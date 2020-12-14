自由開講》中天新聞員工該向「蔡董仔」討公道

蕭嘉弘

中天新聞週五午夜從電視螢幕上，劃上休止符，是民間自發、特別是年輕世代支持居多的「反紅媒」運動的初步勝利，中天新聞轉戰網路新媒體，擁有自由宣傳理念，用「私器」發揮言論的自由，就看未來身為閱聽人的網民買不買單。幾位中天員工，也轉戰同集團旗下的中視上班，代表媒體維持自主獨立性，即使聲音不同，在台灣不同於中國，受有言論和工作保障。

但在關台前夕不斷電的電視、網路直播上，爭議人物、被指伸手干涉中天新聞獨立自主的旺旺集團董事長「旺董」蔡衍明，發表感言時，卻不改本性，公開口出台語「放屁」，令人傻眼。

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在關台前夕不斷電的電視、網路直播上，爭議人物、被指伸手干涉中天新聞獨立自主的旺旺集團董事長「旺董」蔡衍明，發表感言時，卻不改本性，公開口出台語「放屁」，令人傻眼。（資料照）

台灣有線新聞媒體在十二月十二日後，有了更符合新聞產製和品質的新天空，未來有線新聞黃金頻道區塊，還可多出一種聲音供閱聽人選擇，擺脫劣質「造憨神」媒體的只能無奈跳過，浪費傳媒稀有資源的情形。有線新聞媒體執照，絕不會也不該是「萬年執照」，媒體絕非跨兩岸政商集團可操弄，吃相難看的「俎上肉」，NCC挽救有線新聞媒體品質和形象，以7:0將不適格媒體KO，有如暮鼓晨鐘，做得好！

中天新聞前身是口碑不錯，1994年開播標榜華語CNN的傳訊電視「中天頻道」，幾經轉手，在2009年由旺旺集團入主，才明顯向下沈淪，2014年換照驚險過關，仍不知收斂警惕，2020年11月換照未過，26年的中天新聞斷送在蔡董手上，令人不勝唏噓，中天新聞全體員工才該向紅頂商人「蔡董仔」討公道。

（台北市民 ）

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