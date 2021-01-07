伊朗與西亞世界》以色列與土耳其的阿拉伯與庫德課題

一戰結束的一百年後，庫德族仍是強權操弄的棋子，肯定會有部份族人願意跟以色列合作，當然也會有族人不願意，也有人無所謂，屆時很有可能又是庫德族分裂的結果。國際間譴責艾爾多安居多，但對於納坦雅胡壓迫巴勒斯坦人卻沒有太多意見，甚至讚揚納坦雅胡對庫德族的聲援。一百年前的問題，誰也沒想到現下會是土以對峙的重要問題了。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

美國與以色列的關係向來相當融洽，隨時都在對世人「放閃」，這幾年川普（Donald Trump）與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）關係更是如膠似漆，以色列要什麼有什麼，美國老爸什麼都給。川普促成了巴林（Bahrain）、阿聯（UAE）、摩洛哥（Morocco）等國家與以色列建交，讓已經逐漸減少的阿以衝突更加沒有衝突了。此外，以色列可能也會與伊拉克的庫德族（Kurds）達成協議。這些情勢的發展讓阿拉伯人、庫德族、以色列人的關係，與一百年前有著極大的差異。

阿拉伯人與猶太人之間的對抗，大致是從上個世紀1917年的《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）之後開始。時值第一次世界大戰，英國雖與法國為同盟國家，與鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）交戰，欲瓜分鄂圖曼領土，但英法有利益上的糾葛，法國想要擁有東地中海區域，以加強對當地基督徒的合作關係，也想進一步將勢力拓展到巴勒斯坦（Palestine）。然而，英國在東地中海也享有影響力，兩強想要掌握的區域重疊。一山難容二虎，於是英國外交部長貝爾福（Arthur Balfour）以協助弱小族群建立家園之名，決定讓當下已經運作一時的猶太復國主義（Zionism）運動在巴勒斯坦實踐，藉此讓法國難以恣意擴大勢力。

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美以關係向來融洽，川普與納坦雅胡關係更是如膠似漆，以色列要什麼有什麼，美國老爸什麼都給。（REUTERS）

與此同時，鄂圖曼與伊朗交界處的庫德族，也出現獨立自主的運動。為了瓦解鄂圖曼，英國同意庫德族的要求，特別是在戰爭結束之後，原本戰勝國於1920年與鄂圖曼簽署的《色佛爾條約》（Treaty of Sevres）中，曾同意庫德族自治。但英法也已經劃分好勢力範圍，例如今日的伊拉克（Iraq）、約旦（Jordan）、巴勒斯坦歸英國控制，敘利亞（Syria）、黎巴嫩（Lebanon）為法國控制。這些區域有不少部分與庫德族自治區重疊，英法又是否能讓庫德族完全決定自身未來的發展？在一切都沒有答案的情況下，鄂圖曼將領凱末爾（Mustafa Kemal）在安卡拉（Ankara）不斷抵抗一戰戰勝國，當然也不讓英法如願控制上述區域。

戰勝國不得不與凱末爾重訂條約，雙方於1923年簽署《洛桑條約》（Treaty of Lausanne）。雖然凱末爾無法趕走英法，但保住了安納托利亞（Anatolia）與東色雷斯（Thrace）的領土，建立了土耳其共和國（Republic of Turkey）。問題是《洛桑條約》中並沒有提到庫德族的權益，再加上土耳其與法國的敘利亞、英國的伊拉克相繼劃分界線，使得庫德族因而被切割成三部份，另一部份在伊朗的西部。儘管庫德族有堅持自主的正當性，但在新興的土耳其政府眼裡這就是「政治不正確」的問題。伊拉克與敘利亞的阿拉伯人試圖整合以擺脫英法的宰制，當然也不樂見境內的庫德族一再喊著要自治與獨立。而這些遭到分裂的庫德族有不少的串連活動，土、英（伊拉克）、法（敘利亞）卻都沒有合適的處理方案。

相比之下，移居到巴勒斯坦的猶太人頗為幸運。阿拉伯人敵對這些想要憑空創造國家的猶太人，畢竟生存空間遭到擠壓與威脅，爆發衝突在所難免，英國卻難以收拾這樣的殘局。二戰之後，聯合國（United Nations）決議將巴勒斯坦劃分為猶太人區與阿拉伯人區，但猶太人區範圍竟大於阿拉伯人區。1948年5月14日，猶太人宣布建國以色列。早先在西亞地區尋求獨立的庫德族，因為其居住的區域存在複雜的多國競爭問題，沒有機會建國，此後有很長一段時間，庫德族成了邊緣人，不是國際間重視的議題，反而遠從歐洲來的猶太復國主義者，在國際重視的情況下得以實現建國的願望。

自冷戰時期以來，埃及（Egypt）、敘利亞等敵對以色列的阿拉伯國家，背後有蘇俄支持，以色列則擁美國自重。但幾次阿以交戰之下，埃及、巴勒斯坦解放組織（PLO）都逐漸領悟到戰爭與衝突已然沒有作用，而且美國在冷戰結束之後，表現出更能夠主導西亞地區的姿態。時間進入21世紀，加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人命運更是悽慘之最，由於最反對以色列的哈馬斯（HAMAS）以加薩為基地，以色列對當地是照三餐的不停進犯。在川普的穿針引線之下，耶路撒冷（Jerusalem）已成為以色列首都，從敘利亞搶來的戈蘭高地（Golan Heights）也已為以色列所有，近期巴林等阿拉伯國家與以色列建交，讓巴勒斯坦的阿拉伯人更感孤立。阿以問題仍然存在，只是轉換成為另一種形式：以色列只敵對與美國陣營對峙的阿拉伯人。

加薩走廊的巴勒斯坦人命運是悽慘之最，由於最反對以色列的哈馬斯以加薩為基地，以色列對當地是照三餐的不停進犯。（AFP）

在上述歷史過程之中，與以色列較無利害關係的土耳其，先前雖然保持過友善，但以色列似乎認為土耳其也開始想在阿以問題中扮演一個角色。艾爾多安（Reccip Tayyip Erdogan）在擔任土耳其總理的時期，多次批判過以色列對於加薩走廊的暴行，以致於土以關係現出罅隙。於是，近幾年敘利亞因內戰、伊斯蘭國（ISIS）而導致動盪，其中也包括敘利亞庫德族獲得美軍協助等事，影響到土耳其南部邊界，艾爾多安欲慎重處理之際，納坦雅胡聲稱要協助敘利亞庫德族，再加上此時也可能跟伊拉克庫德族交涉，但這些舉動絕對不是為了協助庫德族結合、建國，而是為了壓制敘利亞、伊拉克這些不與美國陣營合作的國家。若是土耳其南部的庫德族也讓以色列拉攏了，將進一步影響艾爾多安的政治權威。

一戰結束的一百年後，庫德族仍是強權操弄的棋子，肯定會有部份族人願意跟以色列合作，當然也會有族人不願意，也有人無所謂，屆時很有可能又是庫德族分裂的結果。國際間譴責艾爾多安居多，但對於納坦雅胡壓迫巴勒斯坦人卻沒有太多意見，甚至讚揚納坦雅胡對庫德族的聲援。一百年前的問題，誰也沒想到現下會是土以對峙的重要問題了。

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