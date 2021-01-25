胡，怎麼說》病毒、共機、國民黨，台灣必須「抗三害」！

武肺病毒、中共軍機、中國的國民黨，正在三面夾擊台灣，台灣必須同時對抗這從內、外三方來襲的「三害」，這三害都對台灣造成立即而明顯的威脅，萬事莫如抗三害急！

萬事莫如抗疫急！武漢肺炎（COVID-19）病毒入侵，在防疫最前線堅守的桃醫，遭病毒趁隙攻入，因破口擴大而淪陷，台灣的防疫進入空前吃緊的關頭，病毒來勢凶凶，這是台灣當前必須全力對抗的「第一害」。

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武漢肺炎病原體新型冠狀病毒的完整3D影像近日首度曝光。（歐新社）

台灣必須馬上應戰，全民挺醫護、挺抗疫、護台灣！人人防疫，處處防疫，補好防疫的堅壁，不再讓病毒有縫可鑽、有隙可趁，並對病毒進行全面清野之戰，不讓病毒有漏網傳播之機。

台灣疫情緊急、防疫吃緊的當下，中共戰機、轟炸機、偵察機等編隊，接連兩天侵擾台灣空域，前天13架、昨天15架，都是今年以來最多，台海軍情緊張升高。共機機群連續編隊來侵擾威脅，這是台灣必須團結對抗的第二害。

在美國新總統拜登政府上台的5天內， 中共派戰、轟、偵、電等軍機群編隊擴大侵擾，明顯的意圖就是製造台海軍情緊張、升高武嚇台灣。

國防部公布前日（23日）進入我西南空域「殲16」戰機的同型機照片。（國防部提供）

中共此舉更有意藉川、拜交替之際，趁虛而入，把台灣西南方貼近台灣航空識別區附近空域，視為其實施軍事演習等主權行使範圍。台灣西方這片海空域，北可控台海及台灣東岸太平洋、南可控南海海空，是國際戰略的樞紐，中共企圖趁機實質掌控。

「第三害」就是「中國的國民黨」。中國國民黨現在是台灣最大的在野黨，但是，只要看它在亂抗疫、亂國防、反外交等等的發言及表現，簡直像極了「中國的、中共的國民黨」！

楊志良對因抗疫而不幸染疫醫師的無良批評，不只是一個老而無良無血無情的酸民而已，他的背後就是那一批見不得台灣好、恨不得台灣防疫不快快出現大破口的深藍人士。

邱淑媞當年執行馬英九的和平封院決策，因決策錯誤、執行更錯亂誤失連連，因而造成和平醫院員工57人染SARS、7人病亡，院內民眾更有97人染疫、24死的悲劇。現在，桃醫在抗武肺病毒出現破口，她不挺醫護也就罷了，卻趁機為自己及馬英九的和平醫院封院「平反」，18年前和平封院的慘事，事實俱在，很多人記憶都在，豈是他們趁疫情吃緊來亂防疫，就能顛倒是非的？若他們趁疫大起亂防疫而平反得逞，當年31位因封院而死於SARS疫難的人，豈不因而死難暝目？

邱淑媞言論惹議，其實她近日就曾在反駁網友留言時，竟脫口稱「民進黨害死和平醫護」。（資料照，本報合成）

楊志良、邱淑媞等眾藍軍亂防疫，凸顯他們只看到自己、自外於台灣，反而曝露出無良無情無血的真面目！

再看駐美代表蕭美琴獲美國官方邀請出席拜登、賀錦麗的總統、副總統就職典禮，國民黨包括黨魁江啟臣以及馬文君等多位藍委、眾藍軍不為台灣外交突破給予祝福也就罷了，惱羞成怒、酸言酸言也就罷了，中國的國民黨竟然像極了代執行中共的「雙規」，一直逼蕭美琴及蔡英文政府和盤公布所有台美交涉過程細節、公布邀請帖，甚至指稱出席及邀請都是假、可用錢買到邀請帖等等，他們蒙起眼睛、不看事實就是要誣衊台灣的外交，像極了中共的代理人。

國民黨立委馬文君。（資料照）

還不止，中共軍機編隊侵擾，中國的國民黨竟提案凍結國防預算，疫情緊急，中國的國民黨大刪疾管署預算、連陳時中指揮官的費用也要大刪，蕭美琴駐美表現太出色、在川、拜政府交替之際做好無縫接軌，駐美代表處預算竟也遭中國的國民黨立委提案刪除...，這些見不得台灣好而報復性刪除預算的案子，黨魁江啟臣都有份，所以不是一、二藍委的問題，而是這個黨簡直像極了「中共的國民黨」的問題，它就是台灣的第三害。

就目前的情勢，台灣一時之間無法除三害，但是，一定要團結全力抗三害，不讓三害害台灣，台灣才有前途，2350萬台灣人民才有生路！

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