自由開講》維持現狀 賦以新的國名

在國際局勢非常險惡的環境裏,蔡英文總統(中)是「維持現狀」的掌舵手,她用對了人,也沈得著氣。雖然面對疫情挑戰連連,盼望全體國民協助蔡總統儲存更多的能量,賦予台灣新的國名。(歐新社)

陳喬琪

從2016年當選後的第一通電話,到2021年1月20日卸任,川普總統挺台灣的外交活動告一段落。這四年,讓台灣人享受到從來沒有的溫暖,難怪許多台灣人,雖然沒有投票權,也跟著美國人力挺川普總統連任,實在有夠可愛。只是川普輸的心不甘情不願,惹起許多美國追隨者的情緒反應,的確不是民主政治的好榜樣。

除了美國兩黨在國會合力通過許多挺台法案之外,前國務卿宣布鬆綁與台灣官方互動的許多官僚規定,也派出多位官員來台訪問。最後是準備派出駐聯合國大使,凱莉·克拉芙特女士(Kelly Craft),傳遞挺台的最後訊息。雖然最後沒有來成,但是錄製了7分鐘影片繼續挺台。

在這七分鐘的影片中,拉芙特大使除了大讚台灣的國際地位的重要性與成就之外,前後總共稱呼台灣30次,呼應蔡英文總統在去年520連任就職演說中 ,提及台灣的46次。

雖然這些動作離承認台灣的國際外交地位,還有很長的距離,但是筆者認為在這四年,美國力挺台灣最重要的含意是,支持台灣人建立國家的認同。唯有先認同自已的存在,別人才有可能認同你的存在,而國名是最重要的元素。1970到80年代許多台灣的中小企業老闆,帶著公事皮箱全世界跑透透,最大的痛苦是被當做沒有國家的人,或是二等國民,或是中國人,排在另外一邊等候護照檢驗,這些難過的過往經歷,許多人都還歷歷在目。

筆者的經驗是1989年在國家科學委員會(現在已升格為科學技術部,簡稱科技部)的補助下前往挪威奧斯陸,參加一個由聯合國認證的國際酒癮藥癮研討會,報告筆者在酒精代謝酵素的新發現。當註冊取得厚厚一本的論文集後,卻發現筆者的文稿作者群本來是中華民國(Republic of China),主辦單位擅自改為 People’s Republic of China。筆者隨即去抗議,主辦的挪威科技部人員冷冷地回答說,已經沒有Republic of China這個國家了。從此之後,筆者發表的學術論文的國名出處只用台灣,不再使用中華民國,並且協助許多國際期刊的國名更改為 台灣(請見2014年9月22日自由時報廣場投書)。

台灣的地理位置很重要也非常特別,一側的鄰居是某些人的「祖國」,這個「祖國」是共產獨裁政權、沒有宗教信仰、沒有言論自由,卻說台灣是不可分割的一部分,隨時要用武力統治;另外一側是民主自由世界的領導國家,用自己的方法承認台灣的國際地位。每次美國總統的更迭,常常給台灣帶來許多 意想不到的氛圍。筆者認為認同台灣,冷靜以對,是最好的行為準則。

在國際局勢非常險惡的環境裏,蔡英文總統是「維持現狀」的掌舵手,她用對了人,也沈得著氣。雖然面對疫情挑戰連連,盼望全體國民協助蔡總統儲存更多的能量,賦予台灣新的國名。

(精神科醫師兼任教授)

