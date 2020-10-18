法律歸法律》買房子，最重要的事......？

不動產和動產最大的差別在於它不容易移動，沒辦法「交付」。所以如果買賣土地和房屋，法律規定原則上要「書面」和到地政機關去「登記」，不動產的所有權變動才算有效。

廖爰禎

上禮拜我們談到在「動產」的交易上，除了要有「讓與合意」，還必須要「交付」，才算買到。

那不動產的買賣上有什麼差異呢？

買房子，最重要的事......？（https://www.irasutoya.com/）

什麼是「不動產」？

簡而言之，不動產，包含「土地」和「定著物」。

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定著物，指的是固「定」且附「著」在土地上的物。最常見的就像建築物、紀念碑，建築物只要可以避風雨、達到經濟上使用的目的就屬於「定著物」了。

至於臨時搭設的棚架就不算是不動產。

買賣不動產該注意什麼？

不動產和動產最大的差別在於它不容易移動，沒辦法「交付」。

所以如果買賣土地和房屋，法律規定原則上要「書面」和到地政機關去「登記」，不動產的所有權變動才算有效。

所以如果沒有登記怎麼辦？

我們來假設一個情境。

Ａ賣屋給Ｂ，然後沒有登記，這時會發生什麼事？

簡單來說，就是Ｂ沒有擁有這個房子的「所有權」，所以這時這個房子的「所有權」仍會在Ａ身上。

我們再繼續假設一下。

如果Ｂ將這個房子賣給善意的Ｃ（也就是不知道該房子所有權仍屬於Ａ的人），會發生什麼事？

因為Ｂ根本沒有擁有這個房子的所有權，但因為Ｂ和Ｃ之間確實有一個買賣關係，Ｂ和Ａ也確實有一個買賣關係。

所以Ｃ可以代位向Ａ請求房子轉移登記，當然對Ａ來說，他還是擁有的房子的所有權，並且他也沒有和Ｃ有法律關係，那他可不可以拒絕？

當然可以，這時Ｃ當然會覺得很衰，所以Ｃ可以向Ｂ請求解約，或是損害賠償。

買房子最重要的事！

從這個故事，有沒有發現，如果要買房子，最重要的事，就是一定要「登記」，如果沒有「登記」，在民法上就沒有辦法發生「不動產」移轉的的效力。

買房子最重要的事，就是一定要「登記」，如果沒有「登記」，在民法上就沒有辦法發生「不動產」移轉的的效力。（https://www.irasutoya.com/）

至於不動產的轉移，需要什麼樣的程序，其實各地方政府地政局網站都會有很清楚的介紹，所以動動指頭 Google 一下，就會得到答案。

所以記得，不動產交易，一定要「登記」喔！

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