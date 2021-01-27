自由開講》防疫保單反而成為「防疫破口」？！

林志榮

臺灣產物保險公司推出防疫保單，引起市場熱烈討論，造成瘋狂搶購。投保的民眾只要收到政府隔離或檢疫通知，即可拿到理賠金，截至25日停售前，熱賣逾百萬張。

臺灣產物保險公司推出防疫保單，引起市場熱烈討論，造成瘋狂搶購。（資料照）

然而，防疫保單除了有違保險功能與意義外，更可能造成防疫破口並成為國際笑話。人民購買商業保險是藉由合理保費去彌補「發生頻率低但損失幅度大」之經濟風險，例如擔心癌症造成經濟負擔而購買防癌險，癌症理賠金動輒百萬以上。

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但是，這次熱賣的防疫保單，最高理賠金才10萬元，除了無法彌補經濟損失，更可能被有心人士刻意操作成「被隔離」狀態，反而成為社會負擔與防疫破口。

一般醫療保單啟動理賠是個人身體狀況出現問題住院，就算有惡意詐領保險金問題，影響的層面只限於自己，但防疫保單不同，只要有極少數的人，為了10萬元，刻意讓自己染疫，影響的層面是整個台灣社會，不知在設計防疫保單的人是否有想到這個問題？

這一年多來，前線辛苦作戰的醫事人員，讓台灣被譽為世外桃源，防疫成果舉世聞名。武漢肺炎疫情至今，因為病毒快速擴散，世界各國無不想盡辦法抑制疫情問題。

此時防疫保單若造成群聚效應與民眾「想要」被隔離，不但不珍惜台灣防疫成果，被刻意增加的染疫風險，反而是貽笑國際！

（金融保險業務主管，超過二十年資歷）

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