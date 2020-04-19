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法律歸法律》買東西，什麼時候「買」的意思生效呢？

在民法，若以對話進行的交易，跟賣家買東西時，什麼時候「買」的意思才會生效呢？
作者： 法律歸法律
2020-04-19 15:40
 | 2020-04-19 15:40
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◎江佳穎

買東西，人人都有經驗，但究竟什麼時候買家表達購買「意思」對於賣家生效呢？

A 去學校附近的早餐店買早餐時，可能因為口罩讓他講話不是這麼清楚，當時人潮也多，他點完餐之後以為老闆 B 有聽清楚，便到旁邊等候餐點了。

但看到旁人一個個都拿完早餐離開，就剩自己還傻在站在店裡，又餓又困惑的 A 認為老闆 B 忘記做自己的餐點，憤而離開後更在店家評價上留下負評。

早餐店示意圖／照片人事物與本文無關（資料照）

來看看法律怎麼說

在民法上規定，以對話進行的意思表示中，對話人的意思讓對方「了解時」發生效力。

那什麼是了解呢？

簡單而言，了解就是一般人處在相同情況下聽到並能夠理解。但如果當時的情況可以理解，對方卻說無法了解時，應該對此更進一步地提出證據並說明。

那如果遇到對方明明聽到了，卻裝作沒聽到該怎麼辦呢？

這樣的情況下，講究誠信的民法並不會讓對方稱心如意，也就是該對話所做成的意思表示已生效力，對方不能裝傻而主張沒聽到唷。

回到例子讓你更清楚

原則上， B 聽到而理解 A 的意思時，契約就會成立。

在當時的情況，B 可以向 A 表達自己是因為當時人潮眾多正值繁忙期間，而 A 戴著口罩講話不清楚也不夠大聲之下，便無法得知 A 的點餐內容。

那如果 B 明明聽到 A 講話，卻因為不想把早餐賣給 A 所以假裝沒聽到呢？此時由於 A 透過對話所做成的意思表示已經發生效力，B 便不能裝傻而說自己不知道了唷！

那如果不是靠對話的呢？答案就等下週吧！

參考法條：

民法第 94 條：「對話人為意思表示者，其意思表示，以相對人了解時，發生效力。」

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