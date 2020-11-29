自由開講》非我族類，都是1450

呂芃羽

作假的新聞總是會顯露，拖棚的歹戲也要落幕。NCC在本月18日以自律失靈、新聞受不當干預為由，7比0完封中天新聞台，不同意換照。剛過一個禮拜，一連串的神操作，根本是在自打臉。

NCC在本月18日以自律失靈、新聞受不當干預為由，7比0完封中天新聞台，不同意換照。（資料照）



記者協會國內外，新聞自由一樣情



NCC不予換照的隔天，台灣新聞記者協會在19日發表聲明自清：衛星廣播電視媒體雖有享有憲法賦予的言論自由，但享有國家特許的衛星廣播訊號及頻道等資源，所以應負起衛廣法的內部控管機制及制播新聞應建立自律規範機制，尤其媒體資方應避免非專業干預以維護媒體新聞專業自主及自律。無獨有偶，無國界記者組織在20日亦表示：NCC不予中天新聞台換照令人遺憾，但不涉及侵害新聞自由。



在公聽會上自認跟蔡董事長剛好在同一個微信群組溝通聊天，中天新聞台新聞部總監特地致函無國界記者組織，認為其援引內容不實，請其自重。中天新聞還特地製作一則標題為「瞎挺NCC！無國界記者組織台灣分會挨轟監守自盜」的新聞，遙相呼應。



然而國際非政府組織「無國界記者」每年都會公布世界各國的新聞自由程度，2013年到2018年台灣都穩坐第一。今年4月21日無國界記者組織按例發表《2020世界新聞自由指數報告》，台灣的新聞自由是亞洲第2、世界第43。今年台灣的簡評：在商業利益及腥羶色的環境下，驅使台灣媒體走向兩極；北京當局利用言論自由的弱點，透過紅頂商人向所擁有的媒體施壓。穿越時空，中天新聞自己把臉貼上世界的巴掌。



秋鬥繳械滿地槍



中天新聞台雖然不能換照，但是一哥新聞主播王又正轉型成Youtober，跟彭文正一同「正正有詞」。中天電視股份有限公司旗下還有中天綜合台、中天娛樂台，還沒等到中天電視董事長潘祖蔭為員工發聲，幕後的超級大老闆蔡衍明率著員工在22日的秋鬥大喊：衝著我來。



還有中國國民黨的跳樑小丑在街頭高舉自製潮到出水的毛巾：「台灣人的命也是命」，簡直就是自由的燈塔、民主的長城，為台灣樹立新的共識。過去被中國國民黨鷹犬爪牙壓迫的先烈英靈，陳澄波、郭守義、陳炘、林茂生、李瑞漢、李瑞峰、湯德章、王育霖、湯守仁、高一生、樂信•瓦旦 、陳文成、殷海光，應該都會認同這句話。



上街抗議當然是人民的權利，只是這次傳統的黨國上街反黨國，中國國民黨從1949年戒嚴到1987年，1988年解除報禁，2020年上街反黨國、支持言論自由，不是精神錯亂，就是公然自省。



國台辦提油救火 小妹大心照不宣



換照才剛送申請書，藍委就放話：中天沒過，TVBS就是下一個。結果TVBS在10月中早早通過，甚至不同意換照的當天，NCC也通過中天綜合台換照。所謂的逢中天必反，其實是往自己臉上貼金。



甚者，中天新聞19日直接點名TVBS、東森、年代都是綠媒，破罐子破摔，持續崩潰。23日又被台北高等行政法院認證違反事實查核，罰錢有理。2天後，國台辦在頭七的時候送來關心，認為這是台灣當局打壓異己，根本是荒天下之大謬。用一句強國正統回應：責任全在中天。

中天新聞台換照案，18日遭NCC審議駁回，決定不予換照。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮前幾日（25）反批民進黨打壓異己。（中央社檔案照）



當然，中國國民黨228、戒嚴、白色恐怖的惡行惡狀，中國國民黨自己知道、小妹大也知道，你不要問、我不要說，就會被遺忘。當年率隊緝捕鄭南榕的警察大人，在今日倡議要尊重多元；在戶外抗議的中天，援引鄭南榕的名言佳句。這樣的的荒謬及不厚道，台灣人都看在眼裡，但是國台辦、中國國民黨、紅頂商人因為頻死，陷入視覺窄化而不在乎。似乎公義與歷史，對中國民黨來說不過是奪權的美麗藉口，可憐啊。

（台北市民）

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