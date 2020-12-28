法律歸法律》如果沒錢，可拿房子去借錢嗎？

根據民法規定，抵押權就是拿不動產來「擔保」債務。簡單來說，就是你如果無法還錢，擁有你不動產抵押權的人可以拍賣之，拿拍賣的價錢來償還債務。

張誠嘉

大家一定都聽過三隻小豬的故事，在故事中大哥和二哥的房子都被大野狼破壞，最後淪落到沒有房子住的狀況。

後來好心的豬小弟決定幫哥哥們各蓋一棟房子，但是豬小弟已經沒有錢再買磚塊了，此時豬小弟能否將自己的土地或房子向銀行設定抵押權，來借錢幫哥哥們蓋房子呢？

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三隻小豬與大野狼。（https://www.irasutoya.com/）



在討論可不可以之前，我們得先了解甚麼是抵押權？

根據民法規定，抵押權就是拿不動產來「擔保」債務。簡單來說，就是你如果無法還錢，擁有你不動產抵押權的人可以拍賣之，拿拍賣的價錢來償還債務。

但需要特別注意的是，抵押權的設定須以「書面」的方式做成，然後完成「登記」，如此銀行才會取得抵押權。

所以回到故事，豬小弟可以把自己的土地跟房子來設定抵押權，並且一定要透過「書面」及「登記」，這樣就可以來擔保向銀行借錢的債務。

當然還不出錢，房子被賣掉，銀行可以取得賣掉後的錢；反過來說如果還完借款，銀行取得的抵押權也會同時消滅。

當然還不出錢，房子被賣掉，銀行可以取得賣掉後的錢；反過來說如果還完借款，銀行取得的抵押權也會同時消滅。（https://www.irasutoya.com/）



抵押權效力範圍

如果豬小弟借錢後，決定先整修一下自己的房子讓哥哥們暫住得舒服一些，便用檜木木板重新鋪了房子內的地板，又在房子旁邊多蓋了一個車庫，那銀行擁有的房子抵押權會不會及於檜木木板跟車庫呢？

答案是會。

因為檜木木板跟房屋貼合在一起，成為了房屋的一部分是抵押權的效力範圍。

而車庫的功能是幫助於原本房子上的使用，為民法上的「從物」，根據民法規定也是抵押權的效力範圍。

是抵押權效力範圍又怎麼樣呢？

因為檜木木板和車庫也是銀行抵押權的效力範圍，所以當豬小弟還不出錢時會和原本的房子、土地一併被拍賣的喔！

是不是很簡單呢？

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