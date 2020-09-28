法律歸法律》18 歲，倒底是不是大人？

遠古以前民法制定時擔心未滿 20 歲的人思慮不夠周全，因此認為他們應該被特別保護！不過隨著知識普及，越來越多人質疑在這個資訊爆炸、人人有大學唸的年代，所謂的「思慮不周」和年紀真的有正相關嗎？還是與社會經驗的多寡比較有關呢？

江佳穎

前陣子立法院通過成年年齡修正，未來只要滿 18 歲，在法律上就是成年人了。

令人好奇的是，為何需要調整呢？調整後有哪些好處呢？

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讓我們繼續往下看。

18 歲，倒底是不是大人？（圖片來源：https://www.irasutoya.com/）

關於年齡的「一國兩制」？

我們都知道滿 18 歲的人犯罪，就要為自己的行為負完全責任。譬如 18 歲的 A 偷東西，就要為自己的犯罪行為負責。

但在民法上，反而認為 18 歲仍不夠成熟，多數的民法上行為仍須得到父母同意。

譬如 18 歲的 A 想要辦新銀行帳戶，他可以自己辦嗎？不行， A 要有父母同意書才能辦開戶。

除此之外，不少人對於民刑法上的年齡規定，往往搞不太清楚。民法上對於結婚與訂婚的年齡，也有男 18 歲、女 16 歲的奇怪差異。

當初是當初，現在是現在

遠古以前民法制定時擔心未滿 20 歲的人思慮不夠周全，因此認為他們應該被特別保護；但刑法是最低的道德標準，和是非善惡有關，所以不用和民法同步。

不過隨著知識普及，越來越多人質疑在這個資訊爆炸、人人有大學唸的年代，所謂的「思慮不周」和年紀真的有正相關嗎？還是與社會經驗的多寡比較有關呢？

對此，立法院也認為多數國家規定 18 歲成年，規定明顯較為嚴格，應配合世界潮流而使年齡標準統一，並考慮同步調整其他與年齡有關的其他規定。

修正後有哪些好處呢？

法定年齡的統一，除了可以提高年輕人參與及關注社會議題的意願，也有助於統合制度的一致性，對於行政機關或人民而言也較為明確，而不會無所適從。

法定年齡的統一，除了可以提高年輕人參與及關注社會議題的意願，也有助於統合制度的一致性，對於行政機關或人民而言也較為明確，而不會無所適從。（圖片來源：https://www.irasutoya.com/）

由於年齡是最重要也最基本的責任與行為要素，涉及的法規層面十分廣泛，為了避免造成法規適用上的衝擊，因此年齡修正並不會立即生效，而是等到兩年後才會適用。

至於你說 18 歲後可以有哪些權利呢？

不急，下次告訴你。

是不是很簡單呢？

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