胡，怎麼說》趙少康，錦江艦（1994-2021）

胡文輝

2021年2月1日，當年的政治金童趙少康，現年70歲，臨老吃回頭草，申請回到中國國民黨，強勢直攻黨魁寶座，一副捨我其誰、目無餘子狀！

2021年2月1日，當年的政治金童趙少康，現年70歲，臨老吃回頭草，申請回到中國國民黨，強勢直攻黨魁寶座，一副捨我其誰、目無餘子狀！（資料照）

2021年2月1日，第一艘由我國海軍設計的近海巡邏艦錦江艦，艦齡26年，臨老除役，完成捍衛台灣海疆的任務，歷屆艦長一起塗銷舷號603。

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趙少康與錦江艦都火紅於1994年前後，人在政界、艦在軍界。

趙少康、郁慕明等在1989年成立黨內派系新國民黨連線；1992年，不滿李登輝領導國民黨中央的路線，以無黨籍身分到台北縣參選立委，獲得23.5萬超高票當選；1993年，趙少康等新國民黨連線脫離中國國民黨，另組「新黨」，趙出任創黨首任黨魁；1994年，投入台北市長選舉，和國民黨的黃大洲、民進黨的陳水扁，形成三角大戰，趙少康並首度公開打出「棄保」戰術，不過，選舉結果陳水扁得票率43.67%、趙少康30.17%、黃大洲25.89%，陳水扁當選。

以上是趙少康最火紅的年代，「政治金童」的招牌即在那段時間擦亮，此後算是每況愈下，長期是藍軍名嘴，卻是政治立場重於理性思辯，自擁及經營媒體，卻被批評為在國民黨賤賣黨產的「三中傳奇」裡分肥得一中（中廣），中廣名下價值數十億元的土地房屋，更牽扯不清，而被捲入紛爭。

趙少康在一九九四年台北市長選舉落敗後，一九九六年宣布轉戰媒體，後也入主中廣。長期擔任藍軍名嘴，卻是政治立場重於理性思辯。（翻攝少康戰情室）

直到昨天，他強勢回歸國民黨並直取黨魁，韓國瑜是背後推手，也馬上宣布力挺趙少康。趙少康與韓國瑜，都曾是當年新國民黨連線成員，當年趙是線頭、韓是線尾（後來未加入新黨），現在則趙須靠韓挺、韓則藉挺趙重新浮出，兩人一拍即合。

更關鍵的因素是，現在的國民黨，經過韓流沖擊、韓粉馴化之後，已百分百中國新黨化了，百分百的一個親中統派政黨，甚至被稱為「國瑜黨」，所謂「黨內台派」可已奄奄一息，不敢爭當領導的主、只配當跟從依附的僕，而「正常倫」拚黨魁拚了大半年，卻好像禁不得趙少康+韓國瑜的一陣風掃落。

趙+韓，+費鴻泰、鄭麗文、陳玉珍等黨團三長，國民黨完全清除了李登輝遺留殘存的本土化路線，再外省化、再中國化的逆反之勢已成，趙少康從國民黨背離出走了28年，此時回到新黨化的「中國的國民黨」，不但全無違和感，簡直如魚得水。

直到昨天，他強勢回歸國民黨並直取黨魁，韓國瑜（中）是背後推手，也馬上宣布力挺趙少康。（資料照）

黨魁一職不過是他的跳板、踏腳石，更大的目標是藉此取得總統候選人藍軍代表權，2024年大選攻下總統寶座。

錦江艦在1992年起造，1994年成軍，當時不少政軍界參加了成軍典禮，26年來默默完成了捍衛台海的重要歷史使命，昨天臨老除役了，它有一艘姐妹艦金江艦，可是曾經大大露臉，在2016年發生的雄三飛彈誤射事件，不幸造成漁船傷亡，而雄三的攻艦威力則震驚世界。

錦江艦與趙少康可說都是1個世代、甚至1.5世代前的東東。艦會老，臨老就是除役之時；人也會老，但有的人的得、權力慾則臨老更不滿足。拜登78歲、川普74歲，兩老爭個你死我活，由較老的拜登勝出、川普仍爭個不休，也許給了臨老的政治金童一個重返的啟示，只是，趙少康+韓國瑜的組合，而白狼也伺機而動策應，你能放心把國家交給他嗎？

海軍錦江號巡邏艦於昨日除役。（軍聞社）

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