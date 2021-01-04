自由開講》「恢復小三通」、「台商返台不必隔離」是頭殼壞掉

陳啟濃

因應許多台商的意見，新黨建議政府跟中國恢復小三通，並藉由篩檢、疫苗施打等，免去十四天的隔離。這樣的「大開城門」，迎病毒入關的意見，真是讓人匪夷所思、震驚萬分。因為台灣的防疫做得好，成為世界的模範生，正是因為對中共認識透徹，去年農曆過年期間及早斷了跟中國的往來，才能及時將武漢肺炎阻絕在境外。

新黨黨主席吳成典（中）今呼籲政府因應農曆春節將至，協商建立兩岸「防疫泡泡」，以金門為據點，恢復停班的小三通航線，並藉由篩檢、承認疫苗施打等，免去各14天隔離。（資料照）

對於英國的變異病毒，台灣政府都能斷然減少班機往返，甚至考慮中斷與英國的航班。對於中國這個資訊完全封鎖的國家，武漢肺炎的疫情正在持續惡化中，提出要「小三通」，甚至「免除十四天的隔離」，這樣的說法除非是頭殼壞掉，不然就是要葬送台灣全體國人的健康，實在想不出有何正當的理由。

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新黨一直以中國黨自居，凡事都以「中共的政治正確」為考量，不以「台灣優先」的立場來設想，所以將台灣當成中國的一部分，自然台商可以自由往返，不用隔離，甚至要繼續進行小三通。這樣的意見自然是以中國眼光來看待台灣，無非是想要拿台灣人的生死來當墊背，作為送給中共的大禮，讓國際社會將台灣看成是中國合理的內部問題，所以中共的疫苗與篩檢，台灣都要無條件接受與認同。

中共的武肺疫情正如習近平所言「可調可控」，用政治手段來欺瞞疫情，只要政治需要，只要統戰台灣用得到，篩檢可以作假，疫苗一定謊稱100％有效，可以完全配合新黨所提的條件，送出所有台商回國，再熱烈展開小三通。至於台灣如果因而疫情爆發開來，當然可以謊稱「因為台灣沒有進行普篩，是潛藏在社區的病毒無法繼續掩飾，跟中國傳過來的病毒完全沒有任何關係。」

所以台灣想要安全，就不能信靠中共，台灣人想要阻絕外來病毒，跟中國往來的關係管控得更好，防疫才能做到滴水不漏，確保國人的健康與安全。

（曾任國中校長）

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