法律白話文小學堂》讀懂勞務報酬單，讓你省荷包！

勞務報酬單其實會跟我們報稅息息相關，為了幫大家省下更多的稅，本文就來簡要地跟大家介紹一下勞務報酬單的眉角。

黃書瑜

曾經打過工的人，或是有在當自行接案的 SOHO 族、部落客、創作者等，應該都有填寫過勞務報酬單的經驗吧？

大家的想法可能是：「填了勞務報酬單就能拿到報酬！」所以通常也不會多想就直接把資料填好，但勞務報酬單其實會跟我們報稅息息相關，為了幫大家省下更多的稅，本文就來簡要地跟大家介紹一下勞務報酬單的眉角。

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勞務報酬單其實會跟我們報稅息息相關，為了幫大家省下更多的稅，本文就來簡要地跟大家介紹一下勞務報酬單的眉角。（https://www.irasutoya.com/）

勞務報酬單是為了證明所得去向

大家都知道有所得就會被課稅，所以通常都會希望被國稅局知道的所得越少越好。

但對公司而言，給員工薪水就可以列報薪資費用，這樣公司的所得就會降低，而有時候公司也可能會因為活動或專案的特別需求，臨時增加人力，打工族或是部落客若無法開立發票，這時候公司就會拿出勞務報酬單，讓得到這筆報酬的人填寫，證明公司確實有這樣的費用支出。

既然公司有費用支出，那也就代表一定有個人的所得增加了，國稅局也可以因此去勾稽比對，對增加所得的人課稅。

既然講來講去都要繳稅，那還有什麼好介紹的？不不不，魔鬼藏在細節中，繼續看下去就會知道了！

圖解勞務報酬單

基本上勞務報酬單並沒有固定的格式，但通常會像下圖：

就一張勞務報酬單，可以分成三大重點區塊：領款人基本資料、勞務內容及所得類別、領款金額。

領款人基本資料，決定誰被扣稅

首先，談到領款人基本資料，不外乎是名字、電話、地址，讀者可能會想，這些有什麼好討論的？但有些勞務報酬單會提到是否為本國籍，這個看似平常的問題，其實關係到公司是否會扣繳。

因為所得稅法第 2 條有提到，如果不是在中華民國境內居住之個人，卻在中華民國取得所得，這時候要發放所得給他的這個雇主就必須預扣所得稅。

而所得稅法第 7 條也就「中華民國境內居住之個人」有定義性規定，也就是只有下述的人，才會被認為在中華民國境內居住：

1.在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內者。 2.在中華民國境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿 183 天者。

這時候，就必須直接對上述二人課徵綜合所得稅；反之，如果不是上述兩種定義的人，就必須事先由公司來扣繳稅款。

舉例來說，如果比照上述勞務報酬單可知，「本國籍但未在台長期居住」及「外國籍在台未達 183 天」這兩種類型的人報酬，雇主就必須預先做扣繳的動作。

勞務內容、所得種類，影響課稅多寡

因為勞務內容會對應到所得種類，也會直接影響我們的稅要繳多少，所以有必要對「不同勞務」下的「所得」類型有所了解。

1.執行業務所得（代號9A） 這是針對以自己專業能力提供勞務，來獲得報酬的人，像是律師、會計師、醫師、表演者等，在扣除國稅局針對各個類型制定的費用計算標準後，剩下的所得就需要課所得稅。 以律師而言，計算支出費用就是以所得的 30%來計算，也就是一件案子收 4 萬元，會認定有 1 萬 2,000 元的費用可以扣除。當然如果有辦法證明「實際支出」的費用比「推算」的高，也可以用列舉的方式。 2.稿費（代號9B） 其實稿費只是個簡稱，它主要指的是所得稅法第 4 條第 1 項第 23 款的稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫及講演的鐘點費收入。 這些收入在不超過 18 萬元的情況下是免稅的，超過的部分會被認為屬於執行業務所得，同樣在計算費用支出後，才就扣除後的所得來課稅。 假設一個人稿費就獲得 19 萬元，在先不考慮扣繳及二代健保的情況下，扣除 18 萬元免稅額後，剩下的 1 萬元其中有 30% 是費用，真正會被課所得稅的所得是 7,000 元。 3.兼職所得（代號50） 基本上大部分的打工族在填寫勞務報酬單時，所拿到的報酬都是屬於兼職所得，有些單據上會以薪資所得（50）的方式為標示，這也代表著這項收入基本上在所得稅法上的分類就是屬於第 14 條第 1 項第3類的薪資所得，在報稅時是可以扣除薪資所得特別扣除額的。

4.其他所得（代號92） 就如同所得稅法第 14 條第 1 項第10類所說，只要無法分類於前面這幾項所得者，就可能會被分類到其他所得，不過在一般打工或是接案者的情況下，幾乎很少會在勞務報酬單中勾選到這一個項目。

為了方便大家可以立馬做出判斷，簡單表格介紹如下：



了解所得類型，還有之後報稅可能享有的免稅額及扣除費用後，接著應該可以計算實際的報酬了吧？不不不，在領款金額這部分還有東西要扣，那就是二代健保及扣繳。

二代健保，影響報酬多寡

在上面的勞務報酬單中可見二代健保扣費是 1.91%，或許會有人想說，我打工可能一個上午才收入 600 元，竟然還要扣我的 11 元，實在太沒良心了！

在這一定要趕快澄清，不是所有的報酬都要扣這個 1.91%。依據全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法第 4 條的規定，原則上是要單次給付金額達新台幣 2 萬元才需要扣補充保費。

所以如果單次只有請領 1 萬 9,999 元是不需要的，或是雇主以分多次且不同日的方式支付報酬，只要單次金額未達 2 萬元都是不需要扣的。

在此要特別提醒，有些人可能會心想那我就將當天的報酬分成上午一張、下午一張，這樣各別沒超過 2 萬元應該就不用扣了吧？不不不，一天內多次給付有可能會被認定是同一筆給付喔！

另外在全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法第 4 條中，還有就各別不同情形規定免扣取二代健保補充保費，礙於篇幅及其複雜度，本文就不再仔細介紹。

扣繳，是國家事先課稅的方便手段

最後來到扣繳，讀者或許會想：「我是中華民國境內居住之個人，我會乖乖繳綜合所得稅呀，那這個 5%、10% 的扣繳應該跟我無關吧？」這時候就是我們稅法貼心的地方了。

由於擔心大家不小心賺太多，等到報稅季要繳稅負擔太重，可能會繳不出錢．所以就達到一定金額的報酬預先幫大家扣繳。（其實就是怕大家屆時不繳或繳不出，乾脆先扣…）

依照各類所得扣繳率標準第 13 條的規定，如果每次應扣繳的金額不超過 2,000 元者就不需要扣繳，在執行業務所得（9A）及稿費（9B）的情形，依照該標準第 2 條的規定須要扣繳 10%，假設領的報酬剛剛好 2 萬元，10% 是 2,000 元，「沒有超過」2,000 元，這時候就不用扣繳。

而兼職所得（50）在薪資所得扣繳辦法第 8 條規定，若每次給付金額未達「薪資所得扣繳稅額表」中，無配偶及受扶養親屬者的起扣標準者，就不需要扣繳。每年財政部會公布這個起扣標準，在民國 109 年是 8 萬 4,501 元。若達到這個金額，依照各類所得扣繳率標準第 2 條的規定就需要扣繳 5%。

兼職所得。（https://www.irasutoya.com/）

至於幾乎不太可能會選到的其他所得（92）是不需要扣繳也不需要扣二代健保補充保費的。

而在算完課稅，並認定有沒有二代健保補充保費以及扣繳之後，算出來的「實領金額」才是大家真正實際可以領到的報酬。

歸納今日重點

大家一定沒想過看似簡單的領款單據，竟然可以洋洋灑灑講這麼一大堆，可能看到這已經昏頭了。簡單歸納幾個思考小重點：

1.是不是本國籍、有沒有居住在我國境內？ 2.從事的勞務內容應該被歸類為哪種所得？同樣是執行業務，有沒有可能歸類到稿費？ 3.單日單次報酬金額會不會太大，需要扣二代健保補充保費或是扣繳？ 4.留意這些小地方，透過些安排，或許時不時可以幫荷包省一點錢喔！

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