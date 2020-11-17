法律歸法律》你家的果實跑來我家了啦！

這一天，A 又和 B 起衝突，於是 B 就故意把果實丟到 A 的土地上來搞壞花園，氣噗噗的 A 馬上把果實綁起來，禁止它回家，終於引爆英雄內戰，使得召喚師們不得不依法來協調兩人間的衝突……

陳孟緯

A 和 B 兩人從召喚師峽谷下班之後，在下路河道的兩側各自經營自己的開心農場。

不過，B 的小樹精果實常常掉到 A 土地上搞破壞，導致兩人之間衝突不斷。

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這一天，A 又和 B 起衝突，於是 B 就故意把果實丟到 A 的土地上來搞壞花園，氣噗噗的 A 馬上把果實綁起來，禁止它回家，終於引爆英雄內戰，使得召喚師們不得不依法來協調兩人間的衝突……



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植物的果實掉到別人的土地上，該怎麼辦？

原本按照民法的規定，果實是果樹的「孳息」，是屬於果樹所有人的，但假設果實因為風吹、或是動物力掉到別人的土地上，這時候如果還堅持是果樹所有人的，就會發生一個麻煩的點。

那就是萬一果實長出植物了，就會發生上禮拜提到的「添附」，變成別人土地的一部分，那就可能有不當得利的問題。

為了避免私人之間為了小小的果實大興訴訟，不要為了一個果實爭論不休（又不是惡魔果實），民法乾脆特別規定，果實如果「自然」掉到別人的土地上，那就直接歸屬別人所有，不能再爭執。

所以，英雄內戰中 B 的小樹精果實，如果是自然的掉到 A 的土地，那果實就會直接變成枷蘿的所有物，要殺要剮 B 都管不了。

相反的，如果果實是 B 丟到 A 土地惡作劇，那就不是「自然掉落」，果實的所有權還是屬於B的，當然啦！丟果實到別人土地，如果造成損害，還是要負擔侵權行為損害賠償責任的哦！

是不是很簡單呢？

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