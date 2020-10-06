法律白話文小學堂》沒錢就是破產嗎？談談破產法

其實聲請「破產」並沒有想像中那麼簡單，如果太容易讓大家可以破產，反而對債權人不公平了。而「破產」的目的是讓債務人就既有財產清償讓多位債權人可以分配，所以如果債務人根本身無分文，恐怕也沒辦法辦理破產。

蔡孟翰

近日，資深藝人澎恰恰召開記者會，表示因為借錢拍電影，導致欠下2.4億元，因此宣布自己破產。



不過法律上的破產不是自己說的算喔，而是必須經過法院認證的。所以到底什麼是破產呢？ 破產要怎麼聲請呢？要欠多少錢才可以聲請破產呢？

澎恰恰日前宣告破產。（資料照）

破產，比多數人想的還複雜

其實並不是一旦負債大於資產，就等於破產了。因為即便你欠錢，但只要認真努力工作，很多情況下還是有可能把負債還完。而破產，就是當負債金額大到你真的再怎麼努力工作，能夠清償的部分還是有限。為了避免造成經濟和社會的問題，所以讓債務人有東山再起的機會，不至於因為錢還不完就自暴自棄。我國破產法採「免責主義」，也就是破產程序終結後，債務人的債務因此消滅，就不用再就以前的債務還錢了。



不過想要破產，其實也沒有那麼簡單，如果太容易讓大家可以破產，反而對債權人不公平了。讓我們再回顧一次破產的目的：「避免造成社會問題，因此讓債務人就既有能夠清償的債務進行清償。」

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一般債務關係，若債務人無法清償債務，債權人可以在取得執行名義（例如法院勝訴確定判決）後，對債務人的資產進行強制執行，拍賣債務人的房子、土地、車子之類的。雖然強制執行除有優先權者外（例如抵押權），原則上也是依照個債權人的債權額平均分配，但是強制執行是針對債務人的財產個別執行，而且並沒有公告讓其他債權人可以參與分配的制度。破產法是強制執行法的特別法，是在債務人不能清償所有的債務時，為了讓全體債權人能夠對債務人的總財產強制執行，讓多數債權人可以公平分配、清償債務人的債務。



因此，如果你欠銀行錢五億元，但就只欠這麼一家銀行，因為你和銀行的問題不至於會影響到第三人，所以你不能聲請破產。此外，破產程序的目的，就是讓多數債權人可以公平的分配債務人的財產，避免有甲欠A、B、C錢，但只把財產還A，就對B和C不公平。



另外，破產的目的是讓你就既有財產清償讓多位債權人可以分配，所以如果你根本身無分文，你恐怕也沒辦法辦理破產。嗯嗯，要聲請破產的前提是你要有錢…

破產的目的是讓你就既有財產清償讓多位債權人可以分配，所以如果你根本身無分文，你恐怕也沒辦法辦理破產。嗯嗯，要聲請破產的前提是你要有錢…（https://www.irasutoya.com/）

破產程序

那債務人要怎麼做呢？破產法採「和解前置主義」，也就是債務人一定要先試著和債務人談和解。債務人可以跟債權人說：「我有還錢的意願，但我真的還不了那麼多，可不可以打個折，我就我能力範圍內還多少就好？」；債權人或許會想：「對方就真的沒錢啊，已經變呆帳了，雖然只還一部分，還是加減拿回來一些吧。總比他落跑或輕生還要好。」和解就可能可以成立。



當然債權人也不會因為債務人說自己沒錢，想要打折，就會同意。因此債務人透過法院談和解時，就必須說明自己的財務狀況，列出所有的債務和債權人，並說明和解方案。



所以我們可以知道，和解的目的其實是預防破產。



但如果債務人真的沒辦法和債權人達成和解，就會進到下一個程序，向法院聲請破產。破產的聲請可以由債務人自己發動，也可以由債權人提起。但法院也可能在前面的和解階段，因為債務人隱匿財產的情況，而依職權宣告債務人破產。



破產程序開始後，債務人的一切財產就會變成「破產財團」（所以再次複習，要有錢才有資格破產），並且債務人會喪失對自己財產管理和處分的權利。而債權人們則會組成「債權人會議」，選任破產管理人（通常會選任會計師）管理破產財團，也會選任一名監查人（法條確實是「監查人」唷，不是筆者寫錯字喔）為破產管理人的行為把關，破產管理人的某些處分財產的行為，例如不動產物權的讓與、借錢、拋棄權利等等，就必須要先經過監查人的同意。



所以或許大家可以做個比擬，破產階段就很像把破產人的財產變成一個公司的資產，然後債權人們就相當於股東們，是財產的權利人；破產管理人就像是董事，負責操作這些財產；監查人就相當於，嗯，監察人。然後大家好好的把破產人的錢做個妥善的分配。這樣也比較好理解，為什麼破產程序一定要債務人有錢、為什麼一定要債權人不只一位了吧。

破產的限制

而破產程序對債務人的限制，除了前面所說的，對自己的財產喪失管理和處分的權利，破產人不能私自對其他人還錢，連欠破產人錢的人，也不能向破產人還錢，而是要還給破產財團。



另一方面，法院認為有必要的時候，也可以要求郵局將要寄給破產人的郵件交給破產管理人（例如避免人家寄一千萬元支票給破產人），甚至沒有法院的許可，破產人也不能隨意搬家；甚至法院認為有必要的時候，可以傳喚、拘提破產人，破產人如果想要落跑，還能把破產人抓起來管收。而如果有隱匿財產的情況、甚至在破產前一年內亂揮霍自己的資產來減少財產，也是會有刑責的。



當如果破產人清償完全部的債務後，可以向法院要求回復自己原有的權利；如果沒辦法免除所的債務，就可以在破產程序終結的三年後，向法院聲請復權，重新更生。



雖然在我國法律下，破產並不是一種處罰，但是因為一旦被宣告破產後，無法管理財產，有些身分就無法擔任，例如律師、會計師、公職人員的候選人等；而在破產程序階段，破產人也無法擔任公司的負責人。

和破產法類似的消費者債務清理條例

雖然我國的破產法早在民國24年就已經存在了，但限制較多、程序比較複雜。因此，我國於96年通過、隔年開始施行《消費者債務清理條例》（以下簡稱「消債條例」），主要處理的是面臨信用卡債務的「卡奴」問題。



消債條例主要適用的對象是五年內未從事營業活動，或從事每月營收在新台幣20萬以下小規模營業活動的人，積欠的債務總額在新台幣1,200萬元以下。當消費者有無法歸責於自己的原因而無法清償債務（例如失業、生病、還款金額大於每月收入等等），就可以向法院聲請更生、清算。



消債條例先要求債務人必須有前置協商，可以向債權人（主要是銀行）協商是否可以降低還款金額。如果沒有辦法協商完成，法院就可能會裁定更生程序，就債務人的財產進行清算。



相較於破產法，消債條例就比較親民，如果大家有類似的需求，還可以尋求法律扶助基金會免費的律師協助喔。所以當面臨鉅額債務的時候，還是有很多選擇可以處理債務，所以千萬要給自己或是身邊有債務的朋友一點支持，讓人生可以東山再起。

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