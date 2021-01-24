自由開講》拜登時代的台美關係展望

林正二

駐美大使蕭美琴20日出席拜登總統就職典禮，這是台美斷交42年以來，我國首次獲得美方正式邀請參加此大典，是拜登政府堅定挺台的外交訊號，意義非凡。

駐美代表蕭美琴（見圖）獲邀出席美國新任總統拜登就職典禮，在國會山莊典禮現場留影。（駐美代表處提供）

拜登當選美國總統後，不少國人因美國將採取美中「競爭與選擇性合作」的戰略，認為美台關係可能會受到美對中政策的影響，無法如川普時代密切堅實。

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在美國人民普遍不滿中國，美國會朝野挺台抗中的共識已凝聚，以及美「一中政策」對台灣的約制已鬆動的情形下，拜登政府的對台政策將會跟對中政策平行，不太可能受到美中一些利益的影響。

拜登雖不會激烈對抗中國，但他出身國會，了解民意，且需要國會兩黨的通力合作，方能推動拯救美國經濟的政策，因此將會運用國會跨黨派擬定的友台法案，以堅硬與有效的方法壓制中國對台灣的武嚇及持續深化美台關係。

正如同準國務卿布林肯在國會聽證會答詢時，隻字不提「一中政策」，並堅定表示美國將延續對台的承諾，確保我國不受中共進犯的自衛能力。由於美對台軍售經由「台灣保證法」法規化後，不管誰當家，已邁向「正常化」，程序變得更靈活、彈性，拜登政府未來將能隨時依據兩岸情勢調整，更能強化我抵禦中國犯台的能力。

美國國務卿布林肯。（路透社）

台美關係方面，布林肯對龐皮歐取消美台往來限制，表示會重新檢視未來如何與台交涉，仔細研究「台灣保證法」，發佈更新版本。該法及「台灣旅行法」強調美應持續加強台美高層互動互訪，雖無強制力，但國會可在一定程度上敦促行政部門落實。布林肯有豐富的外交經驗，與蕭大使熟稔，了解台灣的立場，可望擬定靈活又務實的美台來往新版本，未來應會參酌過去4年慣例，並運用「台美經濟繁榮夥伴對話機制」與「全球合作暨訓練架構」等，以務實及功能為取向，持續美台高層與行政人員來往，深化美台關係，但應會「多做少講」，避免過於高調刺激中共，反而不利台美實質關係的提升。

布林肯並期盼台灣能提升國際地位，預期美為了抗衡中國，將參用「台灣保證法」，在國會檢視敦促下，以功能性為取向，支持台灣參與聯合國世衛、教科文與糧農等國際組織。

至印太戰略，根據白宮國安會「印太事務協調官」坎貝爾在《外交事務》的文章，拜登政府將視個別議題需求，在印太區域組成有不同成員、規模不一的聯盟，並透過跟中國的「競爭」與「適度合作」，制衡其破壞區域平衡與國際秩序的作為。

在「區域全面經濟夥伴協定」簽署後，亞太國家居於跟中國維持良好關係方有利經貿合作，不願也無能力跟中國硬幹，但又不滿中國不斷在南海等地填海造陸，威脅到他們的海權與利益，需要美國強大的軍事來遏阻中國的武力擴張，維護他們的利益。

因此，拜登政府如能持續在亞太地區展現美國強大的軍力，並加強台灣、印度、日本與澳洲在印太戰略的功能，將能針對各國不同的需求，透過國際合作，凝聚印太國的力量，以「國際法」制衡中國，護衛台海與印太地區的和平穩定與各國利益。

（退休駐美外交人員）

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