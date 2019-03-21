伊朗與西亞世界》庫德族命運：土耳其加入歐洲時的庫德族問題

土耳其的庫德族問題演變至今成為「國際」話題，但若真以所謂的國際標準就能達到公平正義嗎？沒有人知道土耳其庫德族問題合適的解決方案為何。更何況，庫德族若真有建國的一天，往後就會天下太平、相安無事了嗎？

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

土耳其的庫德族問題，是多數人口（土耳其人）與少數人口（庫德族人）對峙、求生存的問題。在對峙的情況下，看的是誰的拳頭大，誰就當老大。只是庫德族並非老二或老么，他們只是在相形之下更廣的區域與國際情勢發展過程中，被迫成為次要角色，以致於爭取自我權益時，讓那個更大的區域與國際情勢不斷壓著打。土耳其政府想要加入歐洲世界卻面臨諸多阻礙，也與庫德族問題有關。

70年代後期，土耳其境內受到政府打壓的勢力不只庫德族，所有的反對聲音都遭到壓制，經濟依然蕭條不見起色，因而引發1980年9月第三次軍事「政治清理」（或稱「政變」）。以庫德族的情況來看，1978年成立的庫德族工黨（Kurdish Worker’s Party or Partiya Karkeren Kurdistan, PKK），與土耳其政府的對抗更趨激烈。庫德族與社會主義勢力長期結合運作，其中以厄賈蘭（Abdullah Ocalan）的勢力最為頑強。有些研究指出，厄賈蘭運用中國毛澤東在鄉村打游擊戰的概念，四處打擊土耳其政府在地方上的政治根基，他們崛起之處不在庫德族區域，而是在首都安卡拉，這對於土耳其政府來說更是政治中心的直接威脅。同時，伊拉克的庫德族勢力仍與土耳其庫德族有密切合作，兩方政府長期以來對此都相當頭痛。

庫德族與社會主義勢力長期結合運作，其中以厄賈蘭的勢力最為頑強。他運用中國毛澤東在鄉村打游擊戰的概念，四處打擊土耳其政府在地方上的政治根基。（kurdishquestion.com/）

1980年，軍事力量再度改變政局，庫德族依舊在必須壓制的「黑名單」內。1981年3月，軍事政府強調所有恐怖分子都已剷除，一整年下來在庫德族大本營迪亞爾巴基德（Diyarbakir）逮捕、審判、處決了不少庫德族工黨的成員，但庫德族工黨發動的游擊戰並沒有因而失去影響力，接下來的80年代各種所謂的恐怖行動不曾間斷，像是只要有學校強調「同化教育」，意即否定庫德族的教育方針，都會遭到庫德族工黨的破壞。1987年，土耳其政府宣布國家進入緊急狀態，戒嚴令在庫德族省分實施期間甚至特別久。對於土耳其政府而言，以往不管如何壓制或開放庫德族活動，都無法削弱他們對於政府的敵意，在這樣的情況之下，只能將他們視為「恐怖組織」，才能強化政府政策的合理性。

由此可見，若從主觀角度來看，庫德族對政府的憤怒已不可能平息，而從更大的角度觀之，土耳其自立國以來的政治局勢就在於是否延續「凱末爾主義」間擺盪，例如共和人民黨與民主黨的政治鬥爭，再加上1961年以來兩次政治變革，再再使得土耳其政治處於變動狀態。但以上變動並非不好，畢竟每個國家的政局也處於隨時變動，差別在於若一再糾結於某個問題之中，就會形成內耗。土耳其政府之所以加大處理庫德族勢力的力道，目的是為了能有效解決問題，不能就此斷定是非。為了達成消滅對方的目的，相互譴責彼此是「恐怖組織」、「恐怖分子」是很自然的事。上述的庫德族問題，其實就是土耳其內政之中的難題。

「凱末爾主義」終究還是主流路線，再怎麼調整，也不可能不走向土耳其民族主義路線，當然，庫德族也不可能摒棄他們的民族主義，雙方立場盤據光譜兩端，沒有產生交集的可能性，當然也不可能解決問題。

不過，土耳其的庫德族問題，到20世紀後期卻成了「國際」話題。凱末爾以來「脫亞入歐」的目的沒有改變過，土耳其不單是要在外表上變成了歐洲人，同時也想獲得歐洲國家的身份。在1957年歐洲的經濟共同體（European Economic Community, EEC）成立後，土耳其便積極申請加入。二戰之後以法國為主的歐洲整合運動，目的是為了在美蘇冷戰之外成立第三勢力，土耳其自1947年以來由於受到蘇俄的壓迫，更強化了「脫亞入歐」的速度，例如成為北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation, NATO）成員。歐洲經濟共同體的出現，對土耳其而言同樣是達成目的的途徑之一。只不過，土耳其加入歐洲經濟共同體一直沒有結果。在剷除庫德族力道最強的80年代，歐洲輿論也一再強調土耳其政府不應再對庫德族施壓。

土耳其自1947年以來由於受到蘇俄的壓迫，更強化了「脫亞入歐」的速度，例如成為北大西洋公約組織成員。（orientalreview.org）

為了加入歐洲，土耳其政府對庫德族的政策確實做了些變化，80年代後期已經接受庫德族存在於國內、廢除了庫德語的禁令，也不再稱庫德族為「山地土耳其人」。1991年，因伊拉克攻打科威特之故，導致不少伊拉克庫德族受戰爭影響四處逃竄，土耳其政府也接納這些難民。但一切卻僅止於此，1993年土耳其總統換人後，庫德族的苦難又恢復原狀。同一時間歐盟（European Union）成立，土耳其也積極想成為其中一員。不過，歐盟制訂了入盟的條件，稱為「哥本哈根標準」（Copenhagen criteria），意即要求所有申請國必須有民主、法治、人員、保護少數民族的制度，土耳其因為是伊斯蘭國家而非基督國家，故不得加入。而且歐盟也批判土耳其自60年代以來的軍事「政變」是不民主的表現。最後，庫德族問題若不能解決，就不可能加入歐盟。

其實，歐盟拒絕土耳其加入，純粹是「欲加之罪，何患無辭」。土耳其的政體肯定是民主政治，歐盟沒說清楚的是，世界上各式各樣的民主政治，歐盟要的是哪一種？庫德族若屬於少數族群問題，難道歐盟之中難道就沒有任何族群（無論大小）權益受剝奪的情況？歐盟批判土耳其不重視人權，但歐洲真的人人平等？土耳其政府與庫德族的問題有其歷史因素背景。土耳其的庫德族問題演變至今成為「國際」話題，但若真以所謂的國際標準就能達到公平正義嗎？沒有人知道土耳其庫德族問題合適的解決方案為何。更何況，庫德族若真有建國的一天，往後就會天下太平、相安無事了嗎？

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