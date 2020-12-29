自由開講》延長機組人員居家檢疫，就能解決防疫破口嗎？

小小飛行員

不知道你有沒有發現，從12/20起，只要在Google的搜尋框中打入「機師」兩個字，後面跳出來的自動完成選項中，「染疫」、「確診」、「足跡」一定會出現在你的視線之中。

台灣維持253天的零本土案例記錄，被一位不願遵守防疫規範的外籍機師給打破，相信你我以及全體國人都一樣感到惋惜，也深深地想檢討改進，以免未來這些高風險的機組人員又再度成為防疫的破口。

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而當我們看到機組人員的居家檢疫期間居然只需要三天，後續就進入自主健康管理期間可在社區活動，這種不同於一般民眾的檢疫措施時，最先就去檢討機組人員的防疫規範不夠嚴格，並且做出延長居家檢疫時間的決定，這種想法也無可厚非。

但如果回頭看這253天的零本土案例記錄中，機組人員們也是兢兢業業地遵循著同樣的防疫規範，我們真的要因為一位不遵守防疫規範的外籍機師，而全盤否定這零本土案例的253天中，上萬架次的航班，上萬人次的機組人員們的努力以及付出嗎？

紐西蘭籍國籍航空機師確診，衛福部研擬加強機師自我健康時間及更嚴格的相關規定。（資料照）

即便疫情之後旅客人數驟減，機組人員還是因為你我的日常生活用品、家電、3C產品、各行各業必須仰賴的進口物資以及台灣的各種外銷產品，必須在疫情期間執勤，甚至比疫情之前還要忙碌。絕大多數人都是盡可能地做好所有能做的防疫措施，深怕哪個環節不夠小心謹慎，就有可能從三級疫區把病毒帶到身上，傳染給身邊的家人、朋友而成為防疫破口。

所以在機組人員的防疫健康管控措施中，是因為包含了防疫知識宣教、防疫裝備供應、機上作業調整、抵站過程防護、旅館隔離防護、離站過程防護以及返台後禁搭大眾交通運輸工具層層的環節，將接觸到病毒的可能性降到最低，才得以將機組人員的居家檢疫縮短到三天。

而造成本土案例出現的案例765，其實也是因為在三級疫區中不遵守外站防疫規範外出才染疫，並非現行的防護措施出了問題，所以延長機組人員返台後的居家檢疫這種作法，難道真的是解決問題的根本辦法嗎？

對於身在防疫前線醫護人員的辛勞，我們都獻上至高的敬意。將醫護人員提出討論，也絕非要將醫護人員拉下水。

但請想一想，在疫情期間同樣還是有著外籍人士每天在入境台灣，尤其還有許多手持陰性採檢報告的外籍人士在入境台灣後最終成為了境外移入案例。

這些身處在高風險的第一線醫護人員因為妥善的防護措施、優良的防疫意識，也是253天零本土案例記錄的功臣。如果說今天有一位醫護人員因為不遵守規範而染疫，難道改變政策讓所有醫護人員在值班執勤後都必須進入居家檢疫、採檢陰性後才能上班，就是解決問題的方法嗎？

再來，請去問問自己身邊有過居家檢疫經驗的朋友，居家檢疫是怎麼樣的感受。然後想像一直重複經歷這樣的感受，而且不知道什麼時候是結束的那天。

每個人都有家人、朋友。多少機組人員在當初居家檢疫三天的防疫規範中已經錯過了參加至親好友喜宴的機會、錯過了探視父母長輩的機會、犧牲了陪伴自己的另一半以及新生孩子的機會。

機組人員們絕非無怨言，但看著零本土案例天數每天每天地往上加，多少也能從說服自己在這世界紀錄中有著那麼一點點的貢獻，而得到一些些心靈上的滿足。

願所有朋友們都能再重新想想，用增加居家檢疫天數以及採檢陰性這樣的方式，是否真的從根本解決了問題？也請再重新想想，這樣在執勤以及檢疫中輪迴的生活，對正常人的身心健康造成的影響，而機組人員們不知道還要在這樣的輪迴中撐多久才看得到盡頭。

這次航空公司、機組人員產生的防疫問題，總必須有改善方式。個人認為，增強防疫知識的宣教、鼓勵機組人員互相提醒糾正彼此防疫措施、訂定違反防疫措施的罰則罰鍰、在外站期間增派管制人員確認機組人員是否無外出，這些或許才比較是從源頭改善的方向，也是兼顧到機組人員身心健康的方法。

希望全體國人、疾管局、衛福部都有機會透過理性地討論這次的案例，而增加全國人民對疫情的認識，進而讓我們能再一次地團結合作，為保持未來零本土案例努力。

（機師）

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