自由開講》成也川普，敗也川普

林正二

拜登明日即將就任美國第46任總統，回首1月6日在警察驅離闖入國會大廈的川粉及一些極端分子後，國會議員在驚濤駭浪下完成大選結果的認證，真是令美國的忠實好友台灣人民感慨萬千。

這是美國建國兩百多年來，首次發生大規模群眾硬闖國會的暴力事件，嚴重傷害美國的法治與全球民主領導國形象，舉世震驚，各國領袖紛紛譴責。

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川普不受傳統規範拘束的個性，讓他突破建置派官僚的束縛，復興傳統產業、提振整體經濟，創造近15年來最好的經濟成績，中下階層受惠。但也因為他大而化之的個性，不願依照根據科學原理所制定的規範防疫，加上全美各地無舉國一致的防疫準則，以致疫情肆虐，在23多萬人民喪生及千萬人確診、經濟大為衰退下，川普未能連任。

即將卸任的美國總統川普。（美聯社）

川普輸了選戰後，一直不認輸，不斷宣稱民主黨「竊走」大選，鼓動川粉走上街頭抗議，終釀成暴亂，破壞了美國賴以民主治國的法治。這件事對一向守法的美國社會大眾，是晴天闢靋的嚴重打擊，影響深遠，不利往後共和黨的政治競爭，連副總統彭思、內閣成員及共和黨大老都急忙撇清，嚴厲譴責川普。川普未來要東山再起，似已不太可能。

川普是因為疫情太嚴重，才輸掉選舉，不是民主黨舞弊。沒有具體的證據顯示美大選有集體系統性的舞弊，只是一些選舉技術上的失誤。美國是法治國家、司法獨立，法院有關選舉的裁決是沒問題的；縱使川普提名的大法官及川普任命的司法部長也表示，此次選舉沒有川普陣營所指控的舞弊情形。

川普陣營的選舉作弊指控，已遭各地方法院、大法官及各州州長與議員的調查論辯及重新計票，並無舞弊證據。但川普太過於自我，缺乏民主精神，不願接受法院的裁決，想藉由極端抗爭路線翻盤，卻傷到自己，更傷到美國。如果連美國那麼嚴謹獨立的司法系統都否認，那麼美歷屆總統大選都有人舞弊、有問題了，這樣子美國民主最重要的基石ㄧ法治就會崩潰，民主政治也瓦解了！

美國以資本主義為架構的民主政治有其先天上不公平的結構性問題，加上在全球化經濟架構下的美中不公平貿易，更讓美國社會的貧富不均加劇。雖然川普在提振美國經濟，提升中下階層收入及修整美國社會的不公結構，有重大貢獻，但不能因此就可以不遵守遊戲規則，一意孤行，孤注一擲的結果，卻斷了他後路。「成也川普、敗也川普」，實在可惜！

但無論如何，台灣人民還是感謝川普對台灣的強力支持，我們將永遠記得您對台灣的友好與協助！

（退休駐美外交人員）

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