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法律歸法律》我想要「買東西」，怎麼樣算有「買到」？

既然把東西交給別人就是把「所有權」移轉給其他人，要符合法律上的規定。那法律上又是怎麼規定的呢？

法律歸法律

2020/10/05 10:59

江佳穎

買東西我們很會，雙方達成共識，一手交錢一手交貨，簡單。

但你知道，其實沒那麼簡單嗎？

我想要「買東西」，怎麼樣算有「買到」？（https://pixabay.com/）

話說從頭

什麼是「所有權」？

簡單來說，東西是你的，你就是所有人，你就有所有權。

因為有了所有權，我們就可以保護我們對於物品的權利，不會被別人任意干擾。

把東西給別人你該注意些什麼？

既然把東西交給別人就是把所有權移轉給其他人，要符合法律上的規定。

那法律上又是怎麼規定的呢？

不論動產或不動產，東西交給別人前雙方都要達成共識，不僅你要願意給，也要對方願意收。

此外，土地房屋以外的動產，譬如手機、電腦或車子等，比較容易移動，所以法律特別規定要「交付」到對方手上，所有權移轉才算有效。

在法律規定的幾種交付方法中，我們生活中用的最普遍的就是直接把東西交給對方。

給你個例子讓你掌握全世界

小 A 趁著中秋想買個幾箱柚子應景，於是去水果行跟老闆討論價錢。

經過幾番殺價後，雙方終於討論出彼此都能接受的金額，在老闆把柚子交到小 A 手上前，他買到柚子了嗎？

還沒，因為在雙方沒有其他特別約定之下，除非老闆確實把柚子交給小 A ，否則柚子的所有權都還不算真的移轉到小 A 手上。

也就是說，在「動產」的交易上，除了要有「讓與的合意」，還必須要有「交付」，一定要有這兩個動作，才可以喔。

至於你問，那如果要給別人房屋土地等的「不動產」呢？

不急，下個禮拜跟你說。

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