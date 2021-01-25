自由開講》維持現狀 賦以新的國名

在國際局勢非常險惡的環境裏，蔡英文總統（中）是「維持現狀」的掌舵手，她用對了人，也沈得著氣。雖然面對疫情挑戰連連，盼望全體國民協助蔡總統儲存更多的能量，賦予台灣新的國名。（歐新社）

陳喬琪

從2016年當選後的第一通電話，到2021年1月20日卸任，川普總統挺台灣的外交活動告一段落。這四年，讓台灣人享受到從來沒有的溫暖，難怪許多台灣人，雖然沒有投票權，也跟著美國人力挺川普總統連任，實在有夠可愛。只是川普輸的心不甘情不願，惹起許多美國追隨者的情緒反應，的確不是民主政治的好榜樣。

除了美國兩黨在國會合力通過許多挺台法案之外，前國務卿宣布鬆綁與台灣官方互動的許多官僚規定，也派出多位官員來台訪問。最後是準備派出駐聯合國大使，凱莉·克拉芙特女士（Kelly Craft），傳遞挺台的最後訊息。雖然最後沒有來成，但是錄製了7分鐘影片繼續挺台。

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在這七分鐘的影片中，拉芙特大使除了大讚台灣的國際地位的重要性與成就之外，前後總共稱呼台灣30次，呼應蔡英文總統在去年520連任就職演說中 ，提及台灣的46次。

雖然這些動作離承認台灣的國際外交地位，還有很長的距離，但是筆者認為在這四年，美國力挺台灣最重要的含意是，支持台灣人建立國家的認同。唯有先認同自已的存在，別人才有可能認同你的存在，而國名是最重要的元素。1970到80年代許多台灣的中小企業老闆，帶著公事皮箱全世界跑透透，最大的痛苦是被當做沒有國家的人，或是二等國民，或是中國人，排在另外一邊等候護照檢驗，這些難過的過往經歷，許多人都還歷歷在目。

筆者的經驗是1989年在國家科學委員會（現在已升格為科學技術部，簡稱科技部）的補助下前往挪威奧斯陸，參加一個由聯合國認證的國際酒癮藥癮研討會，報告筆者在酒精代謝酵素的新發現。當註冊取得厚厚一本的論文集後，卻發現筆者的文稿作者群本來是中華民國（Republic of China），主辦單位擅自改為 People’s Republic of China。筆者隨即去抗議，主辦的挪威科技部人員冷冷地回答說，已經沒有Republic of China這個國家了。從此之後，筆者發表的學術論文的國名出處只用台灣，不再使用中華民國，並且協助許多國際期刊的國名更改為 台灣（請見2014年9月22日自由時報廣場投書）。

台灣的地理位置很重要也非常特別，一側的鄰居是某些人的「祖國」，這個「祖國」是共產獨裁政權、沒有宗教信仰、沒有言論自由，卻說台灣是不可分割的一部分，隨時要用武力統治；另外一側是民主自由世界的領導國家，用自己的方法承認台灣的國際地位。每次美國總統的更迭，常常給台灣帶來許多 意想不到的氛圍。筆者認為認同台灣，冷靜以對，是最好的行為準則。

在國際局勢非常險惡的環境裏，蔡英文總統是「維持現狀」的掌舵手，她用對了人，也沈得著氣。雖然面對疫情挑戰連連，盼望全體國民協助蔡總統儲存更多的能量，賦予台灣新的國名。

（精神科醫師兼任教授）

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