黨主席江啟臣（右）。（中央社資料照）

未來台灣萬一有所「崩落」，被迫往香港化傾斜陷落，應該就是你們挖台灣牆腳的結果吧！你們可當做「功勞」，向中共請賞求賜，但置台灣2300萬人於何地？置中華民國主權國格於何地？置民主自由於何地？

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