自由開講》「蔡董仔」與中天換照

蕭嘉弘

週一的中天新聞換照聽證會，旺旺集團董事長蔡衍明親自出席，展現財大氣粗的大老闆心態，口氣跋扈也不禮貌，這樣的「董仔」和新聞台的內部「溝通」，誰敢不聽他的？蔡衍明掌握台灣的媒體，成為發表不利台灣政府和社會訊息，有利中國的「傳聲筒」，幫助他在中國的政商關係發展，更顯出公共財淪為私人工具的嚴重性，這次他不像六年前，選擇出席，也是怕可能被將來斷了生計的員工罵「都沒站出來，沒盡力」，完全商人頭腦思考。

旺旺集團董事長蔡衍明昨出席NCC中天換照聽證會。（資料照）

2014年在馬政府主政下，中天換照審核卻得到半數委員評為「不及格」的難堪成績，驚險換照成功，卻不知珍惜和改善；請問六年來的表現有比較好嗎？眾所皆知，反而比之前更糟，惹出的爭議和民怨更多，裁罰紀錄更難看，內控機制還是不能落實，如今還放話扯「挺藍就不能換照」，更是鬼扯，不知長進，自打嘴巴。

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看不尊重也不了解新聞專業的蔡董，愛提「愛台灣」當作過去屢屢發生新聞爭議的擋箭牌，就可知道，問題千瘡百孔的中天新聞台，未來也好不了。假如年底成功拿到新照，躲避風頭的王又正和舊的新聞主管團隊，會不會立刻就回來了？

假如換照沒過，會不會「豁出去」，更肆無忌憚地詆毀台灣、批評台灣，付出更多的社會成本？這也令人擔憂。掌握籌碼的NCC，需一步一步，謹慎處理好這多年來的「問題中天」。

（旅遊業）

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