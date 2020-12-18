神奇海獅先生》【毛澤東與赫魯雪夫】：想獲得政治紅利開嗆外國人的市長，差點引爆冷戰最危險的危機？

赫魯雪夫終於抵達美國，但西方媒體早就嚴陣以待，《紐約時報》的蘇聯專家分析赫魯雪夫此次的出訪目的，柏林問題當然是一個重要議題，但是「......蘇聯的戰略目標很明確。就是與美國達成協議，將世界劃分成為兩個主要的勢力範圍；兩大強權將各自在自己的勢力範圍內維持和平，防止第三個核大國崛起.....。」

神奇海獅先生

續上篇

1959年9月15日，華盛頓。

安德魯空軍基地的天空萬里無雲，美蘇兩國的國旗迎風蕩漾。軍樂隊裡56管大小不一的蘇薩風、圓號等銅管樂器在陽光下熠熠生輝。赫魯雪夫看著自己的專機緩緩降落在機場上，這次出訪抱有高度期待的他說：

「我們希望和美國人和平友好地共存，因為我們都是地球上最強大的國家；如果我們生活在友善的環境中，其他人民也都將能夠和解.......。」

西方媒體早就嚴陣以待，《紐約時報》的蘇聯專家分析赫魯雪夫此次的出訪目的，柏林問題當然是一個重要議題，但是「......蘇聯的戰略目標很明確。就是與美國達成協議，將世界劃分成為兩個主要的勢力範圍；兩大強權將各自在自己的勢力範圍內維持和平，防止第三個核大國崛起.....。」

請繼續往下閱讀...

赫魯雪夫與艾森豪。（圖：網路）

「第三核大國」指的是誰？

西方媒體馬上就想到了中國，因為中國不但是世界人口最多的國家，「......中國也明確表示，核武器是他們的政策目標。所以，中國強烈拒絕莫斯科成為他們的代言人。不過我們可以很合理的推測，當赫魯雪夫提出德法放棄核武的要求時，也會被要求停止中國的核武......。」

然而，整場會談也藏著重重危機。如果這次和談談崩了，世界將陷入最嚴寒的冷戰之中，另外中國也在想盡辦法挑起美蘇間的衝突：在會談前一個月，中印兩國在邊界擦槍走火再度引發邊界緊張，雙方都宣稱是對方先開的槍。但媒體報導，之所以在這個時刻爆發衝突，一方面是為了轉移大躍進造成的經濟困難，另一方面，就是要阻撓艾森豪與赫魯雪夫的會談。

早上11點半，總書記的專機正式抵達，赫魯雪夫也迎來自己一生中至高無上的時刻。無比自豪的他在日後的回憶錄這樣寫道：

「.....我們依靠自己的力量，將一個飽受戰爭蹂躪、落後無知的俄國，轉變成了偉大的國家，我們取得的成就震驚了全世界。」

尤其是當他看到美國人的歡迎儀式：大紅地毯、讚美的歡迎詞、21響禮砲，這一切都讓赫魯雪夫頓時留下了深刻的印象。

不過，馬上考驗就來了。當天赫魯雪夫在演講、講到蘇聯去史達林化的成就時，有個聲音很不客氣從台下傳來：

「既然獨裁者這麼糟糕，那你當時為什麼沒有去阻止他？」 赫魯雪夫立刻回道：「誰說的？」

當然沒有人舉手承認是自己說的，就在沈默了好一會之後，赫魯雪夫才緩緩說道：「你看，這就是為什麼了。」

赫魯雪夫訪美時的美國民眾。但看板上的字有點尷尬：「在匈牙利幹得好啊！尼基塔（赫魯雪夫的名字）」。（圖：洛杉磯時報）

當時的美國仍然處在麥卡錫主義的餘溫中。兩天後赫魯雪夫抵達美國西岸，但情況一點也沒轉好。當時赫魯雪夫的車隊正在洛杉磯市內行進，他突然看見車窗外站著一名身穿黑色衣服的婦女，高舉一面牌子，上面寫著：「去死吧赫魯雪夫，你這個匈牙利屠夫！」

赫魯雪夫當場氣炸了。這不僅僅是對他的個人侮辱、他也代表整個蘇聯的形象！他的助手試著向他解釋，這是美國人多元化的社會特徵。他碰到的任何敵意表示都是少數人的行為。但儘管赫魯雪夫想要這樣相信，當晚的晚宴卻使狀況整個失控了。當時的洛杉磯仍然處於高昂的反共情緒中，所以儘管有人告誡共和黨籍的洛杉磯市長和善對待赫魯雪夫，但市長仍然拿三年前赫魯雪夫的一次失言「我們會埋葬你們」來做文章！

那時是在波蘭大使館的招待會上，赫魯雪夫因為與西方外交人員的一些不愉快，脫口而出了一句氣話：

「如果你們不喜歡我們，就請不要接受我們的邀請、也不要邀請我們.....不管你喜歡還是不喜歡，歷史中會站在我們這一邊。我們終會將你們埋葬！」

他說這句話原本的意思是，蘇聯的政治經濟體系將會在競爭中取得最後的勝利。但西方人卻揪著他過去的錯誤不放，而且還拿出來嘲笑一番。市長在晚宴中說：

「你們不會埋葬我們，赫魯雪夫先生，所以不要做無謂的努力。如果受到挑戰，我們會戰鬥到底的！」

赫魯雪夫真的生氣了，他之後的致詞差一點點把整個世界帶到核戰爭邊緣：

「你們知道我是帶著善意來到這裡的，但是你們之中的有些人，總是希望把嚴肅的事情最後搞成一個笑話。......如果是這樣的話，那我隨時隨地做好了回國的準備。飛機用差不多10個小時就可以回國了！」

整個餐廳陷入可怕的沈默之中，只聽見赫魯雪夫一個人咆哮的聲音。這件事情最後甚至驚動到美國總統艾森豪，連忙下令接待的美國政府官員要「客氣一點」。幸好之後他們來到了舊金山，市長顯然比洛杉磯更加好客：

「我們在這裡不進行任何意識形態的討論，我們要做的就是不負舊金山熱情好客的好名聲！」

而就在這樣一路波折的情況下，赫魯雪夫一行人來到馬里蘭州，準備迎來最後的高潮－大衛營會談。

洛杉磯事件隔天，〈赫魯雪夫發怒、威脅要回去〉的新聞登上各大媒體頭條。（圖：網路）

當然，整段會談的前半段，雙方幾乎都要談崩了。赫魯雪夫堅持：「柏林問題不能永遠持續下去！」，艾森豪也不甘示弱：「美軍不可能從西柏林撤退！」

兩邊音調越來越高，所有幕僚那時的想法就是：這場訪美之行可能非但無法帶來友誼，反而可能還導致冷戰局勢更加惡化.......。

但在第二天下午，艾森豪邀請赫魯雪夫參觀自己的農場後，情況突然有了180度的大轉變。這種轉變連美國人自己都感到訝異，一路以來，美國都嘗試給赫魯雪夫看到自己最繁榮的一面，不過他們似乎卻忘了，這只會給貧苦農民出身的赫魯雪夫一種緊繃和不想服輸的心態。而在看到艾森豪的簡樸農莊、他的牛之後，連續緊張了兩個星期的赫魯雪夫終於放鬆了下來。赫魯雪夫熱情的邀請艾森豪也前往蘇聯參觀，當天晚上六點半，兩人再次飛回大衛營，一起熱情地享用烤前腰脊牛排、花椰菜佐荷蘭醬與勃根地紅酒。最後兩人終於達成了一份協議：赫魯雪夫撤回了他的柏林最後通牒，艾森豪則保證柏林的局面不會無限期維持下去。

另外，他們也達成一項冷戰最劃時代的共同聲明－所有的國際爭端都將通過談判，而不是武力解決！最後他們回到華盛頓，在全世界的記者前互相握手，友善的允諾他們會在隔年春天在莫斯科再見。之後赫魯雪夫在電視台上美國人民發表講話，稱讚他們「友好而善良」，另外也讚美了艾森豪總統。最後，他用濃重口音說著英文：

「再見！祝你們好運！」

美國之行大獲成功（至少在蘇共宣傳中是這樣說的）。不過赫魯雪夫幾乎沒什麼時間休息，回去後短短一天他就必須啟程前往北京。這次的目的是為了參加中共十週年國慶，不過，在短短幾天後，這次喜慶的場合卻演變成一場劇烈的爭吵......。（待續）

赫魯雪夫離開洛杉磯前往舊金山，完全無視為他準備離別演說的麥克風。（圖片來源：洛杉磯時報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法